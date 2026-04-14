Выполняет ли правительство «Грузинской мечты» рекомендации Совета Европы в сфере защиты прав человека? Чтобы выяснить это, в Тбилиси прибыл комиссар по правам человека данной организации - Майкл О’Флаэрти. Он встретился с представителями правозащитных НПО, Народным защитником Леваном Иоселиани. Намечена встреча и с представителями власти, у которых свои вопросы к гостю.

Грузинским правозащитникам нечем было порадовать комиссара по правам человека Совета Европы Майкла О’Флаэрти. С момента его последней оценки положения с правами человека прошло три с небольшим месяца, и страна в этом направлении еще больше откатилась назад, считает основатель Института изучения демократии и бывший омбудсмен Уча Нануашвили.

«Ситуация в стране ухудшилась, репрессии усиливаются, практически все организации, все независимые группы находятся под давлением. Тот факт, что безнаказанность в стране сохраняется, не остается незамеченным, в том числе и международными организациями», - сказал журналистам Нануашвили после встречи с комиссаром О’Флаэрти.

Тамар Кинцурашвили, глава НПО «Фонд развития медиа (MDF)» подробно рассказала о тех вопросах, которые были затронуты во время встречи с главным правозащитником СЕ.

«Мы предоставили ему информацию о той репрессивной атмосфере, в которой приходится работать НПО и СМИ. Мы говорили об избирательном правосудии, когда не расследуются факты насилия, имевшие место в отношении журналистов. Кроме этого, Национальная комиссия по регуляции селективно вводит финансовые санкции против оппозиционных СМИ», - заявила Тамар Кинцурашвили.

Комиссар Майкл О’Флаэрти интересовался положением заключенных, задержанных в ходе прозападных акций протеста. Среди них и журналистка, основатель «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели и оппозиционные лидеры, сообщил народный защитник Леван Иоселиани после встречи с представителем Совета Европы.

«Его интересовало, в каких процессах я как народный защитник участвую, а также отчет, который я представил в парламенте. Были выделены несколько других вопросов, в том числе положение наших граждан, проживающих вдоль линии оккупации. Также обсуждалось положение людей, задержанных в ходе протестов, которые сейчас находятся в местах лишения свободы. В то же время задавались вопросы о том, были ли привлечены к ответственности лица, которые могли быть виновны в избиении людей», - добавил омбудсмен Иоселиани.

Интересуют гостя из Страсбурга поправки, внесенные в закон «О грантах», в Кодексе об административных правонарушениях и другие законы, которые нарушают права и свободы гражданского сектора. В связи с этими поправками из европейских структур уже более двух лет не прекращаются призывы к властям к их отмене.

В «Грузинской мечте» и сегодня отказались следовать этим рекомендациям. Глава парламентского комитета по вопросам самоуправления Ираклий Кадагишвили даже обозначил условия, которые следует соблюдать комиссару Майклу О’Флаэрти и другим гостям из Европы, ищущим встречи с грузинской властью.

«Пусть они выйдут из режима политических лозунгов и реально оценят ситуацию в стране и суть принятых нами законов. Ни один из наших законов не является антидемократичным. Те несколько фактов, которые более-менее были и общество видело, — превышение полномочий со стороны полицейских — эта часть расследования еще не закрыта. Это связано с объективной проблемой — с трудностью идентификации правонарушителей, и по этому поводу и премьер-министр сделал соответствующее заявление».

Упомянутое депутатом Кадагишвили заявление премьер-министр Ираклий Кобахидзе сделал еще в прошлом году, 1 августа, через полгода после жестокого разгона демонстрантов полицией и преследования и нападения на журналистов неизвестными лицами. Хотя уже тогда было видно, что эти группы предположительно координировали свои действия с силовиками.

Кобахидзе еще прошлым летом задержку расследования объяснял тем, что оно ведется с соблюдением высоких стандартов, и что не удается установить личность нападавших на журналистов, как и силовиков, которые зверски избивали активистов во время разгона.

Грузинские правозащитники отмечают, что этим «высоким стандартам» власти не следуют, когда речь идет об участниках акций протеста, активистах, журналистах, которые подвергаются уголовному или административному преследованию.

О том, что «Грузинская мечта» не намерена обсуждать эти вопросы и тем более говорить о возможном применении против митингующих запрещенного вещества «камит» в конце 2024 года, не без иронии заявил депутат правящей силы Леван Мачавариани.

«Если темой разговора будет выдуманная сказка про «камит», то это очень печально. Поскольку все знают, что это сказка, мы провели расследование».

Расследование, на которое ссылаются власти и которое опровергает предположение журналистского расследования Би-би-си, тем не менее не вызывает доверия как у местных, так и зарубежных правозащитников. С призывом расследовать это дело прозрачно и до конца призывал генпрокуратуру комиссар по правам человека СЕ Майкл О’Флаэрти. Он ровно год назад, весной 2025 года, также говорил, что журналистку Мзию Амаглобели, теперь уже осужденную на два года, следовало освободить из предварительного заключения. Все эти призывы и рекомендации властями были проигнорированы.

Какое значение имеет визит комиссара Майкла О’Флаэрти, поясняет юридический советник Фонда гражданского общества, бывший заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе:

«Уполномоченный по правам человека СЕ интересовался позициями и мнениями различных гражданских групп по всем существующим в Грузии вопросам в области прав человека, чтобы подготовить соответствующий документ по Грузии. Это заявление важно и в том смысле, что «Грузинская мечта», которая отвергает правозащитников, считает их лишними и объявляет преступниками, комиссаром рассматриваются как надежный источник информации. Он с ними встречается и выслушивает. Это хорошее доказательство того, что грузинские неправительственные и другие организации делают для защиты прав человека в Грузии», — отметил Георгий Бурджанадзе.

Следует отметить, что во время своего предыдущего визита Майкл О’Флаэрти говорил о серьезных нарушениях прав человека, включая возможные неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов и безнаказанность сотрудников МВД, которые жестоко обращались с гражданами. Он призвал Генерального прокурора расследовать все эти нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, он заявил, что от министра внутренних дел он получил заверение, что химические вещества не применялись против протестующих, хотя позже использование определенных химических веществ было также подтверждено Службой безопасности. С учетом всего этого оппоненты власти ожидают, что очередной доклад комиссара Майкла О’Флаэрти также будет критическим. Новый отчет Совета Европы по правам человека в Грузии, предположительно, будет опубликован в ближайшие дни. С учетом еще одной критической оценки из Московского механизма ОБСЕ доклад Майкла О’Флаэрти, как рассчитывают грузинские правозащитники, может ускорить действенные меры европейских партнеров в отношении грузинских властей за несоблюдение взятых обязательств в сфере защиты фундаментальных прав человека.

Подписывайтесь на нас в соцсетях