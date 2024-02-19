Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа

Вдова оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная записала видеобращение, в котором пообещала продолжить дело мужа.
«Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. <…> Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать», – заявила она.
Навальная также отметила, что россиянам нужна «Россия, свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего».
«Я хочу жить в такой России, я хочу чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить. Именно такую, какой ее представлял Алексей Навальный. Полную достоинства, справедливости и любви», – подчеркнула она.
- 16 февраля Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального. Спустя два дня смерть оппозиционера подтвердили его соратники. Мать и адвокаты политика до сих пор не получили доступ к его телу, которое, предположительно, находится в морге в Салехарде, так как в СК РФ им заявили, что проверку смети Навального продлили.