Навальный посвятил свою премию Сахарова всем борцам с коррупцией

Алексей Навальный посвятил присуждением ему премии имени Андрея Сахарова «борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах».

Комментарий появился в четверг в соцсетях оппозиционного политика.

В тексте говорится о борцах «от журналистов до адвокатов, от чиновников и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу». «Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно», - добавляет оппозиционер.

Как следует из комментария, о присуждении премии Алексей Навальный узнал от адвоката. «Зашел в помещение для свиданий, снял с себя шапку-ушанку и услышал от адвоката: «Поздравляю с вручением премии Сахарова». Первое, что подумал машинально: надо же, как символично, моя любимая фотография Сахарова, - та, где он в черной шапке-ушанке», - пишет Навальный.

Премию Сахарова «За свободу мысли» Европарламент присудил российскому оппозиционеру 20 октября.

Кандидатура Алексея Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов «Обновить Европу», с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека».