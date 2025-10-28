Accessibility links

Стройки и малолюдье. Нагорный Карабах через 2 года после войны

Photo: president.az (Courtesy Image)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перерезал зеленую ленточку, открывая Лачинский международный аэропорт в мае 2025 года. Это третий объект такого рода, открытый с 2021 года в регионе, отвоеванном у этнических армян. Все три аэропорта расположены менее чем в 100 километрах друг от друга и практически не используются. Это пример масштабного строительства в Нагорном Карабахе и его окрестностях.

Аэропорт Лачин сфотографирован примерно во время его официального открытия в мае 2025 года.
Практически все население этих территорий, насчитывавшее более 100 000 этнических армян, бежало в результате серии военных операций Баку, кульминацией которых стал полный захват Нагорного Карабаха Азербайджаном в сентябре 2023 года.

Человек молится в пострадавшем от войны соборе Святого Спасителя в Шуше в октябре 2020 года, перед массовым исходом из Нагорного Карабаха этнического армянского населения.
Исторически Нагорный Карабах был населен преимущественно этническими армянами, но после распада Советского Союза был признан частью Азербайджана. В результате Первой нагорно-карабахской войны, разразившейся в конце 1980-х годов, Азербайджан потерял контроль над регионом, местное азербайджанское население бежало. Теперь Баку заявляет о "великом возвращении" бежавших азербайджанцев.

Новая мечеть, сфотографированная в марте 2025 года в отвоеванном у Азербайджана Агдеринском районе.
Несколько недавних фотографий новых объектов, открывающихся в Нагорном Карабахе и его окрестностях, опубликованных администрацией Азербайджана, демонстрируют небольшие группы людей, собиравшихся на церемонии открытия. Однако аэрофотоснимки из этих регионов поражают безлюдностью.

Недавно построенное село в Лачинском районе Азербайджана, сфотографировано в мае 2025 года.
Азербайджанский экономист Тогрул Валиев сообщил Радио Свобода, что, по утверждениям Баку, в регионы вернулось от 30 до 40 тысяч азербайджанцев, однако, по его словам, из-за ограничений на поездки в этот район «трудно найти точные данные».

Недавно построенное село в Агдамском районе Азербайджана, фотография марта 2025 года.
Итальянец Маттео Чивиллини - один из немногих западных журналистов, посетивших эти территории. Он сделал репортаж из Нагорного Карабаха после официального визита в апреле 2024 года в преддверии Климатического саммита КС-29.

Комплекс отдыха "Лачин", открыт в мае 2025 года.
Чивиллини рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что участники пресс-тура прошли через несколько контрольно-пропускных пунктов, где у журналистов «тщательно проверяли свои документы».

По его словам, там царила «сюрреалистическая атмосфера, слегка как в антиутопии», напоминавшая огромную строительную площадку. «Было поразительно, как мало людей там, похоже, живет».

Село в Агдамском районе во время официального открытия в мае 2025 года.
Чивиллини говорит, что видел «лишь несколько машин на дороге», добавив, что «существовал явный диссонанс между масштабом строительства и очевидными местными потребностями».

Комплекс железнодорожного и автовокзала Агдама во время открытия в мае 2025 года.
Местным азербайджанцам, бежавшим от Первой нагорно-карабахской войны, было предложено жилье за счет государства при условии их постоянного переезда на отвоеванные территории. Многие назвали нехватку рабочих мест в регионе главным препятствием для возвращения.

Президент Ильхам Алиев (слева на переднем плане) смотрит представление в Шуше в сентябре 2025 года.
Один из бывших жителей Лачинского района заявил в интервью: «Я не буду думать о возвращении, потому что у меня работа здесь, в Баку». Другие переселенные азербайджанцы из сельской местности говорят, что их деревни стали неузнаваемыми на фоне строительной кампании, подобной той, что ведется в Дубае.

Недавно отреставрированная мечеть в Агдамском районе Азербайджана.
Бывшая жительница села Ходжалы, бежавшая оттуда в 1990-х годах, рассказала азербайджанской редакции Радио Свобода, что власти строят сооружения, которые «красивы, но не позволяют нам держать даже курицу. Мы не в Москве жили, мы жили в [деревне]».

Строящаяся «Арка Победы» в Ханкенди, крупнейшем городе в регионе Нагорного Карабаха, который в то время, когда он находился под контролем этнических армян, был известен как Степанакерт.
Прогнозируется, что на восстановление и переселение в Нагорном Карабахе и вокруг него будет потрачено в общей сложности около 19,5 млрд долларов США.

Недавно построенное шоссе, проходящее мимо водохранилища в районе Агдера, сфотографировано в марте 2025 года.
Валиев считает, что масштабное строительство отчасти является способом «перераспределения ресурсов» из потока нефтедолларов, текущих в государственную казну: «Раньше Баку [восстанавливали], а теперь Карабах».

