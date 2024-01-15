Науру разорвала дипотношения с Тайванем ради Китая

Микронезийская страна Науру разорвала связи с Тайванем. После этого в мире осталось 12 государств, поддерживающих официальные отношения с Тайванем как с независимым государством.

Власти Науру заявили, что будут стремиться к возобновлению отношений с Китаем, который считает Тайвань своей провинцией.

«Такое изменение политики – первый важный шаг в развитии Науру», – пояснило руководство страны.

Китай приветствовал решение Науру. Её желание восстановить связи с Китаем «ещё раз показывает, что принцип «одного Китая» – это то, куда движется мировое мнение и куда изгибается дуга истории», говорится в заявлении китайского МИД.

Посол Науру на Тайване был застигнут этим решением врасплох, пишет Associated Press.

«Мне нечего сказать. Об этом объявило моё правительство. Мне сказали собирать вещи и уезжать», – сказал он агентству.

Решение разорвать дипломатические связи с Тайванем Науру приняла спустя всего день после президентских выборов на Тайване. На них победил кандидат, занимающий более радикальную позицию по Китаю.

Науру уже прекращала дипотношения с Тайванем в 2002 году, однако в 2005 году их восстановила. На данный момент дипломатические отношения с Тайванем сохраняют 11 стран ООН и Ватикан.

В 2009 году Науру признала независимость самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. СМИ тогда сообщали, что Россия выделила 50 млн долларов на «неотложные социально-экономические проекты» в Науру.