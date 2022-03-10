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Назарбаев прибыл в Анталью на дипломатический форум. Это его первое появление на публике после январских протестов в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Анталью на дипломатический форум по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана. Это первое публичное появление Назарбаева после массовых январских митингов в Казахстане.
Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовал в твиттере фотографию бывшего президента у трапа самолета в Анталье.
Как подчеркивает казахское бюро Радио Свобода, Назарбаев впервые после январских протестов в стране выехал за рубеж. Отсутствие комментариев со стороны первого президента Казахстана во время массовых беспорядков породили слухи о том, что он тяжело болен или даже мертв. Спустя неделю Назарбаев выпустил видеообращение, в котором заявил, что является "пенсионером с 2019 года", а вся власть у его преемника Касым-Жомарта Токаева.
Пятого января на фоне массовых протестов в Казахстане президент Токаев сообщил, что вступил в должность председателя Совета безопасности, который по закону должен был пожизненно возглавлять Назарбаев. Кроме того, с должностей были сняты несколько высокопоставленных лиц, тесно связанных с Назарбаевым. После этого в соцсетях и СМИ начали появляться утверждения о борьбе за власть между Назарбаевым и его преемником.
Однако, по словам пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая, бывший и нынешний президенты всегда были "по одну сторону баррикад", а распространение слухов о якобы расколе между ними назвал попыткой дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.
Тем не менее родственников и приближенных к первому президенту Казахстана после протестов в стране продолжили лишать постов и должностей.
Другие новости дня
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Итальянская Eni приостанавливает закупку российской нефти
Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостанавливает заключение новых контрактов на закупку нефти и нефтепродуктов из России.
Решение принято из-за ввода российских войск и боевых действий на территории Украины.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на переданный в среду электронный комментарий руководства компании. В Eni отмечают, что пристально следят за развитием событий в отношении закупок российского газа.
Ранее британская British Petroleum и британско-нидерландская Shell отказались от заключения контрактов на покупку российской нефти и газа, напоминает "Коммерсантъ".
Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о запрете импорта в страну российской нефти. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената. Ограничения на российские энергоносители на этой неделе предложил ввести американский президент Джо Байден в ответ на ввод российских сил на территорию Украины.
Решение Байдена поддержала Великобритания и несколько стран Европейского Союза.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ограничивать поставки сырья в Европу в ответ на санкции.
Западные санкции, вводимые после начала вторжения, уже отрезали Россию от международной торговли и финансовых рынков, но вплоть до этой недели под санкционный режим не подпадал экспорт её энергоносителей, пишет Reuters.
О решении покинуть или приостановить участие в российском рынке объявили десятки зарубежных компаний. 10 марта стала известно, что новые инвестиции в России, а также рекламную активность в РФ и Беларуси сворачивает американский производитель продуктов питания и кормов для животных Mars Inc.
Инвестиции приостанавливает Mondelez International, у которой открыты три завода во Владимирской и Новгородской областях, и которой принадлежат такие бренды, как Alpen Gold, Milka, Toblerone, Halls, Picnic, Dirol и другие.
Датский концерн Carlsberg, владеющий компанией "Балтика" в России, прекращает производство пива под своим флагманским брендом и тоже отказывается от рекламы.
Японский автоконцерн Toyota Motor приостановил производство и поставки в Россию, но пока не планирует покидать российский рынок. "Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек", - сообщили "Интерфаксу" в компании.
Google ограничил работу магазина приложений Google Play в России. Скачать можно будет только бесплатные приложения. Причиной компания называет проблемы с системой оплаты.
Также сообщается, что с 10 марта Visa и Mastercard прекращают обслуживание российских карт за рубежом. Внутри России они продолжат работать как обычно. Ранее сообщалось, что обе эти платёжные системы одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке.
Минобороны РФ: в Украине проводили опыты с коронавирусом летучих мышей
В украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», – заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В Москве утверждают, что анализируют переданные сотрудниками украинских биолабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США.
«Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», – заявил Конашенков.
