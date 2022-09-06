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Навальный призвал голосовать против войны, коррупции и нищеты
Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий длительный срок заключения в колонии во Владимирской области, призвал россиян пойти на выборы 11 сентября и проголосовать против режима Путина и его партии разжигателей войны. Пост опубликован в соцсетях оппозиционного политика.
Навальный отметил, что после войны в России снова возникла дискуссия, имеет ли смысл ходить на выборы. Он утверждает, что смысл в этом есть.
Путин правит и смог устроить преступную войну, опираясь на репрессии, контроль над судебной системой, пропаганду и партию "Единая Россия", которая контролирует все советы народных депутатов в стране, говорится в обращении Навального.
Любое действие, направленное на ослабление путинской системы, правильное и является долгом гражданина, считает оппозиционный политик. Участие в выборах, по мнению Навального, остается хоть и не самым эффективным сегодня, но самым простым способом борьбы.
В конце августа команда сторонников Навального объявила о запуске "Умного голосования" на муниципальных выборах в Москве, призвав всех москвичей объединиться ради протестного голосования.
В своём обращении Навальный напоминает, что власти объявили проект экстремистским, а многих оппозиционных кандидатов отстранили от выборов.
По словам Навального, его команде удалось "сломать "все системы блокировок и цензуры и восстановить доступ пользователей к сайту и приложению "Умного голосования". Рекомендации кандидатов для голосования будут рассылать с помощью мобильных приложений, сайта и телеграм-бота "Умного голосования".
"Участвуя в умном голосовании вы голосуете против войны, коррупции, лжи и нищеты", - подчеркнул Навальный.
- "Умное голосование" - выборная стратегия, которую в 2018 году выдвинула команда Алексея Навального. В ней избирателям предлагается поддерживать оппозиционных кандидатов с наибольшими шансами на победу, тем самым снижая вероятность избрания кандидатов от партии власти. Сайт "Умного голосования" блокируется российскими властями наряду со всеми проектами Фонда борьбы с коррупцией, который признан в России экстремистской организацией. Сайт и приложение "Умного голосования" внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных.
- На 11 сентября в России назначен единый день голосования. В 14 российских регионах пройдут прямые выборы губернаторов. Выборы в законодательные собрания должны пройти в шести регионах, в представительные органы муниципальных образований столиц областей — в 12.
Другие новости дня
Американская разведка сообщила о закупке Россией боеприпасов в КНДР
Американская разведка сообщила о закупке Россией артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР. Информация об этом содержится в рассекреченном докладе, оказавшемся в распоряжении редакции The New York Times. Предполагается, что закупки могут означать неспособность российской промышленности самостоятельно компенсировать потраченные в Украине боеприпасы.
КНДР обладает одной из крупнейших в мире группировок артиллерии, делая ставку на артудары по расположенной рядом с границей столице Южной Кореи Сеулу в потенциальной войне между странами. Большинство образцов северокорейских орудий используют снаряды калибра, идентичного советской, а значит, и российской артиллерии.
Россия обладает значительным превосходством в количестве артиллерийских систем перед украинской армией, в то же время это означает масштабные траты снарядов. По подсчётам аналитического Jamestown Foundation, за первые пять месяцев войны Россия могла использовать до 735 тысяч тонн артиллерийских снарядов. За год армия может потратить снаряды на 50 миллиардов долларов, оценили аналитики. Эти оценки не учитывают регулярные удары украинской армии по российским военным складам.
В статье The New York Times аналитик предположил, что закупки у КНДР показывают, что президент России Владимир Путин не может или не хочет мобилизовать экономику для войны, чтобы компенсировать эти расходы. По оценке Jamestown Foundation, Россия могла потратить до половины накопленных до войны артиллерийских боеприпасов. Ранее СМИ сообщали, что запасы заканчиваются и у стран бывшего советского блока, продающих снаряды либо России, либо Украине.
Венгрия настаивает на снятии санкций ЕС с трёх российских олигархов
Венгрия грозит воспрепятствовать обновлению части санкционных мер против России, если из списка лиц, в отношении которых действует запрет на выдачу виз и активы которых заморожены, не будут исключены имена трёх олигархов.
Речь идёт об ограничениях, наложенных на более чем тысячу человек с начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля.
Как стало известно Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) от нескольких дипломатических источников, знакомых с ситуацией, Будапешт настаивает на удалении из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. До 15 сентября в ЕС должно быть принято решение по санкциям против Москвы на дальнейшие полгода. В среду на этой неделе вопрос будут обсуждать послы стран-членов европейского блока.
