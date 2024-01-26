Надеждин не будет сдавать подписи, собранные за границей

Кандидат на пост президента России Борис Надеждин не будет сдавать в ЦИК подписи, собранные в поддержку его выдвижения за границей. Об этом он сообщил «Независимой газете».

«Подписи из-за границы мы приветствуем, но в ЦИК не понесём, поскольку у нас достаточно подписей, собранных внутри страны», – сказал Надеждин. Согласно счётчику на сайте его избирательной кампании, сейчас на территории России собрано более 180 тысяч подписей. Сбор продолжается.

Ранее выяснилось, что по закону подписи, поставленные россиянами, проживающими в других странах не на постоянной основе, могут быть признаны недействительными. Во многих зарубежных городах выстраивались очереди из россиян, желающих поддержать Надеждина.

Подписи собирали, в частности, в Тбилиси и Батуми.

Подписи за рубежом собирались на региональных подписных листах, поэтому определить, где конкретно они были собраны, просто так не получится. Однако ЦИК может обратиться в МВД, чтобы выяснить, где находится сборщик или нотариус, которые заверяли подписной лист.

Теоретически аналогичная ситуация может сложиться с подписями, которые были собраны в российских регионах по квотам других регионов – когда, например, человек с регистрацией в Новосибирске отдаёт подпись, находясь в Москве. Эксперты, опрошенные «Независимой газетой», считают, что такие подписи ЦИК браковать не будет, так как это «ударит по имиджу российских властей», ведь в России «крепостного права и обязанности проживать по адресу регистрации нет».

Сбор подписей завершится 31 января. О регистрации кандидатов ЦИК объявит не позднее 10 февраля. Сейчас на пост президента претендуют 11 кандидатов, допущенных до сбора подписей в свою поддержку или выдвинутых парламентскими партиями (таким кандидатам подписи собирать не нужно).