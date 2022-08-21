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Начальник СБУ Кировоградской области Украины найден мертвым
В городе Кропивницкий нашли мертвым начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Источник издания рассказал, что тело Наконечного с проникающим огнестрельным ранением обнаружили вечером 20 августа. Газета «Обозреватель» пишет, что чиновника нашла его супруга.
В пресс-службе СБУ заявили, что изучают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, Наконечный мог покончить с собой – застрелиться из наградного пистолета.
- Александр Наконечный занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с января 2021 года. До этого служил в контрразведке и работал в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Киевского управления СБУ.
- В июле президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Одной из причин, по словам Зеленского, стали сотни уголовных дел по статьям о госизменах против сотрудников правоохранительных органов.
Другие новости дня
Турецкие авиакомпании увеличивают число рейсов из Антальи в Тбилиси
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запустила чартерные рейсы Анталья-Тбилиси-Анталья. До 25 сентября полеты по этому маршруты будут выполняться раз в неделю, на самолете Airbus 321.
Российские СМИ ранее сообщали, что эта авиакомпания была создана на базе PEGAS Touristik. для перевозки туристов между Турцией и Россией, пишет агентство «Новости-Грузия».
Southwind Airlines базируется в международном аэропорту Анталии, и в настоящее время ее флот состоит из двух самолетов Airbus A321-200 и двух самолетов Airbus A330-300.
Одновременно в Анталью летает основной Pegasus, сейчас пять раз в неделю, с сентября - шесть рейсов в неделю.
В настоящее время в Тбилисском международном аэропорту 35 авиакомпаний выполняют рейсы по 38 направлениям. В январе-июле обслужил 1 515 988 пассажиров - это на 121,56% больше, чем за тот же период прошлого года.
Еще четыре судна с сельхозпродукцией покинули украинские порты
В воскресенье утром из украинских портов вышли еще четыре судна с сельскохозяйственной продукцией, – сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Турции. Два из них отправились из Черноморска, один – из Одессы и один – из Южного.
По информации российского агентства ТАСС, сухогруз «Да Лингс» перевозит 14 тысяч тонн сахарной свеклы и следует в южнокорейский порт Кунсан, судна «Фильоз» и «Фойл» нагружены в сумме 9,3 тысячами тонн растительного масла, на борту «Кубросли-И» – 10 тысяч тонн пшеницы.
Кроме того, в воскресенье в Турции будут досмотрены пять судов: четыре из них пустые и отправятся за грузом в Украину, одно - с продовольствием из Украины.
Таким образом, общее число сухогрузов, отправленных из Украины после заключения Стамбульских соглашений и разблокировки портов, по информации Reuters достигло 31.
- В ночь на 21 августа, согласно информации Одесской областной военно-гражданской администрации, Россия вновь обстреляла город и повредила одно из сельскохозяйственных предприятий – вопреки подписанным соглашения об экспорте украинского зерна.
- 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договоренностям, для безопасного прохода судов создается безопасный коридор. Загрузку и разгрузку инспектируют наблюдатели от Украины, России, Турции и ООН. В Турции создан координационный центр, наблюдающий за проходом судов и выполнением условий договора.
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
Третий экипаж югоосетинской команды вышел на трассу «Танкового биатлона»
На полигоне Алабино в Подмосковье сегодня, 21 августа, проходит заезд в индивидуальной гонке третьих экипажей команд, участвующих во втором дивизионе «Танкового биатлона» Армейских международных игр - 2022, сообщает пресс-служба Минобороны самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Соперниками югоосетинских танкистов выступают экипажи из Ирана и Зимбабве.
Ранее первый экипаж югоосетинской команды выиграл свой заезд в индивидуальной гонке. Второй экипаж команды был снят с индивидуальной гонки ввиду неисправности танков.
Среди участников – Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Лаос, Зимбабве и другие страны.
Отметим, что несколько экс–чемпионов «Танкового биатлона» из России погибли в ходе войны в Украине.
Рейтинг канцлера Германии Шольца упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца и правящей «светофорной» коалиции опустился до самого низкого уровня за все время их правления с декабря 2021 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные опроса социологического института Insa.
