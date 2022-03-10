Назарбаев прибыл в Анталью на дипломатический форум. Это его первое появление на публике после январских протестов в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Анталью на дипломатический форум по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана. Это первое публичное появление Назарбаева после массовых январских митингов в Казахстане.

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовал в твиттере фотографию бывшего президента у трапа самолета в Анталье.

Как подчеркивает казахское бюро Радио Свобода, Назарбаев впервые после январских протестов в стране выехал за рубеж. Отсутствие комментариев со стороны первого президента Казахстана во время массовых беспорядков породили слухи о том, что он тяжело болен или даже мертв. Спустя неделю Назарбаев выпустил видеообращение, в котором заявил, что является "пенсионером с 2019 года", а вся власть у его преемника Касым-Жомарта Токаева.

Пятого января на фоне массовых протестов в Казахстане президент Токаев сообщил, что вступил в должность председателя Совета безопасности, который по закону должен был пожизненно возглавлять Назарбаев. Кроме того, с должностей были сняты несколько высокопоставленных лиц, тесно связанных с Назарбаевым. После этого в соцсетях и СМИ начали появляться утверждения о борьбе за власть между Назарбаевым и его преемником.

Однако, по словам пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая, бывший и нынешний президенты всегда были "по одну сторону баррикад", а распространение слухов о якобы расколе между ними назвал попыткой дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.

Тем не менее родственников и приближенных к первому президенту Казахстана после протестов в стране продолжили лишать постов и должностей.