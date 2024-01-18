Надеждин ответил на вопрос, считает ли Абхазию и ЮО оккупированными

«В отличие от Крыма и Донбасса, Россия не приняла в состав ни Абхазию, ни Южную Осетию. Значит, есть основа для каких-то договоренностей», – об этом в интервью изданию SOVA заявил российский политик Борис Надеждин, выдвинутый кандидатом в президенты партией «Гражданская инициатива».

Говоря о войне 2008 года, он сказал, что её в Грузию «в значительной степени привез» экс-президент страны Михаил Саакашвили.

«И я не очень понимаю, на что он рассчитывал, когда начал боевые действия. Ну, что вышло, то вышло. Я с уважением отношусь к грузинскому народу, естественно, и понимаю всю боль от этой истории 2008 года. <..> В конце концов, надо будет и это как-то решать, между прочим», – заявил он.

На вопрос, являются ли Абхазия и Южная Осетия оккупированными территориями, Надеждин ответил:

«Я в России нахожусь, понимаете, в России. У России на сегодняшний день договоры с этими непризнанными государствами. Россия, кстати, их признала. По-моему, кроме России там особо больше никто не признал. По-моему, даже Лукашенко их не признал. Поэтому есть основа для каких-то разговоров на эту тему».

Надеждин говорит, что в случае избрания президентом России ему предстоит восстановить добрососедские отношения со всеми странами.

«С какими-то странами добрососедские отношения восстановить проще – например, с Грузией», – добавил он.

Надеждин не стал прямо отвечать на вопрос о том, признает он или нет территориальную целостность Украины.

«Это вопрос переговоров, вопрос мирного договора. <…> Имеет значение позиция тех, кто живёт в Крыму, в Херсоне, в Запорожье. Вот их позиция имеет значение гораздо больше, чем моя личная позиция. <…> В любом случае, я буду решать этот вопрос в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации», – добавил он.

Комментируя открытие в Тбилиси пункта сбора подписей для его выдвижения в кандидаты, Надеждин сказал, что решение об этом принял его штаб.

«Я даже не знаю, как зовут тех людей, которые в Тбилиси собирают подписи. Почему именно в Тбилиси, я точно сказать не могу. Возможно, просто кто-то из моего московского штаба лично хорошо знает тех людей, которые находятся в Тбилиси, настолько хорошо, чтобы доверить им собирать подписи», – отметил он.