Согласно результатам опроса, опубликованным 21 августа, почти две трети немцев - 62 процента - не удовлетворены работой Шольца, довольна его результатами лишь четверть населения Германии. Это почти в два раза меньше, чем мартовские показатели, когда положительно оценивали действия канцлера 46 процентов немцев.
До рекордного низкого уровня также упал и рейтинг правящей коалиции. 65 процентов опрошенных недовольны работой федерального правительства. Положительно ее оценили 27 процентов, это на 17 процентов меньше, чем в марте.
Из опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас занял бы лишь третье место, – подсчитали DW. Первое досталось бы «зеленому» министру экономики Роберту Хабеку, второе – председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу.
- В декабре 2021 года 63-летний Олаф Шольц был избран федеральным канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 395 депутатов Бундестага. Он сменил на посту Ангелу Меркель, которая была главой правительства на протяжении 16 лет.
- До того, как Шольц стал канцлером, он два года занимал пост министра труда в правительстве Германии, около 7 лет был первым бургомистром Гамбурга, а с марта 2018 года руководил министерством финансов ФРГ и одновременно занимал пост вице-канцлера.
- После начала войны в Украине цены на электроэнергию в Европе значительно выросли. В Германии стоимость электричества на оптовом рынке в августе увеличилась почти в шесть раз. Помимо ограничения поставок газа из России на это повлияла установившаяся в Европе аномальная жара и необходимость кондиционирования помещений.
- В отличие от лидеров нескольких стран ЕС , таких как Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония, канцлер ФРГ 15 августа в очередной раз высказался против резкого ужесточения визового режима для россиян. Свою позицию Шольц аргументирует тем, что это создает угрозу для тех жителей России, которые спасаются от режима Путина. Ранее перестать выдавать визы страны Запада призвал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, несколько стран ЕС подняли вопрос о возможности реализации такой меры в Шенгенском пространстве.
В Армавире участникам войны в Украине обещают два миллиона рублей в месяц
В краснодарском Армавире расклеили объявления местного военного комиссариата о наборе контрактников на войну в Украине. Им обещают более 1,9 млн рублей в месяц, но только за участие в активном наступлении.
В объявлении приведена подробная таблица выплат военнослужащим от рядового до лейтенанта, в том числе 4 240 рублей суточных и ежемесячное довольствие (продовольственно-путевые деньги) от 35 тысяч для рядовых до 65 тысяч для лейтенантов. Таким образом основные выплаты за нахождение на территории Украины и сепаратистских «ЛНР», «ДНР» составляют всего 163 тысячи для рядового и 216 тысяч для лейтенантов.
При этом военкомат обещает дополнительные выплаты в виде восьми тысяч рублей в сутки за участие в активных наступательных действиях и по 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения при наступлении в отряде «Шторм». Умножив эти деньги на 30 дней, сотрудники военкомата подсчитали – рядовой может максимально получить 1,903 млн рублей, а лейтенант 1,956 млн рублей в месяц.
Для удобства будущих контрактников телефон для связи работает круглосуточно.
Ранее военный комиссариат Армавира, Новокубанского и Успенского районов установил палатку для набора контрактников на центральной площади Армавира. Спустя несколько дней ее убрали.
- Сочинский гарнизонный военный суд признал контрактника Илью Кольчугина виновным в нарушении уставных взаимоотношений. Он пытался выяснить у пятерых солдат срочной службы, планируют ли они заключить контракт с Минобороны, а после отказа избил их и заставил выполнять упражнения.
- Кавказ.Реалии писал, что солдаты из регионов Юга и Северного Кавказа все чаще отказываются воевать в Украине и возвращаются домой – в России их за это, как правило, увольняют из- за «неспособности к боевой службе». В такую ситуацию, к примеру, попали 115 сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, 50 контрактников из Владикавказа и сотрудники роты ОМОН «Пластун» в Краснодарском крае. Еще около 300 военных российской базы в самопровозглашенной Южной Осетии смогли избежать наказания за самовольное возвращение из Украины.
- Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор по статье о дезертирстве. Осужденным оказался военнослужащий Зелимхан Бугучаев. В настоящий момент решение обжалуется в суде вышестоящей инстанции. Уголовное дело может быть связано с войной в Украине.
