НАТО усилит поддержку Украине, Грузии и Боснии и Герцеговине

Газета The New York Times утверждает, что установила подлинность видео, появившегося в сети три дня назад, на котором украинские военные убивают пленных российских солдат в Киевской области.

Издание пишет, что видео было снято на дороге к северу от села Дмитровка, примерно в 12 километрах к юго-западу от Бучи, где после отступления российских военных были обнаружены тела десятков мирных жителей. По многочисленным свидетельствам, их убивали российские военные. Россия категорически это отрицает.

Убийства российских пленных, по-видимому, стали результатом украинской засады на российскую колонну, которая произошла предположительно 30 марта, когда российские войска выходили из небольших городов к западу от Киева, которые в течение нескольких недель были местом боев. Ранее Минобороны Украины сообщало об уничтожении российской колонны в этих местах, пишет Радио Свобода.

На видео один из украинских военных дважды стреляет в лежащего на земле российского военнослужащего. Рядом лежат еще несколько пленных с белыми нашивками, у них связаны руки. На заднем плане видна бронемашина типа БМД-2 с символом «V». Украинских военных можно узнать по нашивкам с флагом и синим повязкам на руках, они многократно повторяют «Слава Украине».

В кадр попадает и мужчина с бородой. Автор ролика дает понять, что тот –грузин, рассказывает портал СОВА.

По информации канала «Ходорковский LIVE», мужчину опознали сами украинские военные. Это Теймураз Хизанишвили, который давно участвует в боевых действиях в Украине. При этом он не является членом «Грузинского легиона», о чем писали российские СМИ и Telegram-каналы. Они также утверждают, что доброволец связан с Михаилом Саакашвили – якобы он был телохранителем политика в его бытность губернатором Одесской области.

О предположительной связи военного с экс-президентом Грузии пишет в Twitter и журналист The New York Times Эван Хилл.

Сообщается также об использовании технологии сопоставления лиц, указавшей на вероятное совпадение: мужчина из видео может быть человеком, находившимся в 2017 году рядом с Михаилом Саакашвили.

О том, что Хизанишвили воюет не в составе грузинского национального батальона, заявил и командир легиона Мамука Мамулашвили. На вопрос SOVA, совершают ли подобные действия добровольцы из «Грузинского легиона», Мамулашвили ответил, что лишь дал своим бойцам приказ не брать в плен российских оккупантов и кадыровцев, которые «вторглись в Украину и убивают женщин и детей». Как объяснил командир батальона, «если оккупантов убивать в бою, то они не станут военнопленными».

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя видео, заявил, что если Киев получит доказательства «любых неправовых действий» военнослужащих, их будут «нормативно возвращать в правовое поле». При этом он добавил, что максимально жёсткие действия украинцев к российским военнослужащим обусловлены «эмоциональным фоном».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства российских военнопленных.