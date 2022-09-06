Навальный призвал голосовать против войны, коррупции и нищеты

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий длительный срок заключения в колонии во Владимирской области, призвал россиян пойти на выборы 11 сентября и проголосовать против режима Путина и его партии разжигателей войны. Пост опубликован в соцсетях оппозиционного политика.

Навальный отметил, что после войны в России снова возникла дискуссия, имеет ли смысл ходить на выборы. Он утверждает, что смысл в этом есть.

Путин правит и смог устроить преступную войну, опираясь на репрессии, контроль над судебной системой, пропаганду и партию "Единая Россия", которая контролирует все советы народных депутатов в стране, говорится в обращении Навального.

Любое действие, направленное на ослабление путинской системы, правильное и является долгом гражданина, считает оппозиционный политик. Участие в выборах, по мнению Навального, остается хоть и не самым эффективным сегодня, но самым простым способом борьбы.

В конце августа команда сторонников Навального объявила о запуске "Умного голосования" на муниципальных выборах в Москве, призвав всех москвичей объединиться ради протестного голосования.

В своём обращении Навальный напоминает, что власти объявили проект экстремистским, а многих оппозиционных кандидатов отстранили от выборов.

По словам Навального, его команде удалось "сломать "все системы блокировок и цензуры и восстановить доступ пользователей к сайту и приложению "Умного голосования". Рекомендации кандидатов для голосования будут рассылать с помощью мобильных приложений, сайта и телеграм-бота "Умного голосования".

"Участвуя в умном голосовании вы голосуете против войны, коррупции, лжи и нищеты", - подчеркнул Навальный.