Сейчас в санкционном списке, решения по которому могут быть приняты только с согласия всех государств ЕС, фамилии 1217 человек, а также 108 юридических лиц.
Алишер Усманов и Пётр Авен находятся под европейскими санкциями с конца февраля, когда официальный журнал ЕС назвал первого "прокремлёвским олигархом, имеющим особо тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным". Отмечалось, что Усманов - один из тех, кто пользуется особым расположением Путина и решает его деловые проблемы.
Авен также был назван близким к Кремлю и одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Путиным. "Он не действует независимо от воли президента", - подчёркивают в Брюсселе.
В марте в санкционный список попал Виктор Рашников как владелец и глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) - одного из крупнейших российских налогоплательщиков и источников бюджета.
Венгрия также настаивает на возможности для гуманитарных организаций поддерживать связи с некоторыми оказавшимися под санкциями российскими банками. Медиакорпорация RFE/RL направила запрос властям в Будапеште, но никто из официальных лиц пока не прокомментировал информацию от источников.
- Венгерского премьер-министра Виктора Орбана называют пророссийским политиком. Он критиковал позицию ЕС в отношении Москвы в связи с конфликтом в Украине, заявляя, что вводимые санкции ударят по самому ЕС, но не ослабят Россию и не помогут Киеву. Венгрия, среди прочего, не одобрила западные военные поставки Украине через свою территорию.
Сергей Шамба: «Взаимоотношения России и Грузии меняются»
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба выступил за ратификацию соглашения по передаче РФ госдачи «Пицунда». При этом, рассказывая о ситуации в регионе и мире, он указал, что «взаимоотношения России и Грузии меняются».
«Вы видите, что взаимоотношения России и Грузии меняются. Тоннель собираются строить, связать Россию с Грузией (тоннель Квешети-Коби на территории Грузии – ред.). Расширяют в Верхнем Ларсе пропускные способности. Эти аргументы очень важные, если вы хотите смотреть на картину в целом», – сказал Шамба на встрече общественных организаций с абхазским лидером Асланом Бжания.
Шамба говорит, что при разногласиях в обществе никакой перспективы для Абхазии быть не может.
«Давайте обсуждать, давайте думать о том, как сохранить наше государство в этом меняющемся мире. То, что происходит на Украине, нам однозначно показывает, что мир будет другим. И какова наша роль будет в этом регионе, все это нужно сейчас думать. Когда потрясения в мире были, мы всегда страдали, маленькие всегда страдают», – заявил Шамба.
По словам абхазского политика, земля в Пицунде передается России на 49 лет, после чего соглашение можно пересмотреть.
«Какие отношения будут с Россией через 49 лет, мы не знаем. Есть возможность пересмотреть его», – добавил он.
Как сообщалось ранее, абхазский президент Аслан Бжания предложил общественным организациям провести экспертизу соглашения, подписанного с Москвой. Ряд оппозиционных сил при этом призвал его отозвать из парламента соглашение, а также создать консультативный совет на базе Общественной палаты Абхазии.
Некоторые представители абхазской общественности опасаются, что в случае смены власти в России, госдача «Пицунда» может оказаться в руках третьих лиц.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Иванишвили обвиняет Credit Suisse в убытках в размере $1,27 млрд
Самый богатый человек Грузии, экс-премьер Бидзина Иванишвили обвиняет крупнейший швейцарский банк Credit Suisse в убытках в размере 1,27 млрд долларов. Иванишвили обратился в Сингапурский международный коммерческий суд.
Издание Reuters сообщает, что слушания в сингапурском суде возобновятся 6 сентября.
Иванишвили считает, что Credit Suisse Trust Ltd не защитил свои инвестиции и не предпринял соответствующих шагов для предотвращения убытков.
Адвокаты Иванишвили в своем заявлении упоминают, что в 2005 году он вложил в траст «Credit Suisse» 1.1 млрд долларов.
По данным банка, эта потеря связана с мошенничеством бывшего банкира компании Патрика Лескадрона. При этом представители трастового подразделения банка утверждают, что сумма возмещения убытков, запрошенная истцами, завышена, и просят суд отклонить иск.
По словам его адвокатов, представительство банка оценило его убытки в 818,2 млн долларов.
По данным Reuters, Иванишвили сказал в суде: «Я думал, что пришел к экспертам, которые защитят мой капитал и мою семью».
Юристы отмечают, что судебный процесс в Сингапуре начался на фоне попыток нового генерального директора «Кредит Свисс» стабилизировать положение банка после череды скандалов. Ульриху Кернеру поручили сократить расходы более чем на миллиард долларов, чтобы помочь крупнейшему банку Швейцарии оправиться от банкротств и убытков.
Агентство Reuters также пишет, что банкир Патрик Лескадрон, курировавший бизнес Иванишвили, еще в 2007 году начал мошенническим образом управлять трастовыми инвестициями и присваивать трастовые фонды.
«В 2018 году швейцарский суд признал Лескадрона виновным в том, что он в течение восьми лет подделывал подписи бывших клиентов, в том числе Иванишвили. Он признался в фальсификации сделок и сокрытии убытков. Согласно судебным документам, Лескадрон позже покончил жизнь самоубийством. Швейцарский банк пытается возместить миллиардные убытки, полученные в 2021 году. После того, что с ним произошло в результате неудачных вложений и многочисленных судебных дел, в том числе судебного дела на Бермудских островах, которое также касается Иванишвили и которое может стоить банку 600 млн», – пишет Reuters.
Перевод статьи публикует агентство «Новости-Грузия».
В Абхазии утонули двое российских туристов
Двое российских туристов из Москвы и Тюменской области утонули в понедельник в акватории Гагры. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
«Двое россиян утонули сегодня в акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения. Причины гибели россиян устанавливаются», – говорится в сообщении.
По информации МЧС, сотрудники ведомства спасли в акватории Гагры жителя Уфы. Его в состоянии средней степени тяжести перевели в районную больницу.
На прошлой неделе в акватории Гагры утонул турист из Перми.
Ранее абхазские власти утвердили законодательные акты, которые предусматривают штрафы за нарушение правил поведения на водных объектах.
Рамзан Кадыров отказался покидать пост главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором он отказался от сделанных ранее заявлений о своей возможной отставке.
Кадыров утверждает, что целью предыдущего заявления, сделанного 3 сентября, в котором он говорил, что «засиделся» и «время пришло», было «узнать ваше мнение».
Теперь Кадыров ссылается на прежний рекорд пребывания на посту главы региона – он называет срок 27 лет – и заявляет, что «решил пойти на побитие этого рекорда».
«Я занимаю этот пост до тех пор, пока меня не попросит уйти мой народ или наш президент», – резюмировал Кадыров.
Ранее в комментариях Кавказ.Реалии эксперты выразили сомнения в серьезности заявления Кадырова о возможной отставке.
- Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В мае 2021 года он уже говорил, что может покинуть пост руководителя республики, но той же осенью был переизбран сроком еще на пять лет. До этого о возможном уходе политик говорил в 2016 и 2017 годах.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны, он регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, угрожает президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, он допускал применение российскими войсками ядерного оружия.
- Кадырова неоднократно обвиняли в нарушении прав человека, возлагая на него ответственность за похищения и убийства его критиков. В отношении главы Чечни введены санкции США и ЕС.
- В январе 2021 года Кадыров и его окружение выступали с открытыми угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, членов которой власти республики считают причастными к деятельности оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Кремль отказался вмешиваться в ситуацию, однако именно после встречи главы Чечни с президентом России в Москве 3 февраля Кадыров и его приближенные перестали публично упоминать Янгулбаевых.
- 7 февраля российский оппозиционный политик Илья Яшин разместил онлайн-петицию с требованием к президенту Владимиру Путину отправить Рамзана Кадырова в отставку. За сутки под обращением подписались более 100 тысяч пользователей платформы Change.org. В Кремле заявили, что не воспринимают это требование всерьез.
Журналисты «Ъ» Сафронову: «Мы верим в тебя. Мы ждём тебя»
В Кремле не стали комментировать приговор, вынесенный журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене, но констатировали, что это "очень суровый приговор". Об этом в интервью РБК сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также предположил "с большой долей уверенности", что Владимиру Путину, по его словам, известно о приговоре из сообщений СМИ.
Вчера Мосгорсуд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строго режима. Сафронова признали виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признаёт.
Никаких доказательств вины Сафронова в деле нет. Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивает на этом.
Сегодня к Ивану Сафронову обратились бывшие коллеги из "Коммерсанта". "Твои заметки много раз были на первой полосе “Ъ”. С 7 июля 2020 года здесь часто публиковались материалы о тебе. А теперь мы используем первую полосу, чтобы напрямую к тебе обратиться", - говорится в письме.
Редакция "Коммерсанта" называет Сафронова настоящим журналистом, большим профессионалом и очень хорошим человеком.
