Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа

Вдова оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная записала видеобращение, в котором пообещала продолжить дело мужа.

«Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. <…> Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать», – заявила она.

Навальная также отметила, что россиянам нужна «Россия, свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего».

«Я хочу жить в такой России, я хочу чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить. Именно такую, какой ее представлял Алексей Навальный. Полную достоинства, справедливости и любви», – подчеркнула она.