- В государственной базе вакансий «Работа России», которая создана федеральной службой по труду и занятости, опубликовано уже 2 075 вакансий о приеме на контрактную службу в Ростовской области – это больше, чем во всех остальных регионах страны. Потенциальных солдат для отправки в Украину в южных и северокавказских регионах набирают по призывам властей, объявлениям в подъездах, в Дагестане полицейские останавливают водителей со штрафами и «настоятельно рекомендуют» им проехать в военкомат, если их штрафы превышают 50 тысяч рублей. У водителя есть выбор: отправиться на войну контрактником или получить серьезное наказание.
В районе Боржоми горит лес - в тушении задействован вертолет
Борьба с лесными пожарами идет в Боржомском районе уже третьи сутки с переменным успехом. Новые очаги возгорания продолжают появляться между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу Куры.
Ночью из Тбилиси на тушение пожара были переброшены дополнительные группы, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. Сейчас на месте находятся около ста пожарных.
Накануне ситуацию осложнял сильный ветер, из-за сложного горного рельефа пожарную технику не удавалось ввести в зону пожара. С утра в воскресенье в тушении пожара задействован вертолет Погранполиции, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Подмосковье взорвался автомобиль дочери философа Александра Дугина
В Подмосковье взорвался автомобиль дочери праворадикального философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина. Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства, совершенного общественно опасным способом.
По словам очевидцев, автомобиль взорвался во время движения. За рулем находилась женщина, она погибла. Следственный комитет подтвердил, что это была Дарья Дугина.
Как пишет «КоммерсантЪ», в субботу Александр Дугин и его дочь Дарья присутствовали на патриотическом фестивале «Традиция», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Одинцовской администрации. После окончания мероприятия отец и дочь Дугины предполагали уехать вместе, но в итоге отправились в разных автомобилях.
Александр Дугин – один из идеологов «русского мира», он выступал за ввод российских войск в Украину и оккупации практически всей ее территории. Считается, что идеи Дугина влияют на политику Кремля.
Дарья Дугина разделяла идеи отца и также занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании.
В Албании задержаны два россиянина и украинец. Их обвиняют в шпионаже
В Албании двух россиян и украинца задержали при попытке проникнуть на военный завод неподалеку от города Грамши. Один из них оказал сопротивление и ранил двоих военных, охранявших завод. По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, их подозревают в шпионаже.
Министерство обороны Албании сообщило, что сопротивление охране оказал 24-летний россиянин. Он пытался фотографировать на территории военного завода, а при задержании использовал против военных, предположительно, газовый баллончик. Его сопровождали 33-летняя россиянка и 25-летний гражданин Украины.
Албанские медиа опубликовали фото документов задержанной россиянки. Это Светлана Тимофеева (Лана Сатор), известная путешественница и фотограф. Она специализируется на съемках заброшенных и «странных» объектов в России и в мире, включая военные части и запретные зоны.
Военный завод в Грамши во времена коммунистического правления производил автоматы АК-49. Сейчас, по сообщению Минобороны Албании, он «оказывает производственные услуги оборонной промышленности».
В российском посольстве в Албании на запрос СМИ ответили, что пока не получали официальной информации о задержании от албанских властей и узнали о происходящем только из прессы.
- Албания с 2009 года является членом НАТО.
Минобороны РФ обвинило Киев в отравлении российских военных
Министерство обороны России обвинило Украину в использовании химических отравляющих веществ против российских военных.
Согласно заявлению ведомства, 31 июля российские военные, которые находились в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления. В результате обследования было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В». Сколько именно военных было госпитализировано, ведомство не сообщило.
Минобороны также пообещало направить в ОЗХО подтверждающие документы с результатами всех анализов российских военнослужащих.
В ведомстве отметили, что в связи с этим проводится дополнительное расследование «отравления боевыми отравляющими веществами» главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
В начале августа стало известно, что Сальдо госпитализировали с подозрением на отравление. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.
Украина пока не комментировала заявления Минобороны России.
Кадыров объявил о реорганизации в боевой «нефтяного полка» полиции
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об окончании формирования дополнительного полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике, более известного среди местных жителей как «Нефтеполк». Уже существующий полк реорганизуют под боевой.
Детали создания полка Кадыров обсудил на встрече с первым заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Алибеком Делимхановым, сообщил сам глава Чечни в своем телеграм-канале, пишет Кавказ.Реалии.