"В “Ъ” есть люди, которым повезло работать вместе с тобой. Которые помнят, что самый унылый серый день становился светлее, когда ты заходил в редакцию. Помнят, как ты шутишь и смеешься, как ты рассказываешь анекдоты и произносишь тосты. Как крепко ты жмешь руку. Помнят, что ты никогда не зазнавался. Помнят, что ты всегда готов помочь — и по работе, и в жизни. И каждый день помнят, что не смогли помочь тебе", — пишут журналисты "Коммерсанта".
Бывшие коллеги Сафронова отмечают, что не услышали никаких публичных доказательств его вины. И уверены: в другое время, в другой ситуации он был бы оправдан.
"Но времена не выбирают. Зато можно выбрать, каким быть в эти времена. И ты сделал свой выбор. Эти два года ты был образцом достойного поведения. Ты не сдался — и не сдашься теперь. Мы знаем, что ты выдержишь все испытания. Мы любим тебя, мы верим в тебя. Мы ждем тебя", - пишут журналисты "Коммерсанта".
Иван Сафронов пришёл работать в "Коммерсантъ" в 2010 году. В 2019 году после выхода заметки о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и назначении на её место Сергея Нарышкина Сафронова уволили из газеты. Вслед за ним решение об уходе принял и весь отдел политики в полном составе - у журналистов произошел конфликт с собственником газеты Алишером Усмановым.
Защита Сафронова считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью и намерена обжаловать приговор.
Кремль и лично Владимир Путин категорически отрицали, что обвинения в адрес Сафронова связаны с его публикациями.
Байден выступил против признания России страной – спонсором терроризма
Президент США Джо Байден выступил против признания России страной – спонсором терроризма. Он сказал об этом в ответ на вопрос журналиста на пресс-конференции в Белом доме, — передаёт агентство Reuters.
Признать Россию спонсором терроризма от Вашингтона требует Украина. Ранее американский Сенат проголосовал за резолюцию, которая призывает Белый дом сделать это. За статус активно выступала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в контролирующей палату Демократической партии.
Однако конгрессмены и сенаторы не могут принять это решение самостоятельно, это находится в сфере компетенции администрации Байдена. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен говорил журналистами, что против России уже введены беспрецедентные санкции. Новый статус может остановить сотрудничество Москвы и Вашингтона в критических сферах, например, в ядерной безопасности.
Российский МИД заявлял, что Россия разорвёт отношения с США в случае, если Белый дом примет такое решение.
В ЕС подготовили два варианта ограничения цен на газ из России
Европейская комиссия подготовила два варианта ограничения цен на газ из России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документ.
Первый вариант предполагает введение потолка цен на весь импортируемый из России газ либо назначение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс.
Однако в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с "Газпромом", а также к усилению геополитической напряженности.
Второй предложенный Еврокомиссией вариант предполагает разделение стран Евросоюза на красную и зеленую зоны – в зависимости от степени риска перебоев с поставами топлива.
Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой — оставаться на таком уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. Однако, как отмечается в документе, реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между государствами-членами Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести потолок цен на газ из России 2 сентября. Ранее эта мера была согласована в отношении российской нефти.
31 августа "Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку", как утверждалось, из-за планового техобслуживания. Он должен был вновь заработать - хотя и на 20 процентов мощности - 3 сентября. Однако в российском концерне заявили, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины газопровода "Северный поток" выявило неисправности. Газопровод не будет работать без их устранения.
На фоне объявления о приостановке работы газопровода цены на газ в Европе превысили отметку 3000 долларов за тысячу кубометров, что стало причиной протестов в ряде европейских стран.
В Евросоюзе заявили, что случившееся - "ещё одно подтверждение ненадежности "Газпрома" как поставщика" и "свидетельствует о цинизме России".
Джонсон в прощальной речи заявил, что Путин не сможет запугать британцев
Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон во вторник утром выступил с прощальной речью в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне. В ней он упомянул президента России Владимира Путина, заявив, что российский политик не сможет шантажировать или запугивать британцев с помощью энергетического кризиса.
Путин совершенно заблуждается, если думает, что он сможет преуспеть в запугивании и шантаже британцев, ограничивая поставки газа, сказал Джонсон. Он пообещал, что правительство Консервативной партии во главе с его преемницей Лиз Трасс поможет людям пережить кризис и резкий рост цен, а сам он окажет будущему премьеру "горячую поддержку".
К середине лета цены на электроэнергию в Великобритании выросли на 50 процентов в ценовом выражении, а на газ — в два раза. К весне цены на энергию в стране могут вырасти в шесть раз по сравнению с допандемийным уровнем, рассказывает The Guardian.