Отметим, что в российских СМИ активно муссируются слухи о создании штаммов опасных вирусов в тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара, открытой в 2011 году. Недавно в Москве заявили, что африканская чума свиней, которая активно циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии.
В 2020 году в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.
«В лаборатории Лугара проводится много исследований на летучих мышах. Мы ищем в них бешенство, другие заболевания, в том числе и различного типа коронавирусы. Летучие мыши являются одними из переносчиков различных заболеваний, и проводится много исследований», – рассказал тогда Гамкрелидзе.
Россия отказывается от дальнейшего участия в работе Совета Европы
МИД России заявил, что Москва более не намерена участвовать в деятельности Совета Европы, так как страны Запада подрывают работу этой организации.
"Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе", - говорится в распространенном в четверг заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В Москве также подчёркивают, что "Россия не будет участвовать в превращении
натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской
организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве
и самолюбования".
О решении объявлено на фоне продолжающегося российского вооружённого вторжения на территорию Украины, резкой критики действий руководства России со стороны многих стран мира и беспрецедентных западных экономических санкций в отношении российских политиков, бизнесменов, банков, госструктур и компаний.
25 февраля, на второй день российского вторжения, комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке членства России в организации из-за войны в Украине. Решение было принято по инициативе Польши и Украины. Как сообщалось тогда, Россия лишается права иметь представительство в Совете и в Парламентской ассамблее Совета Европы, но остаётся участником подписанных европейских конвенций, в том числе конвенции о правах человека. Приостановка членства не является постоянной мерой, у Москвы остаются пути коммуникации с Советом, отмечалось в сообщении организации.
- Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, став 39-м членом этой международной структуры, пишут "Ведомости". Спустя год в связи с членством в организации Москва ввела мораторий на смертную казнь. Конституционный суд дважды продлевал мораторий ― в 1999-м и 2009-м годах, однако в Уголовном кодексе упоминание смертной казни по-прежнему содержится.
- Зампредседателя Совета безопасности России и бывший президент страны Дмитрий Медведев, комментируя, в том числе, приостановку членства РФ в Совете Европы и ПАСЕ, назвал меру "дикой несправедливостью". Одновременно он сказал, что это и неплохой повод "хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда". Медведев добавил, что решение даёт возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.
В США умер первый человек, которому пересадили сердце свиньи
В США скончался 57-летний Дэвид Беннет, которому два месяца назад пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, сообщается на сайте медицинского центра Университета Мэриленда.
Состояние Беннета начало ухудшаться несколько дней назад. После того как стало понятно, что ему на станет лучше, мужчине была оказана паллиативная помощь. Он смог поговорить со своей семьей в последние часы своей жизни, говорится в сообщении. Врачи пока не назвали точную причину смерти.
У Беннета была аритмия, и впервые он стал пациентом больницы в октябре 2021 года. Пересадить человеческое сердце ему не представлялось возможным, поэтому пересадка сердца генетически модифицированной свиньи была единственным вариантом. При этом Дэвид Беннет был проинформирован о рисках процедуры. Десятого января 2022 года университетский центр сообщил, что через три дня после трансплантации сердца Беннет чувствует себя хорошо.
В США провели первую в мире операцию по пересадке человеку сердца свиньи:
"Мы опустошены потерей мистера Беннета. Он оказался смелым и благородным пациентом, который боролся до конца", – отметил доктор Бартли Гриффит, который проводил операцию по пересадке сердца.
По словам сына Беннета, его семья надеется, что это поможет дальнейшим усилиям по решению вопроса нехватки органов для пересадки. "Мы благодарны за каждый инновационный момент, за каждую сумасшедшую мечту, за каждую бессонную ночь, которая привела к этому историческому шагу, – цитирует слова Дэвида Беннета-младшего The Guardian. – Мы надеемся, что эта история может стать началом надежды, а не концом".
В Южной Осетии ответили на слова Майкла Макфола об отпуске россиян в Цхинвали
Экс-посол США в России Майкл Макфол предупредил россиян, что они смогут проводить отпуск лишь в Тегеране и Цхинвали.
