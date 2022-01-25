Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов

Оппозиционер Алексей Навальный внесен в реестр организаций и физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник.

Вместе с Навальным в реестр попали и его соратники — Любовь Соболь, Георгий Албуров, Вячеслав Гимади, Руслан Шаведдинов и Лилия Чанышева.

У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В него попадают россияне, осуждённые или обвинённые по статьям уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера.

Ранее в январе в список Росфинмониторинга уже были внесены двое других соратников Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.

В настоящее время Волков, Жданов, Соболь, Албуров, Шаведдинов находятся за рубежом. Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Лилия Чанышева находится в СИЗО.

В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их.