Цены на топливо значительно влияют на популярность британского правительства. 64 процента британцев не одобряют работу кабинета, поддерживают его только 18 процентов, следует из регулярных опросов YouGov.
Решение об отставке Джонсона было принято в июле. В понедельник на пост главы правящей Консервативной партии, а значит и премьер-министра была избрана министр иностранных дел Лиз Трасс. Она пообещала продолжить жёсткий курс отношений с Москвой.
Позднее во вторник, 6 сентября, Джонсон и Трасс прибудут в шотландский город Абердин, для встречи с британской королевой в летней резиденции монарха - замке Балморал. Первым королева примет Джонсона, который официально подаст в отставку. После этого, как ожидается, Елизавета II встретится с Трасс, поручит ей сформировать новое правительство и официально назначит премьер-министром.
Традиционно британский монарх назначает премьеров в Букингемском дворце или Виндзорском замке, однако в этот раз врачи посоветовали 96-летней королеве не покидать Шотландию.
Россия будет следить за соблюдением прав русскоязычного населения в Грузии
Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом. Соответствующий указ российского лидера и текст концепции опубликованы на официальном портале правовой информации.
В документе, в частности, указано, что приоритетом гуманитарной политики Москвы за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ и самопровозглашенными республиками – Абхазией, Южной Осетией, «ДНР» и «ЛНР».
При взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдовой будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах, говорится в концепции.
«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности», – говорится в тексте концепции.
Владивосток: активиста Георгия Какабадзе обвинили в хулиганстве
Во Владивостоке на активиста Георгия Какабадзе полицейские составили протокол по статье о мелком хулиганстве после его участия в прямом эфире «Дождя», сообщила SOTAvision.
Какабадзе задержали и продержали в отделе полиции 4,5 часа. Причиной стала программа «Дождя», в которой показали фотографию одиночного пикета Какабадзе, где он стоял с плакатом «Родина – это не ж*па президента, которую все время надо целовать».
Ранее активист выходил на одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и певца Юрия Шевчука. За цитату артиста «Родина – не жопа президента» Какабадзе оштрафовали на 40 тысяч рублей, передает сайт Сибирь.Реалии.
Президент Латвии внёс в Сейм законопроект об отделении местной православной церкви от РПЦ
Президент Латвии Эгилс Левитс внёс на рассмотрение в парламент поправки к законодательству, обязывающие Латвийскую православную церковь выйти из подчинения Русской православной церкви. "В независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь", — цитирует политика издание Delfi.
По словам политика, законопроект согласован с главами всех парламентских фракций и председателем Сейма. Предполагается, что документ будет рассмотрен в срочном порядке.
Латвийская православная церковь самоуправляема в составе РПЦ, она получила этот статус от Синода РПЦ в 1990 году. Её органами управления, согласно уставу РПЦ, являются свои Собор и Синод, управляемые предстоятелем Латвийской церкви. Он, в свою очередь, вступает в должность после утверждения московским патриархом.
Сейчас предстоятелем церкви является 82-летний митрополит Александр (Кудряшов), он вступил в эту должность в 1990 году. Он и другие официальные представители Латвийской церкви законопроект пока что не комментировали.
Законодательство Латвии отделяет церковь от государства. Однако в 2019 году Сейм принял законопроект, согласно которому иерархами церкви могут стать только граждане Латвии, постоянно проживающие в стране больше 10 лет.
Глава парламентской фракции "Нового единства" Айнар Латковскис заявил, что новый президентский законопроект не нарушает принцип религиозной независимости, так как не подчиняет церковь кому-то, а наоборот, требует от неё действовать независимо, цитирует его Delfi.
- После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале предстоятель РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) обвиняется в странах Запада в поддержке войны в Украине. В Украине был подготовлен законопроект о запрете самоуправляемой в составе РПЦ Украинской православной церкви. Она объявила о своей независимости от РПЦ.
Дочь главы Олимпийского комитета России разводится после отъезда мужа в США
Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, разводится с мужем Константином Лохановым, с которым прожила шесть лет, из-за того, что супруг переехал в США. Об этом сообщил канал "Матч-ТВ".
Сама Позднякова отказалась покидать Россию, сообщает канал. "Воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и жёлтых самокатов", - прокомментировал решение дочери её отец.
Лоханов — спортсмен-саблист, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что спортсмен после отъезда в США исключён из сборной. Его слова цитирует государственное агентство ТАСС.