«В него [новый полк] будет входить свыше 2 000 бойцов... Алибек Султанович доложил, что количество желающих вступить в полк ежедневно растёт. На данный момент насчитывается больше 600 кандидатов, 200 из которых уже прошли военно-врачебную комиссию. Также определён командир подразделения», - написал Кадыров.
- «Нефтеполк» был создан в Чечне в начале двухтысячных для борьбы с незаконным нефтебизнесом. Его задачей было круглосуточное патрулирование объектов нефтедобычи и нефтепроводов, перекрытие всех каналов нелегальной транспортировки нефти, выявление подпольных мини-заводов по переработке нефти.
- «Нефтеполк» стал последним известным местонахождением пропавшего в Чечне Мовсара Умарова. Он был задержан 18 июля 2020 года в ресторане в центре Грозного, где работал. Полицейские заявили, что он попал в их поле зрения из-за того, что смотрел видео оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. На следующий день сотрудники полиции сообщили родственникам, что Умарова передали в «Нефтеполк». Вечером 7 августа родственников Умарова попросили срочно прийти туда. Им удалось увидеть задержанного. Со слов матери Умарова, от него требовали, чтобы он дал показания, необходимые для поимки двух «шайтанов» из Ингушетии и Дагестана, в противном случае ему угрожали 15–20 годами тюремного заключения. Потом Умаров пропал. Его родным сообщили, что он якобы сбежал во время следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако весной его расследование было в четвертый раз приостановлено.
В Николаевской области ракета попала в многоэтажный дом
20 августа российские войска обстреляли город Вознесенск, ракета попала в многоэтажный дом. Об этом сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким.
На данный момент известно о 12 пострадавших. Депутат Артем Черноморов сообщил, что двое детей были доставлены в Николаевскую областную детскую больницу.
В результате обстрела были повреждены два подъезда, а также расположенные рядом частные дома и стоявшие у дома машины. В областной прокуратуре подчеркивают, что на этой территории не было каких-либо военных объектов.
"Российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, здание практически разрушено. На месте работают наши отважные спасатели и полиция. Медицинские работники оказывают помощь раненым. Также пострадали дома рядом с многоэтажкой и машины", – заявил Черноморов.
Минобороны России обстрел пока не комментировало.
В Мариуполе совершено покушение на главу оккупационной администрации
В Мариуполе была совершена попытка покушения на главу оккупационной администрации города Константина Иващенко. Первым об этом сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, а затем информацию подтвердил неназванный источник ТАСС.
Утверждается, что взрывное устройство якобы было заложено на въезде в зоопарк, и сработало в момент подъезда Иващенко. Анонимный собеседник ТАСС заявил, что никто не пострадал.
Киев пока не комментировал покушение на Иващенко.
В последние недели в оккупированных Россией регионах Украины было совершено сразу несколько покушений на чиновников, которые были назначены на свои посты российскими властями.
Аслан Бжания передал в дар тамышской школе автобус
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня утром, 20 августа, передал школе в селе Тамыш Очамчирского района автобус. Он сам учился и окончил эту школу. Там же в свое время преподавали его родители.
Президент отметил, что автобус был куплен и подарен меценатом, уроженцем Абхазии Робертом Татуляном. «Дальше будет лучше, будете возить детей в бассейн, на культурные мероприятия. Самое красивое транспортное средство на сегодняшний день у вас», - цитирует Бжания информагентство «Апсныпресс».
Директор тамышской средней школы им. Д. Гулиа Эмма Закарая поблагодарила президента за подарок.
Аслан Бжания в сопровождении главы президентской Администрации Джансуха Нанба и главы администрации Очамчирского района Беслана Бигвава посетил специализированные классы Росатома, которые функционируют в этой школе с апреля текущего года. Два современных класса созданы на средства российской Госкорпорации по атомной энергии. Классы оборудованы всем необходимым для лабораторных и теоретических занятий по физике, математике, и информатике.
НПО заявили о бойкоте работы в парламенте, пока «Грузинская мечта» не допустит к ней ISFED
Несколько грузинских неправительственных организаций заявили о решении временно приостановить свое участие во всех рабочих группах, созданных по инициативе правящей партии. Так НПО отреагировали на недопуск правящей партией к процессу разработки избирательной реформы одной из групп, непосредственно занимающейся электоральной тематикой, – «Общества справедливых выборов и демократии» (ISFED).
