Напавший на университет в Праге заподозрен в убийстве младенца

24-летний студент, застреливший 13 человек в Карловом университете в Праге, заподозрен в двойном убийстве за неделю до этого. Тогда был убит 32-летний местный житель, гулявший с двухмесячной дочерью.

Убийство 15 декабря произошло около трех часов дня в Клановицком лесу на окраине Праги. Полиция около суток прочесывала лес, в том числе исследуя его с воздуха вертолетами с тепловизорами. Задержанных не было.

Начальник отдела по расследованию убийств пражской полиции Алеш Страх сообщил, что Давид К. входил в круг подозреваемых, которых отрабатывало следствие, передает iDnes. Он считает, что его убийцу могли задержать до того, как он напал на университет. «Нам не хватило нескольких дней, чтобы предотвратить трагическое событие», — сказал полицейский.

21 декабря 24-летний историк Давид К., предположительно, застрелил отца в доме в деревне неподалеку от Праги, приехал в город и напал на одно из зданий Карлова университета. Были застрелены 13 человек, десятки ранены. Подозреваемый погиб. Полиция сообщила, что жертв могло быть больше: нападавший принес с собой несколько единиц оружия, которые не успел использовать.

О проверке его причастности к убийству в Клановице начальник полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил в четверг. В пятницу вечером полиция сообщила, что баллистическая экспертиза подтвердила совпадение использованного в преступлении оружия с тем, что было обнаружено в доме подозреваемого.