Bloomberg спрогнозировал российской экономике рецессию до 2030 года
Ведущее экономическое агентство Bloomberg опубликовало прогноз развития российской экономики до 2030 года. По его оценкам, Россию может ждать более глубокая рецессия, чем следует из официальных сообщений властей. Экономика России, заявляет Bloomberg, вряд ли вернётся к уровню 2021 года раньше, чем в конце десятилетия. Возможности экономического роста России напрямую зависят от хода войны в Украине и от западных санкций.
В своих прогнозах Bloomberg опирается на секретный доклад, подготовленный для российского правительства. В нём описываются три возможных сценария дальнейшего развития экономики страны.
Учитываются санкции ведущих стран мира против России и тот факт, что к ним будут присоединяться и другие государства, и в первую очередь желание основных импортёров отказаться от поставок российских энергоносителей. Также в докладе упоминаются логистические проблемы, с которыми России пришлось столкнуться после того, как западные страны перекрыли почти всё авиасообщение с Россией и большую часть наземного транспорта.
Доклад на русском языке пересказывает издание The Bell. Указанные в нём сценарии предполагают падение ВВП России в ближайшие годы от 8,3 до 11,9 процента. Аналитики подчеркивают, что к 2025 году Россию могут покинуть до 200 тысяч специалистов в области IT. Прекращение поставок газа в Европу может привести к потере налоговых поступлений на сумму до 400 млрд рублей, а новые экспортные рынки не смогут компенсировать потерянные продажи даже в среднесрочной перспективе.
Производители металлов потеряют около 5,7 млрд долларов в год из-за санкций. Будет наблюдаться сокращение объёмов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов: нефть, газ, металлы, химикаты и древесина перестанут быть движущими силами экономики.
Авторы доклада обращают внимание, что если мировая экономика перейдёт в рецессию, спрос на российские нефть и газ окажутся еще ниже, что грозит падением курса рубля и резким ростом инфляции. В этом случае власти могут пересмотреть национальные цели и стратегические задачи, включая те, что касаются продолжительности жизни и роста населения.
Еще одним угрожающим фактором для России может стать прекращение импорта жизненно важных товаров, сырья и комплектующих. Например, в сельском хозяйстве 99 процента производства мяса птицы зависит от импорта. Семена основных продуктов, включая сахарную свеклу и картофель, также завозятся из-за границы. Российская фармакология на 80% зависит от импортного сырья. В машиностроении лишь 30% оборудования - российского производства.
Официально российское руководство заявляло, что западные санкции наносят экономике меньше вреда, чем планировалось, и что в 2022 году экономика понесет не более 3 процентов ущерба, а в 2023 году ещё меньше.
Росстат: из России за полгода выехали 419 тысяч человек
Из России с начала года выехали 419 тысяч человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
При этом, если в первом полугодии 2021 года в России фиксировался миграционный прирост, который составлял более 114 тысяч человек, то за первые шесть месяцев этого года зафиксирована миграционная убыль почти в 97 тысяч человек.
Больше всего людей из России выехало в Украину, Таджикистан, Армению, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, а также в Китай, Вьетнам и Индию.
В начале 2022 года в страны СНГ из России выехали 368 тысяч человек, а из СНГ въехали в Россию 294 тысячи. В страны дальнего зарубежья, по данным Росстата, выехали чуть более 50 тысяч человек, а в Россию из них приехали 27 тысяч.
Таким образом, число выбывших из Российской Федерации увеличилось в два раза, как за счет эмигрантов в страны СНГ , так и за счёт уехавших в страны дальнего зарубежья, заявили в Росстате.
Временное убежище в России с начала года получили 64 с половиной тысячи человек, из них трое — статус беженца, четверо — статус вынужденного переселенца. Наибольшее число беженцев проживают в Москве — 215 человек, или 72 процента от их общей численности.
Кроме этого, по оценке Росстата, с начала года общая численность населения в России сократилась на 480 тысяч 600 человек, или на 0,33 процента. Естественная убыль населения составила 384 тысячи человек против убыли в 422 тысячи в прошлом году. Эти данные включают население аннексированного Крыма.
ФИБА отклонила протест сборной Турции на результат матча с Грузией
Международная федерация баскетбола (ФИБА) вынесла постановление касательно скандального матча группового этапа мужского чемпионата Европы между сборными Турции и Грузии, который состоялся 4 сентября в Тбилиси.
Грузия одержала победу со счётом 88:83 по итогам двух овертаймов, однако Турция подала протест – после потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.
В ФИБА отклонили протест турецкой команды, объяснив это тем, что, несмотря на ошибку со временем матча, сборная Турции не смогла представить доказательства, согласно которым ошибка повлияла бы на исход встречи.
Расследование действий игроков и членов команд, связанное с массовой потасовкой, в данный момент продолжается, сообщает издание «Чемпионат».