В этой связи неправительственные организации призывают «Грузинскую мечту» осознать негативное влияние своего решения на выполнение рекомендаций ЕС и обеспечить включенность ISFED в рабочую группу до ее следующей встречи.
«Запрет на участие ISFED в рабочей группе, занимающейся вопросами выборов, является еще одной попыткой дискредитировать критические и независимые гражданские организации из-за их отличного мнения, что имеет дискриминационную суть и контекст. Это решение «Грузинской мечты» является несправедливым, необоснованным и противоречит духу 1-го и 10-го приоритетов Евросоюза, которые требуют деполяризации и «включения гражданских организаций на всех уровнях принятия решений», - говорится в заявлении, пишет SOVA.
НПО отмечают, что, до тех пор, пока ISFED не будет допущена в рабочую группу, организации, подписавшие открытое письмо, временно приостанавливают участие во всех процессах, инициированных правящей партией.
Заявление подписали:
- «Институт развития свободы информации» (IDFI);
- «Институт исследования демократии» (DRI),
- Ассоциация молодых юристов Грузии;
- «Центр социальной справедливости».
Напомним, 17 июня, Еврокомиссия выступила с рекомендацией относительно предоставления Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в ЕС, но Тбилиси выдвинула предусловия: для получения статуса Грузия должна будет сначала провести демократические реформы и деолигархизацию. Список рекомендаций включает в себя 12 пунктов. Вторая статья документа предусматривает совершенствование избирательной базы и устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ/ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией. В то время как 10-й пункт – обеспечение вовлечения гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях.
МИД Грузии выражает соболезнования властям Турции и семьям погибших в ДТП в Газиантепе
Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования властям Турции и семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Газиантеп в Турции.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Грузия поддерживает Турцию в это время печали», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло несколько часов назад в городе Газиантеп. По последним данным, погибли 16 человек, в том числе трое медиков, двое журналистов, трое пожарных и восемь пассажиров.
Губернатор региона Давут Гюль сообщил турецким СМИ, что авария произошла около 11.30 по стамбульскому времени на трассе Газиантеп-Низип. Столкнулись пассажирский автобус, машина скорой помощи, пожарная машина и автомобиль с журналистами.
Заключенный глданской тюрьмы отнял у конвоира пистолет и выстрелил себе в голову
Заключенный глданской тюрьмы в Тбилиси отнял пистолет у своего конвоира и попытался покончить жизнь самоубийством, сообщают грузинские СМИ.
28-летний заключенный Гурам Сванидзе нанес себе огнестрельное ранение в область головы, после чего его госпитализировали и провели срочную операцию. Сейчас он находится в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи не дают гарантий, что он выживет.
Инцидент расследуется по статье 342 ч. 2 УК Грузии, что подразумевает халатность должностных лиц, повлекшая тяжкие последствия, - сообщает Специальная следственная служба. Уже осмотрено место происшествия, сотрудники правоохранительных органов опрашиваются, следствие получило видеозаписи, запечатлевшие происшествие.
По данным следствия, инцидент произошел сегодня утром, во время пересдачи смены. Служба сообщает, что обвиняемый «подкрался со спины» к сотруднику конвоя «вытащил» служебное огнестрельное оружие и произвел три выстрела: один безадресный, другой - по сотрудникам конвоя (никто не пострадал) и третий - себе в голову. После ранения пострадавший был доставлен в Кавказский медицинский центр.
По информации агентства «Новости-Грузия, служба выражает готовность в полной мере обеспечить привлечение членов семьи пострадавшего заключенного к текущему расследованию.
Члены семьи и родственники Гурама Сванидзе собрались возле Кавказского медицинского центра. Они не верят в официальную версию следствия и предъявляют претензии к пенитенциарной системе и психиатрической лечебнице. По их данным, Сванидзе, находившийся уже две недели в следственном изоляторе, два дня назад был переведен из тюрьмы в Глдани в психиатрический центр в связи с ухудшением состояния. Стрельба произошла сегодня на рассвете, когда в клинику прибыла служба сопровождения заключенных, чтобы вернуть обвиняемого в тюрьму.