«Россияне, вы будете жить в полной изоляции от остального мира всю оставшуюся жизнь, если вы не остановите эту войну. Ваш отпуск будет в Тегеране и Цхинвали. У вам не будет больше иномарок, телефонов или импортной техники. Никто больше не пригласит вас на конференции. Россияне станут изгоями в мире. Но еще не поздно. Остановите эту войну сейчас», – написал Макфол в Twitter.
Американскому дипломату ответил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
«Сколько цинизма и лицемерия в этих словах», – написал югоосетинский лидер в своем Telegram–канале, добавив, что именно Америка «спонсировала геноцид осетин».
«Мы помним, как вы вооружали грузинскую армию и сделали все возможное, чтобы моей мирной стране был нанесен максимальный урон», – отметил Бибилов.
«Если вы так озабочены вопросами туризма, порекомендуйте своим гражданам съездить на отдых в Дамаск или Багдад. А в путеводителях обязательно отметьте каждое здание, которое было разрушено американскими снарядами», – добавил он.
Американский астронавт в знак протеста вернул российскую медаль
Американский астронавт Скотт Келли, совершивший четыре космических полета, в том числе на российских кораблях «Союз», заявил, что отказывается от российской государственной награды «За заслуги в освоении космоса» - в знак протеста против вторжения России в Украину.
В твиттере он обратился к бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, вручившему ему награду в 2011 году, попросил отдать медаль «русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне». «Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне» - написал Келли.
Астронавт, ставший в 2015-2016 годах первым американцем, который провел на орбите почти год подряд (340 суток) на борту Международной космической станции, вместе с российскими космонавтами, активно комментирует в твиттере войну в Украине, в том числе на русском языке. Он осуждает российское вторжение и поддерживает Украину. Несколько дней назад Келли вступил в полемику с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. На запись Рогозина о том, что без некоторых флагов российская ракета будет «краше выглядеть», Келли ответил: «Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдешь себе работу в Макдональдсе, если Макдональдс еще существует в России». Рогозин ответил оскорблениями.
«Макдоналдс» объявил о приостановке работы в России 8 марта.
ООН: с начала войны в Украине погибли 516 мирных жителей
С начала вторжения российских войск на территорию Украины в стране погибли 516 мирных жителей, 908 получили ранения. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
По данным организации, среди убитых 98 мужчин, 60 женщин, девять мальчиков и пять девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, чей пол пока неизвестен. Больше всего пострадавших в Донецкой и Луганской областях: 111 убитых и 462 раненых. Основной причиной гибели и ранений являются удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что фактические цифры пострадавших значительно выше, так как из мест интенсивных боев информация поступает с опозданием, и многие сообщения требуют подтверждения. Данные из городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где предположительно пострадали сотни мирных жителей, пока не включены в статистику, так как еще не проверены.
Amazon прекратил отправку товаров в Россию и Беларусь
Одна из крупнейших американских компаний Amazon прекратила отправку товаров в Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте компании.
Облачный сервис Amazon Web Services также отказался от регистрации новых пользователей из России и Беларуси. Кроме этого, российским пользователям закрыт доступ к стриминговому сервису Amazon Prime Video.
- По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 300 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.
Недельная инфляция в России стала максимальной с 1998 года
Показатель недельной инфляции в России в период с 26 февраля по 4 марта достиг 2,22%, это максимальное значение с 1998 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Рост цен связывают, в частности, с беспрецедентными санкциями, под которые попала Россия в связи с военной агрессией в отношении Украины.
Отмечается, что годовая инфляция в России на 4 марта превысила 10% - впервые с января 2016 года.
Цены на новые легковые автомобили выросли на 17,1%, телевизоры - на 15,0%, пылесосы - на 14,6%, смартфоны - на 9,6%. Продовольственные товары подрожали более чем на 10%.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Киев просит Берлин помочь в организации встречи Зеленского и Путина
Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным. Киев попросил канцлера Германии Олафа Шольца о помощи в организации переговоров. Об этом в эфире немецкой телепрограммы Tagesschau сказал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет SOVA.
«Единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам организовать такую встречу», - заявил он.
Ранее Украина уже выступала с инициативой личной встречи лидеров двух стран. Тогда пресс-спикер Путина Дмитрий Песков, сказал, что у Москвы пока нет таких планов.
Украина обвиняет Россию в бомбежке детской больницы в Мариуполе
В Мариуполе, крупном городе в Донецкой области Украины, который осаждают российские войска и бойцы так называемой «ДНР», предположительно в результате бомбового удара разрушено здание детской больницы.
Власти города и президент Украины Владимиром Зеленским обвинили Россию в бомбардировке гражданского объекта. На видео, опубликованном Зеленским, можно увидеть, что здание практически разрушено.
О пострадавших или погибших в результате удара не сообщается, также неясно, работала ли больница в последнее время, после начала российского наступления. По словам президента Украины Владимира Зеленского, под завалами предположительно есть люди.
«Прямой удар российских войск по родильному дому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство!» - написал Зеленский, вновь призвав страны НАТО «закрыть небо» над Украиной, то есть начать сбивать российские самолеты и ракеты (страны НАТО отказываются это делать, опасаясь прямой конфронтации с Россией). «Украинская правда» уточняет, что эпицентр взрыва был между родильным и педиатрическим отделением.
Российское Минобороны сообщения о бомбежке больницы не комментировало. По официальным сообщениям ведомства, российские военные не стреляют по жилым домам и гражданским объектам. При этом есть множество свидетельств разрушений домов, школ и других невоенных объектов. По последним данным ООН, по меньшей мере 1424 гражданских лица были убиты или ранены в Украине с начала вторжения 24 февраля.
В Абхазии сообщили об установлении дипотношений с «ДНР»
Самопровозглашенная республика Абхазия и т.н Донецкая Народная Республика («ДНР») установили дипломатические отношения посредством обмена нотами. Об этом сообщили в абхазском МИДе.
По информации ведомства, «в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы» между Абхазией и «ДНР».
В пресс-релизе также говорится, что Абхазия и «ДНР» поддерживают «курс Российской Федерации, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины».
«Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций», – добавили в абхазском ведомстве.
- Как сообщалось ранее, 26 февраля абхазский лидер Аслан Бжания подписал указы о признании донбасских сепаратистских республик – «ДНР» и «ЛНР».
- 11 марта на сухумском стадионе «Динамо» пройдёт акция в поддержку российского вторжения в Украину.
Убийца австралийки Шанай Брук в Тбилиси приговорен к 20 годам тюрьмы
Тбилисский городской суд признал Рафаэля Мурсакулова виновным в убийстве австралийки Шанай Брук и приговорил его к 20 годам тюрьмы.
31-летняя Шанай Брук преподавала английский язык в Батуми и приехала в Тбилиси на отдых. Она была зверски убита 30 июля 2021 года в центре столицы во время прогулки в лесопарке на горе Мтацминда.
Во время прогулки Шанай говорила по телефону со своей подругой в США. Впоследствии американка рассказывала, что был и повторный звонок Брук – она просила о помощи. Когда звонок прервался, подруга стала обзванивать общих знакомых в Тбилиси и подняли тревогу.
Тело молодой женщины нашли на следующий день. По обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах задержали жителя Тбилиси 33-летнего Рафаэля Мурсакулова.
Экспертиза признала Мурсакулова вменяемым.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», приговор озвучил судья Звиад Шарадзе. Рафаэль Мурсакулов был признан судом виновным не только в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах (статья 109 УК Грузии), но и в разбое (статья 179 УК Грузии).
На сегодняшнем процессе присутствовали брат Шанай Брук — Тайсон Эдвардс, который специально прибыл в Тбилиси из Лондона, а также консул Австралии.
Семья убитой требовала от суда бессрочного заключения для Мурсакулова.