Как сообщалось ранее, турецкая сторона утверждает, что на игрока команды Фуркана Коркмаза напали в коридоре раздевалки «Тбилиси Арены».
Федерация баскетбола Грузии считает, что в нагнетании ситуации во время вчерашнего матча виновен главный тренер сборной Турции Эргин Атаман. В грузинской федерации заявили, что «он не уклонялся от непристойных жестов в адрес судей и зрителей», а ранее публично выступал с оскорбительными заявлениями.
Федерация баскетбола Грузии распространила заявление по поводу инцидента на матче Турция-Грузия
Национальная федерация баскетбола Грузии распространила заявление по поводу инцидента, произошедшего во время матча между Грузией и Турцией (88:83).
Авторы заявления выражают возмущение провокационными действиями главного тренера сборной Турции по баскетболу главный Эргина Атамана, которые, согласно заявлению, были направлены на обострение ситуации, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Он не чурался делать нецензурные жесты в сторону судей игры и присутствующих зрителей, его неэтичное поведение, оскорбительные высказывания, которые он делал в прессе и на пресс-конференциях, неоднократно оказывали влияние на игроков сборной Турции, ярким проявлением чего стала физическая агрессия Фуркана Коркмаза по отношению к игрокам сборной Грузии, к которой добавились угрозы и агрессивные действия с его стороны… Угрозы и угрожающие сообщения о лишении жизни поступали также от болельщиков сборной Турции, много таких сообщений получили игроки сборной Грузии», - говорится в заявлении.
Встреча, которая состоялась 4 сентября в Тбилиси, завершилась со счетом 88:83 в пользу хозяев поля. В самом конце матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка. После этого игроки Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе были удалены с площадки, а 22 секунды сняты с игрового времени.
В турецкой команде говорят, что драка продолжилась в подтрибунном помещении. Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан утверждает, что грузинские баскетболисты напали на Коркмаза вместе с 30 сотрудниками полиции.
Федерация баскетбола Грузии требует провести специальное расследование, которое докажет, что утверждения Онана – «это только его личное толкование, не подкрепленное никакими доказательствами».
О «провокационных действиях» турецкого тренера проинформировали Международную федерацию баскетбола (ФИБА).
Ранее сегодня Атаман заявил, что они будут добиваться, чтобы последние минуты матча сборных Грузии и Турции были переиграны. «Мы оформили необходимый юридический протест… Мы попросили ФИБА переиграть матч или сделать переигровку последних 4,5 минут», – заявил он.
Накануне турецкая команда также пригрозила покинуть Евробаскет-2022, если ФИБА не обнародует кадры инцидента с участием Коркмаза за пределами площадки.
Россия отменила соглашение с Японией о безвизовом въезде на Южные Курилы
Россия прекратила действие соглашения с Японией об упрощенном посещении Южных Курил. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Соглашение действовало с 1999 года и позволяло японским гражданам, которые в прошлом жили на спорных островах, и членам их семей приезжать на Курилы без оформления виз - например, для посещения могил своих предков.
Под действие соглашения 1999 года подпадали острова Кунашир, Итуруп и еще несколько островов Малой Курильской гряды, относящиеся к Сахалинской области Российской Федерации. Они вошли в состав СССР в 1946 году. Япония не признала их принадлежность СССР и, позднее, России, однако вела с Россией переговоры об экономическом и гуманитарном сотрудничестве в этой области.
- После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и высших должностных лиц, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, заморозила активы 15 российских лиц и девяти организаций, в том числе главы военной разведки России, заместителей министра обороны и экспортера оружия «Рособоронэкспорт». В то же время Япония объявила, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- Россия внесла Японию в список «недружественных стран» и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Премьер-министр Японии Фумио Касида назвал тогда действия России «неразумными и абсолютно неприемлемыми».
Грузия готовится присоединиться к Единой зоне платежей в евро
Грузия готовится присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая облегчит денежные транзакции со странами ЕС, пишет агентство «Новости-Грузия». С этой целью правительство Грузии уже представило парламенту пакеты законов по деятельности Нацбанка, коммерческих банков и платежной системы.
«Присоединение к SEPA принесет пользу по многим направлениям: добавит авторитета банковскому сектору Грузии на международной арене, упростит торговые отношения с Европейской экономической зоной, гражданам Грузии будут предоставляться упрощенные услуги, что особенно важно, в том числе, учитывая тенденцию роста денежных переводов из стран ЕС», - сказала председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили.
