НАСА во второй раз за неделю отложило пуск корабля к Луне

Космическое агентство США НАСА во второй раз за пять дней отложило пуск сверхтяжелой ракеты-носителя СЛС с кораблем «Орион» к Луне. Причиной стала утечка переохлажденного жидкого водородного топлива из баков основной ступени ракеты.

Ракета-носитель установлена на стартовую площадку космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Отмена пуска в субботу произошла приблизительно за три часа до запланированного времени старта. Трансляция подготовки к полету велась в ютьюб-канале НАСА.

В первый полет СЛС должна отправить корабль «Орион» без экипажа на лунную орбиту. В случае успеха миссии, во второй полет корабль отправится уже с астронавтами, а в третий они должны будут впервые за 50 лет высадиться на Луну.