Во время последнего слова Мурсакулов обратился к семье Шанай Брук. Он расплакался и попросил прощения. Ранее он заявил, что не собирается обжаловать приговор.
Российское Минобороны признало пленение срочников украинской армией
Российское министерство обороны признало участие солдат срочной службы в войне в Украине. Некоторые из них были пленены украинской армией. Утверждается, что "почти все" срочники выведены с территории страны.
О том, что солдаты срочной службы были "обнаружены" в частях, участвующих в войне, в среду заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Конашенков. Ранее российские официальные лица, в том числе президент Путин, утверждали, что в боевых действиях участвуют только профессиональные солдаты, подписавшие контракт с вооружёнными силами.
Российская армия также впервые открыто признала, что её военнослужащие попадали в плен к Украине. Ранее такие сообщения не комментировались или опровергались властями всех уровней. Число попавших в плен названо не было. Утверждается, что власти "предпринимают исчерпывающие меры", чтобы освободить пленных и не допускать к войне солдат срочной службы в будущем.
Сразу после начала войны Комитет солдатских матерей сообщал, что перед вводом войск к украинской границе были переброшены солдаты срочной службы, некоторых из которых заставляли подписывать контракты.
Украинская сторона распространяла видеозаписи пленённых российских солдат, которые утверждали, что их не предупредили о том, что они будут принимать участие в реальной войне. До завершения войны практически невозможно установить, давали ли они эти показания добровольно или под давлением.
- Российская армия по-прежнему не раскрывает свои потери в ходе конфликта. Украинская армия заявляет, что российская сторона потеряла больше 12 тысяч человек — сколько из них ранены, а сколько убиты не уточняется.
- 7 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял о двух тысячах пленных (стороны конфликтов обычно склонны преувеличивать свои успехи на фронте, эта оценка не поддаётся быстрой верификации в условиях продолжающихся боевых действий).
Российские войска заняли город Скадовск на побережье Чёрного моря
Российские военные в среду, по сообщениям местных жителей и СМИ, вошли в украинский город Скадовск. Видео с военной техникой и российскими солдатами на улицах города-курорта, расположенного в Херсонской области на побережье Чёрного моря, появились в соцсетях.
Местные жители вышли на акцию протеста под флагами Украины. На одно из видео попала стычка протестующих с российскими солдатами. Утверждается, что жителей не пускали к памятнику Тарасу Шевченко, к которому они хотели возложить цветы.
По сообщениям украинских СМИ, боёв за город не было, он находился в тылу наступающей группировки российских войск, но до сегодняшнего дня они - в отличие от таких городов, как Херсон, Новая Каховка или Мелитополь - в Скадовск не заходили. Мэр города заявил, что военные забрали из городского совета все компьютеры. Российское командование пока официально не сообщало о занятии города.
Под контроль российских военных за почти две недели боевых действий перешёл ряд территорий на юге, севере и востоке Украины. В последние дни продвижение российских войск, судя по сообщениям из открытых источников, замедлилось.
Москва заявила, что не намерена свергать власть в Украине
Россия не ставит своей целью свержение действующей власти в Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. В начале войны, на фоне успешного наступления, президент Владимир Путин призывал украинских военных совершить переворот.
По словам Захаровой, цели войны – защита пророссийских сепаратистов Донбаса, которых Москва признала независимыми государствами, демилитаризация и "денацификация" Украины и устранение военной угрозы в адрес России. Представитель МИД сказала, что в задачи не входит оккупация Украины или разрушение её государственности.
7 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что на мирных переговорах Москва требует от Украины закрепления нейтралитета в Конституции, признания независимости сепаратистов и отказ от претензий на аннексированный Россией Крым.
Ещё 25 февраля, на второй день войны в Украине, президент Путин обращался к украинским военным с призывом устроить переворот и взять власть в Киеве. Легитимные украинские власти он назвал тогда "шайкой наркоманов и неонацистов".