Обсуждения законопроекта в парламенте Грузии начнется в ближайшие дни на уровнях профильных комитетов – по финансово-бюджетной, отраслевой экономике и экономической политике, юридическим вопросам и европейской интеграции.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что присоединение к SEPA является еще одним шагом на пути интеграции страны в ЕС.
- SEPA - перевод в евро между банковскими счетами в Европе и Европейской экономической зоне. Через систему SEPA можно осуществлять платеж без высоких комиссий за транзакции и достаточно быстро. Время, необходимое для перевода денег, составляет от нескольких секунд до одного рабочего дня.
Зурабишвили поздравила Лиз Трасс с избранием премьером Великобритании
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром Великобритании, заявив, что рассчитываю на совместную работу по укреплению отношений двух государств.
«Поздравляю Лиз Трасс, следующего премьер-министра Великобритании. В эти критические времени приятно видеть еще одну женщину-лидера, которая будет работать для обеспечения безопасности на нашем континенте и укрепления трансатлантического партнерства», - пишет Зурабишвили в своем Twitter.
47-летний министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс сегодня была избрана новым главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. Формально она займет пост после назначения королевой, которое ожидается во вторник.
Московский Центр Карнеги объявил о закрытии
Московский центр Карнеги объявил о своем закрытии. Он представлял в России американский Фонд Карнеги за международный мир. В апреле Минюст России исключил центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, что фактически означало запрет на работу в России. Однако фонд сообщил, что продолжит публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах и на своем основном сайте, и в социальных сетях.
Фонд Карнеги за международный мир - старейший аналитический центр в области международных отношений, он был основан в США в 1910 году. Свою задачу он видит как содействие сотрудничеству между странами мира. Помимо головного офиса в Вашингтоне, отделения фонда работают в Пекине, Бейруте, Брюсселе и Нью-Дели. Московский центр Карнеги был основан в 1993 году в соответствии с указом президента России Бориса Ельцина. Его миссией было способствовать улучшению российско-американских отношений, разъясняя интересы России, ее цели и действия, а также содействовать в России пониманию политики западных стран, служить свободным и открытым форумом для дебатов по наиболее острым общественно-политическим проблемам России и Евразии.
Министерство юстиции России исключило московский центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций 8 апреля. Вместе с ним под запрет попали российские филиалы Amnesty International, Human Rights Watch и еще 12 организаций.
Минобороны Великобритании: Россия потеряла 25 тыс. солдат
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в понедельник, что потери российской армии в ходе украинской компании достигают 25 тыс. человек убитыми. По его словам, общие потери - включая раненых, пленных и дезертиров, - с начала военного вторжения России в Украину могут равняться приблизительно 80 тыс. военнослужащих.
Уоллес также считает, что ни одна из стратегических целей, которые изначально ставило перед собой российское командование, не была достигнута за полгода войны.
В своем выступлении перед Палатой общин британского парламента Уоллес сообщил, что вооруженные силы Украины делают успехи, хотя им приходится вести ожесточенные бои, передает . Он заявил, что Великобритания готовит новый пакет военной помощи Украине стоимостью в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
К сегодняшнему дню, по словам Уоллеса, Великобритания обучила уже 4 700 украинских военных обращению с современной техникой, которую она передает ВСУ.
- Россия и Украина не раскрывают свои потери в войне. В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс оценил российские потери в 15 тысяч убитыми и около 45 тысяч ранеными. Украинская армия заявляет о 4800 убитых российских военных. Стороны военных конфликтов обычно склонны преувеличивать потери противника и занижать свои.
- По оценке Бернса, потери украинской армии в конце июля были, предположительно, немного ниже российских.
Бжания: «Земля передаётся в аренду. Акватория остаётся нашей собственностью»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел встречу с членами Общественной палаты и представителями ряда общественных организаций. На ней обсуждался вопрос ратификации соглашения о передаче Российской Федерации госдачи «Пицунда».
Как пишет агентство «Апсныпресс», представители общественности выразили обеспокоенность в связи с тем, что в соглашении четко не прописаны интересы и права абхазской стороны.
Участники дискуссии выразили опасения в связи с тем, что в случае смены власти в России, госдача может оказаться в руках третьих лиц.
Аслан Бжания предложил сформировать группу из числа юристов президентской администрации и кандидатур, предложенных общественными деятелями, которые проведут экспертизу текста соглашения.
Он сказал, что никакой продажи или отчуждения земельных участков не было и нет оснований говорить о какой-либо неправомерной форме их эксплуатации.
«Земля передаётся в аренду. Акватория остаётся нашей собственностью», – сказал Бжания.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
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