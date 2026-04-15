Нацбанк Грузии ужесточает правила платежных услуг для защиты граждан старше 60 лет

Национальный банк Грузии сообщил, что ужесточает требования к предоставлению платежных услуг в целях защиты прав потребителей и предотвращения финансового мошенничества.

Изменения вносятся в правила сильной аутентификации клиентов и защиты прав пользователей финансовых услуг. Нововведения направлены на усиление защиты уязвимой категории — граждан старше 60 лет — от мошеннических схем.

Обновленные регуляции, по информации ведомства, основаны на лучших международных практиках и предусматривают дополнительные требования для поставщиков платежных услуг. При выполнении определенных транзакций по счетам клиентов старше 60 лет они обязаны применять более высокий стандарт управления рисками. В частности, временно приостанавливать рискованные операции, а в случае невозможности — отказывать в их проведении.

Рискованными будут считаться операции:

на сумму свыше 500 лари (около 185 долларов), если они связаны с деятельностью повышенного риска, включая онлайн-трейдинг (форекс), инвестиционные проекты, игорный бизнес или операции с виртуальными активами;

операции, отличающиеся нетипичным поведением или расходами клиента.

В случае выявления такой транзакции провайдер обязан связаться с клиентом и предоставить ему дополнительную информацию, чтобы снизить риск принятия решений под влиянием мошенников.

Кроме того, после инициирования рискованной или подозрительной операции у клиента будет 48 часов для принятия окончательного решения и подтверждения транзакции.

На первом этапе новые правила вступят в силу с сентября и будут распространяться только на операции с платежными картами.

В Нацбанке подчеркивают, что защита прав потребителей, особенно граждан пенсионного возраста, остается одним из ключевых приоритетов регулятора. В дальнейшем регулятор намерен продолжить мониторинг мошеннических рисков и при необходимости оперативно реагировать на них.