Тогда российская армия вела успешное наступление в сторону Киева, Одессы и Харькова. С тех пор ей удалось захватить только один крупный город – Херсон, наступление под Харьковом было остановлено, войскам не удалось взять Чернигов и Сумы на севере, Николаев и Мариуполь на юге и закрепиться в крупных городах Донецкой области.
Уже первого марта пресс-секретарь Путина заявил, что тот продолжает считать Зеленского легитимным главой государства.
Евросоюз подвергнет санкциям за войну в Украине 146 российских сенаторов
Евросоюз подвергнет санкциям за войну в Украине 146 членов верхней палаты российского парламента и 14 олигархов и известных бизнесменов, а также членов их семей. Кроме того, новые ограничения вводятся против криптовалютного рынка и судоходства. Об этом сообщается на сайте организации.
Точный список бизнесменов не раскрывается – он станет известен после публикации документа о санкциях в официальном журнале ЕС. Среди сенаторов под ограничения попадут все, кто голосовал за ратификацию договоров о дружбе России с так называемыми Луганской и Донецкой народными республиками 22 февраля.
Расширение санкций ограничит экспорт в Россию судовых систем связи и навигации, и подведёт под ограничения Российский морской регистр судоходства, в котором зарегистрированы несколько тысяч российских судов.
- Кроме того, новые ограничения вводятся против Минска. От межбанковской системы SWIFT будут отключены три белорусских банка. В страну будет запрещено ввозить наличные евро. Будут введены ограничения против Национального (центрального) банка. А европейским банкам будет запрещено принимать от белорусов вклады свыше 100 тысяч евро.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Движение к российско-грузинской границе запрещено из-за снегопада
Из-за сильного снегопада запрещено движение транспорта к российско-грузинской границе.
По информации главного управления МЧС России по Северной Осетии, движение всех видов транспорта на Военно-Грузинской дороге было закрыто сегодня, с 15:10.
«Из-за плохой погоды на территории Грузии и опасности проезда, пограничная полиция решила временно приостановить движение всех видов автотранспорта», – говорится в сообщении.
По информации департамента автомобильных дорог Грузии, из-за лавиноопасности движение всех видов транспорта запрещено на участке Гудаури-Коби.
- Дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс или Военно-грузинская дорога на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП «Казбеги-Верхний Ларс» – единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и РФ.
Российский «Мир» удалили из списка платежных систем на сайте Georgian Airways
Российская национальная платёжная система «Мир» удалена из списка платежных систем на сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода. Купить авиабилет теперь можно лишь используя карты Visa и Mastercard.
Ранее в авиакомпании утверждали, что их билеты продаёт испанская компания, на которую они не могли оказать воздействие.
В Нацбанке Грузии сегодня заявили, что решение отдельных коммерческих организаций об использовании «Мира» – вне их компетенции. В ведомстве при этом напомнили, что система «Мир» действует в самопровозглашенной республике Абхазия, что, предположительно, является нарушением закона «Об оккупированных территориях Грузии».
В Нацбанке также заявили, что работающие в стране коммерческие банки не сотрудничают с платежной системой «Мир».
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили еще накануне заявлял, что его «интересует продажа билета, а как он будет продаваться, вопрос абсолютно второстепенный».
В Абхазии пройдёт акция в поддержку российского вторжения в Украину
В самопровозглашенной республике Абхазия, на сухумском стадионе «Динамо» 11 марта пройдёт акция в поддержку российского вторжения в Украину.
Согласно информации, опубликованной на сайте сухумской администрации, речь идёт об акции «в поддержку действий Российской Федерации по обеспечению мира и порядка на территории «ДНР» и «ЛНР», а также денацификации и демилитаризации Украины».
Распоряжение о проведении митинга подписал глава сухумской администрации Беслан Эшба. Сообщается, что он принял решение «на основании многочисленных обращений граждан, инициативных групп, общественных организаций, политических партий». Инициативу поддержал абхазский президент Аслан Бжания.
«Участники мероприятия обязаны соблюдать общественный порядок», – сказано в пресс-релизе.
Как сообщалось ранее, 26 февраля абхазский лидер Аслан Бжания подписал указы о признании донбасских сепаратистских республик – «ДНР» и «ЛНР».
