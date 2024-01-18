НАТО проведет крупнейшие за почти 40 лет учения в Европе

Североатлантический союз НАТО в январе начнет крупнейшие за почти 40 лет военные учения в Европе. В них примут участие около 90 тысяч человек, авиация и корабли союза и Швеции. Раньше анонсировалось, что участие в маневрах примут около 40 тысяч человек.

Учения «Стойкий защитник» пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Американские СМИ ранее сообщали, что военные будут отрабатывать сценарий обороны при российском вторжении.

В ходе маневров союз продемонстрирует способность укрепить евроатлантическую зону за счет переброски сил из Северной Америки через Атлантику, цитирует агентство Reuters главнокомандующего Объединенными войсками НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Американский генерал сделал заявление журналистам по завершении двухдневного совещания глав национальных оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

В 2023 году страны НАТО провели в Европе крупнейшие в истории союза воздушные учения. Это происходит после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Многие западные политики, включая президента США Джо Байдена выдвигали тезис, что Россия может напасть на одну из стран блока в случае, если добьется успеха в украинской войне.

Москва такие планы отрицает. Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что у России для войны с НАТО нет «резона» и «интереса». Путин и кремлевские чиновники публично отрицали возможность введения войск в Украину перед началом вторжения.