Мать заключенного рассказывает, что сегодня собиралась встретиться с ним: «Я собиралась к нему сегодня, и когда пришла, мне сказали, что он нанес себе увечья и ему делают операцию. У него проникающее ранение головы, поврежден мозг. Не понимаю, как пистолет оказался в его руках, было несколько выстрелов. Я знаю одно - он ни в коем случае не должен был суметь отобрать пистолет у конвоя. Тем более, его перевод не должен был происходить без врачей».
Родственники молодого мужчины также не могут понять, почему вооруженного конвоира допустили в психиатрическую клинику. «В такое закрытое заведение конвоир ни при каких обстоятельствах не входит с оружием. У меня есть сомнения, что вооруженный конвойный был один. Я не знаю, как туда попал вооруженный человек, факт, что этого не должно было случиться», - сказал журналистам член семьи пострадавшего заключенного.
Гурама Сванидзе арестовали 2 августа после того, как отказался платить за бензин. Судья не учел просьбу родителей оплатить долг сына и отправил Сванидзе в тюрьму. Именно после этого у заключенного начались психические проблемы, сообщает подробности телекомпания «Пирвели».
На выставке захваченной техники в Москве – сельскохозяйственный дрон
На выставке в парке «Патриот» под Москвой, где демонстрируется техника, захваченная российской армией у Украины, представлен дрон, который, по утверждению организаторов, имеет отношение к «украинской лаборатории химического оружия».
Это обычный сельскохозяйственный дрон, который, по данным украинской стороны, был похищен российскими военными со склада.
Табличка с названием дрона содержит слово «США» и американский флаг, хотя компания-производитель DJI – китайская. Кроме того, указано, что беспилотник «захвачен в г. Мариуполь, ДНР». Другие подробности не приводятся.
Выставка в парке «Патриот» проходит в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».
Для жителей Ахалгори и Джавы открыли контрольно-пропускные пункты
Впервые за три года правительство самопровозглашено республики Южная Осетия сегодня, 20 августа, открыло пункт пропуска для жителей Ахалгори и Джавы. Теперь жители Ахалгорского и Джавского районов могут перейти на территорию, контролируемую центральным правительством Грузии.
Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что «жителям оккупированных территорий будет предоставлена возможность пересекать линию оккупации через контрольно-пропускные пункты с 20 по 30 число каждого месяца, включая последний день месяца. Согласно информации, поступившей на «горячую линию» Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС), незаконные ограничения на передвижение через линию оккупации в направлении оккупированного Цхинвали будут частично ослаблены».
Согласно информации, предоставленной по «горячей линии», такой режим передвижения на де-факто границе будет действовать до 31 декабря 2022 года.
«Снятие незаконных ограничений на свободное передвижение стало одной из главных тем встреч в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Этот вопрос постоянно обсуждался центральной властью на заседаниях Женевских международных дискуссий.
Незаконные ограничения на свободное передвижение на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации существенно осложняют жизнь местного населения и наносят ущерб обстановке безопасности, вся ответственность за это лежит на оккупационных силах», - отмечается в информации СГБ, передает агентство «Новости-Грузия».
Церцвадзе: Смертность от коронавируса в Грузии – одна из самых низких в мире
Можно смело сказать, что COVID-безопасность населения в Грузии надежно обеспечена, - пишет в социальной сети генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, уже пятый месяц в Грузии число смертей от COVID-19 держится на минимальном уровне, а суточный показатель смертей от коронавируса лишь немного превышает показатель смертности во время эпидемий гриппа.
После роста в последние месяцы в мире наблюдается стабилизация новых случаев и смертей от COVID-19. В среднем за сутки регистрируется около миллиона новых случаев COVID-19 и более 2000 смертей, что меньше пика пандемии, но все же немало с учетом полноценной вакцинации и относительно легкого течения заболевания, вызванного штаммами «омикрон», отмечает Церцвадзе.
По его словам, «COVID-19 никуда не делся» и, вероятно, будет сохраняться в течение длительного времени как одна из респираторных инфекций. Поэтому важно «научиться жить с вирусом» и «избежать негативного влияния COVID-19 на качество жизни и экономику».
Кроме того, Церцвадзе назвал ложными заявления о том, что в Грузии не существует точной регистрации случаев COVID-19 или же что публикуемые данные не прозрачны.