1 марта Абхазское народное движение предложило Бжания провести «общенациональный митинг в поддержку России». 7 марта в Абхазии прошел автопробег в поддержку российских военных.
«Россия – не враг»: экс-мэр Киева Черновецкий оправдал РФ за агрессию в Украине
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины, публично оправдал Владимира Путина за вторжение в Украину.
В частности, Черновецкий в одном из сообщений в соцсети заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ «приведет к большим человеческим страданиям».
Он также считает, что Путин не развязал войну в Украине, а бомбардировки мирных украинских городов называет «демонстрацией силы», пишет УНИАН.
«Война – это когда одна страна хочет захватить другую. Сейчас идут удары по военным группировкам, которые пытались силой захватить Донецк и Луганск. Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы («ЛНР» и «ДНР» – ред.) – сразу все закончится. В ту же секунду. Это можно и нужно было сделать 8 лет назад вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения», – написал Черновецкий.
Он также добавил, что «Россия – не личный враг украинцев». По его мнению, украинцам не надо брать оружие в руки и верить СМИ. «Это не ваша война», – добавил он.
В 2017 году Служба безопасности Украины объявила в розыск Леонида Черновецкого. Он обвинялся в злоупотреблении властью.
Ранее он проживал в Грузии, где основал партию «За счастливую Грузию» и баллотировался в грузинский парламент. В Грузии все еще действует его благотворительный фонд. Сам Черновецкий, по некоторым данным, проживает в Израиле.
В России могут закончиться компоненты для изготовления лекарств
Запасов лекарственных субстанций в России, из которых производятся лекарства, хватит на 3–6 месяцев, после этого заводы могут остаться без импортного сырья и компонентов. Из иностранного сырья производится до 85 процентов препаратов местного производства. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
За последние 10 дней импортные субстанции подорожали на 30–35 процентов, пишет газета. Многие поставщики стали требовать предоплаты вместо предлагавшихся раньше отсрочек, заказ сырья в Европе стал практически невозможен из-за новых правил валютного регулирования.
В 2021 году около 20 процентов компонентов лекарств ввозились из стран ЕС, их теперь нужно заменять на индийское и китайское сырьё. За неделю европейские страны почти остановили поставки. Под удар также попали заказывавшиеся из Европы и США эталоны препаратов, по которым при производстве проводится контроль качества.
Впоследствии это должно неизбежно привести к росту цен, предупреждает газета. Кроме того, издание обращает внимание на заканчивающийся в аптеках инсулин и средства мониторинга и терапии диабета. Качественный инсулин и техника производятся за границей, покупатели ожидают двукратного роста цен и проводят массовые закупки, что, в свою очередь, приводит к дефициту.
Торговые сети в России предупредили о дефиците детского питания
У крупных производителей детского питания в России заканчивается сырьё для производства. Запаса хватит в лучшем случае на полтора месяца. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимные источники. Торговые сети готовятся к ограничению продаж в одни руки, пишет газета.
Nestle уведомила ритейлеров о том, что имеющихся запасов сырья для производства сухих молочных смесей осталось на полторы недели, утверждает издание. Причина — в разрыве цепочки поставки сырья из Европы. Производители сталкиваются не только с трудностями с поставками сырья, но и с требованиями поставщиков о полной предоплате заказа. Аналогичные проблемы возникают и в других индустриях после начала войны с Украиной.
Проблема не только с сухим молочным детским питанием, но и с фруктовыми пюре и смесями с большой долей импортного сырья. Ситуацию усугубляет массовая скупка детского питания гражданами, опасающимися резкого повышения цен — за неделю спрос вырос в 2,5 раза.
Торговые сети увеличивают заказы, но производители не справляются со спросом и начинают останавливать отгрузки. Исправить ситуацию магазины ограничением продаж детского питания в одни руки, не исключает представитель одного из ритейлеров. Во многих сетях так уже делают с сахаром, растительным маслом и крупами.
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