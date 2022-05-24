Суд отклонил апелляцию Навального. Его отправят в колонию строгого режима

Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Приговор - 9 лет лишения свободы - оставлен без изменения и вступил в силу. Теперь Навального должны этапировать в колонию строгого режима.

Политик, который сейчас находится во Владимирской области колонии общего режима по другому делу, выступил на заседании по видеосвязи.

Он напомнил, что, согласно расследованию созданного Навальным ФБК, судья в ходе процесс созванивалась с сотрудником Администрации президента, - сообщает "Медиазона".

Также Навальный упомянул о другой судье - Наталье Репниковой, которая в феврале прошлого года заменила ему условный срок на реальный по так называемому делу "Ив Роше". По словам Навального, судья "передала через знакомых адвокатов", что сожалеет о своем решении, и назвала его "смелым человеком". "А через некоторое время Наталья Репникова умерла", — говорит Навальный, отмечая, что "формально" это случилось от коронавируса. Прямо оппозиционер не сказал, что подозревает кого-либо в убийстве судьи, но отметил, что теперь рекомендует судьям передавать ему, что они сожалеют, "осторожно".

Навальный обвиняет российские власти в том, что они организовали покушение на него в августе 2020 года с использованием яда "Новичок". По данным группы Bellingcat, "Новичком" были отравлены ещё несколько российских оппозиционеров и общественных деятелей, некоторые из них, как Навальный, выжили, некоторые нет.

Также в своём сегодняшнем выступлении Навальный назвал российские власти "врагами, предателями и убийцами русского народа" и выступил с критикой войны в Украине. "Ваше время будет не всегда и ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подкидывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке" - приводит "Медиазона" слова Навального.