«С первых дней пандемии в Грузии регистрация случаев и смертей от COVID-19 велась и ведется очень точно, а публикуемые результаты были и остаются прозрачными и правильными. Хотя в последнее время данные публикуются не каждый день, а регулярно раз в неделю (чего вполне достаточно), и доступны всем. Это подтверждает тот факт, что международные институты (Институт показателей и оценки здоровья и другие), внимательно наблюдающие и изучающие ситуацию с COVID в странах и правильность публикуемых данных, однозначно считают, что данные, опубликованные Грузией, являются одними из самым надежным и заслуживающим доверия в мире. В частности: индекс достоверности данных, опубликованных для Грузии, составляет 1,07 (1,0 означает 100% абсолютную достоверность) и по этому показателю (достоверность данных) Грузия входит в первую десятку мировых передовые страны», - цитирует Церцвадзе агентство «Новости-Грузия».
Он также «настоятельно рекомендует» всем семейным врачам, всем COVID-клиникам и всем пациентам с COVID-19 проходить тестирование при появлении первых симптомов заболевания и, при необходимости, использовать препараты «Паксловид» и/или «Ремдесивир» в первые дни болезни, «чтобы спасти жизни тысяч больных COVID-19».
ЕС в годовщину покушения на Навального призвал освободить его
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением ко второй годовщине отравления оппозиционера Алексея Навального.
Боррель отметил, что ЕС по-прежнему осуждает попытку убийства политика и призывает к проведению прозрачного расследования факта применения химического оружия – яда «Новичок».
Кроме того, Евросоюз вновь осудил политическое преследование Навального, сотрудников его структур и других оппозиционеров.
«Мы с сожалением наблюдаем, как неоправданная, неспровоцированная и незаконная война России против Украины только усилила внутренние репрессии и систематические преследования наиболее ярых критиков Кремля и гражданского общества в целом», - говорится в заявлении Борреля.
ЕС также в очередной раз потребовал от России освободить Навального из заключения.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года. Политик почувствовал себя плохо на борту самолета Томск – Москва. Около трех недель Навальный провел в коме.
- В Германии, куда он был доставлен на лечение, в его организме обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок».
- Группа Bellingcat и ряд СМИ в ходе расследования пришли к выводу, что к отравлению причастна группа сотрудников ФСБ. Российские власти отрицают сам факт отравления, утверждая при этом, что если он все же был, то к нему могли быть причастны спецслужбы Запада или соратники оппозиционера.
- Навальный проходил лечение и реабилитацию в Берлине, а в январе 2021 года вернулся в Россию. Его сразу задержали, а затем арестовали. Суд отправил его в колонию по старому уголовному делу. Судья решил, что Навальный, находясь в Германии на лечении, нарушил правила отбывания условного наказания.
- По старому уголовному делу политика отправили в колонию общего режима, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный считает все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.
- После ареста политика в России стали массово преследовать его сторонников. Против них возбуждены сотни уголовных дел. Почти все организации и проекты, созданные Навальным за время его политической карьеры, признаны российскими властями «экстремистскими организациями», в том числе «Фонд борьбы с коррупцией», который занимался расследованием коррупционных схем в высших органах российской власти.
Европа отказывает россиянам в убежище в 77% случаев
За последние десять лет страны Европы отклонили 77% заявок россиян о предоставлении им убежища. Чаще всего россияне стремились попасть в Германию – она им в основном отказывала. Это следует из данных, собранных проектом «Если быть точным».
С 2012 года в странах Европы запросили убежище 153 тысячи россиян, за это же время статус беженца получили 35 тысяч граждан России. В среднем по странам, при первом рассмотрении удовлетворяется только пятая часть российских заявок. Процесс может занимать годы, отмечают юристы.
Среди стран Европы россияне чаще ищут убежище в Германии. За десять лет к ней обратились почти 54 тысячи россиян – более трети всех просителей из России. Германия отказала в 90% случаев.
На втором месте по популярности находится Франция. Россияне направили ей более 42 тысяч заявок на убежище. Страна отклонила 76% просьб.
Значительная часть россиян пытается убежать в Австрию, Польшу и Бельгию – большинству из них это не удается. С 2012 года просителям из России ни разу не отказала только Мальта – у нее попросили убежище десять россиян.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. После этого из России уехали десятки тысяч человек. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы прекратить выдачу виз россиянам, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев.
- Убежище можно запросить, если есть доказательства, что человека неоднократно преследовало государство (или аффилированные с ним структуры) разными способами из-за его личной позиции или деятельности.
Минобороны пояснило, почему в Грузию ввозят военную технику
Минобороны Грузии распространило заявление, в котором пояснило передвижение военной техники по дороге из Вале (граница Грузии с Турцией) в сторону Тбилиси.
Ведомство сообщает, что передвижение прицепов с военной техникой по дороге связано с проведением многонациональных военных учений «Достойный партнер 2022», пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным ведомства, военная база и полигон Вазиани определены как места дислокации военной техники, которая примет участие в учениях.
«Во время движения по территории Грузии колонну сопровождает экипаж военной полиции… Трейлеры с американской военной техникой въезжают в Грузию из Германии через пять стран - Австрию, Венгрию, Румынию, Болгарию и Турцию», - отмечает Минобороны Грузии.
По штабу Черноморского флота России ударили беспилотником
Утром в субботу по севастопольскому штабу Черноморского флота России в аннексированном Крыму ударили беспилотником. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, который приехал в штаб после удара, беспилотник шел на низкой высоте и сбит не был, «хотя над бухтой работали стрелковым оружием». Развожаев призвал жителей Севастополя в ближайший час оставаться дома.
Через полчаса после первого сообщения, Развожаев уточнил, что беспилотник все-таки сбили «прямо над штабом флота», после чего он упал на кровлю и загорелся.
Фото дыма и видео летящего беспилотника над штабом Черноморского флота публикуют пользователи соцсетей.
Также сообщается о взрывах в Евпатории. По сообщению «главы» аннексированного Крыма Сергея Аксенова, в Западном Крыму тоже сработала система ПВО. «Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», – написал он. Пораженную цель он не конкретизировал.
- В последние дни было совершено несколько атак по военным объектам в аннексированном Крыму. Накануне вечером в Севастополе и Евпатории сработала система противовоздушной обороны.
- В День военно-морского флота, 31 июля 2022 года, штаб Черноморского флота был также атакован беспилотником. Тогда в результате удара пострадали шесть человек, а все праздничные мероприятия были отменены.
Правительству Черногории вынесли вотум недоверия после пакта с церковью
Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем. В начале августа Абазович подписал соглашение с Сербской православной церковью (СПЦ).
После дебатов за отставку правительства проголосовали 50 депутатов из 81. Оппозиционной Демократической партии социалистов, лидером которой является президент Мило Джуканович, удалось привлечь на свою сторону нескольких депутатов из правящей коалиции.
По мнению инициаторов отставки правительства, команда премьер-министра Абазовича обещала добиться прогресса в реформах для вступления Черногории в Евросоюз, но вместо этого сосредоточилась на отношениях с СПЦ, тем самым нагнетая напряженность в обществе.
В ответ на решение парламента Абазович заявил, что вотум недоверия продвигали «преступные группировки», спонсирующие «некоторые политические партии», чтобы помешать антикоррупционной кампании его правительства.
Теперь президент Черногории назначит нового премьер-министра, кандидатуру которого должен будет утвердить парламент.
В начале августа Абазович подписал соглашение с патриархом СПЦ Порфирием. Документ среди прочего подтверждает право собственности церкви на недвижимость в Черногории. Абазович настаивал, что пакт поможет урегулировать разногласия между партиями, выступающими за Евросоюз, и теми, кто поддерживает более тесные связи с Сербией и Россией.
Правозащитные группы и проевропейские политические партии раскритиковали соглашение, заявив, что оно дает СПЦ слишком много власти по сравнению с другими религиозными общинами.
- Дритан Абазович возглавил правительство Черногории в апреле 2022 года, после того как был объявлен вотум недоверия предыдущему кабинету министров. Бывшего премьер-министра поддерживала СПЦ.
- После выхода из государственного союза с Сербией в 2006 году в Черногории продолжают существовать разногласия между теми, кто идентифицирует себя как черногорцев, и теми, кто выступал против независимости страны.
- Черногория входит в НАТО с 2017 года и является кандидатом на вступление в Евросоюз. Сербия пытается усилить свое влияние в стране, используя в том числе СПЦ, которая считается самой могущественной религиозной общиной в Черногории.
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