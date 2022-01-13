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В семье Назарбаева впервые прокомментировали массовые беспорядки в Казахстане
Алия Назарбаева, младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, опубликовала в соцсетях пост, в котором впервые прокомментировала массовые протесты в Казахстане.
Алия назвала произошедшее "трагическими событиями" и выразила соболезнования семьям погибших, пишет Настоящее время.
"Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", – написала Алия Назарбаева. Она поблагодарила "за моральную поддержку отца в данный момент". "Он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", – добавила дочь первого президента Казахстана.
Сам Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря 2021 года. Он никак не комментировал развернувшиеся в стране масштабные протесты, хотя обычно обращался к нации по ключевым темам. В оппозиционной прессе и соцсетях циркулируют слухи о его болезни и даже смерти. Некоторые СМИ сообщили, что он с семьей улетел из Казахстана.
Однако пресс-секретарь бывшего президента утверждает, что Нурсултан Назарбаев не покидал Казахстан и сейчас находится в столице. По его словам, Назарбаев "проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым".
Старшая дочь Назарбаева Дарига пропустила уже два заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, ее помощники объяснили это заражением коронавирусом.
- Протесты в Казахстане начались 2 января и продолжались около недели. Поводом для них стало двукратное повышение цен на топливо. При этом одним из лозунгов протестующих стал "Шал, кет!", что переводится как "Старик, уходи!". Протестующие имели в виду Нурсултана Назарбаева, который после ухода с поста президента Казахстана оставил за собой значительные полномочия.
Другие новости дня
От коронавируса в Грузии за сутки скончались 48 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 359.
За сутки в стране выявили 5326 новых случаев коронавируса. Накануне провели 55 474 теста: PCR-тестов – 23 445, экспресс–тестов на антиген – 32 029.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,6%, за последние 14 дней составляет 8,86%, за неделю – 9,91%.
Выздоровели еще 3044 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 979 235, выздоровевших – 922 411.
В настоящее время в Грузии 42 439 активных случаев инфицирования, 4436 пациентов лечатся в клиниках, 1047 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9700 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 588 299.
Президент Грузии поблагодарила Столтенберга за поддержку суверенитета Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила благодарность генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за подтверждение поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Йенс Столтенберг сделал важное заявление. В это трудное геополитическое время мы видим, что Грузия может рассчитывать на своих партнеров, что они продолжат поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», – написала Зурабишвили в Twitter, комментируя заявления Столтенберга, которые он сделал после заседания в формате Совета Россия-НАТО.
По итогам заседания в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что союзники по Альянсу призвали Россию вывести все свои силы из Грузии, Молдовы и Украины. Он также добавил, что «у России нет права вето на решение, принимать ли Украину в НАТО или нет».
В МИД РФ при этом заявили, что формулировка о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, немыслима, так как речь идет о суверенных, независимых государствах.
Саакашвили сообщил, что предстанет на суде и «скажет свое слово»
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня намерен появиться в Тбилисском городском суде – он примет участие в рассмотрении дела о незаконном пересечении границы.
В связи с этим соратники экс-президента в основанной им партии «Единое национальное движение» анонсировали акцию возле здания суда, пишет агентство «Новости-Грузия».
Перед Новым годом Саакашвили был выписан из госпиталя и переведен в тюрьму в городе Рустави. Накануне он сам выразил желание прибыть на суд — соответствующая запись появилась на странице Саакашвили в Facebook.
При этом Саакашвили прокомментировал решение суда по поводу дела, возбужденного против лидеров оппозиционной парламентской партии «Лело», бывших банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
«Очень хорошо, что режим не рискнул арестовать Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Авто Церетели по обвинению, высосанному из пальца. Конечно же, они вынесли абсолютно фейковое заключение. Как всегда, мне понравилось, как достойно держались все это время «подсудимые». Ни на минуту в них не чувствовалось ни страха, ни сомнения.
После того, как после вынесенного по моему вопросу объективного решения был принят закон и упразднен офис Государственного инспектора, городской суд также отменил решение этого ведомства по моему делу. «Лиса привела в свидетели собственный хвост», — так выглядит это правительство и его суд.
Завтра я приду в «суд» и скажу свое слово. Встретимся 13-го, в 13:00», – сказано в записи на странице Саакашвили в Facebook.
- Первое заседание для рассмотрения дела о незаконном пересечении границы по существу состоялось 22 декабря 2021 года. Тогда Саакашвили на нем не присутствовал, сославшись на плохое состояние здоровья – экс-президент проходил курс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори.
Валуев возглавил совет при Минприроды РФ. Ранее его обвиняли в браконьерстве
Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Валуев назначен главой экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
При этом ранее, как отмечают СМИ, Валуев был одним из автором закона о легализации вольерной охоты и поддержал поправки, которые разрешают убивать краснокнижных животных в "исключительных случаях".
Кроме того, Валуева неоднократно обвиняли в браконьерстве. Весной 2013 года депутат опубликовал в соцсетях несколько фотографий с тушами убитых животных - в частности, медведя и бобра. Охотился он на юге Архангельской области, где весной подобные действия запрещены.
Местные жители обращались в Следственный комитет, ведомство проводило проверку, по итогам которой уголовное дело против Валуева возбуждено не было. В официальном ответе СК было сказано, что добыча бобра не причинила крупного ущерба животному миру Архангельской области, а на убийство медведя депутат предъявил лицензию.
США ужесточили санкции против КНДР. В список попала российская компания
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставках продукции из России и Китая для нужд оружейных программ Пхеньяна.
Ужесточение санкций последовало за информацией о новых ракетных испытаниях в КНДР, включая два запуска за последнюю неделю.
"Сегодняшние решения – часть усилий США, направленных на то, чтобы не допустить развития Пхеньяном программ по созданию оружия массового поражения и испытанию баллистических ракет", - заявил заместитель министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон. Он указала на то, что КНДР продолжает использование представителей за рубежом для незаконного доступа к товарам для оружия.
Новые санкции затронули, в частности, россиянина Романа Аларя и российскую компанию "Парсек" - с формулировкой "за содействие распространению оружия массового поражения и средств его доставки". Отмечается, что компания "Парсек" зарегистрирована в Москве.
Также ограничительные меры вводятся в отношении граждан КНДР, связанных со Второй северокорейской академией естественных наук (SANS). Один из них, как отмечается, проживает во Владивостоке и отвечает за доставку телекоммуникационного оборудования из России. Четверо северокорейцев из "черного списка", связанных с SANS, проживают на территории КНР.
Санкции предполагают запрет на транзакции или ведение дел с попавшими в список лицами для граждан США и американских компаний.
По данным проекта "РБК Компании", ООО "Парсек" было зарегистрировано в сентябре 2009 года. Его учредителями значатся Георгий Шацило , Артём Калинкин и Роман Аларь, генеральным директором указан Калинкин. Компания занимается розничной торговлей. РБК отмечает, что направило запрос в "Парсек".
Москва считает формулировку о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслимой
Формулировка о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, немыслима, так как речь идет о суверенных, независимых государствах, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня – это расширение НАТО и «бухарестское решение» о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Я еще раз напомнил о том, что вот эта бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски… Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО – это формулировка в отношении суверенных, независимых государств. Это невозможно, это немыслимо», – сказал Грушко журналистам по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
Он отметил, что подобное записанное на коленке «бухарестское решение» сегодня возводится в ранг государственной политики.
По его словам, «опьяненный перспективой вступления в НАТО бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пустился на военную авантюру».
По итогам заседания в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по Альянсу призвали Россию вывести все свои силы из Грузии, Молдовы и Украины. Он также добавил, что «у России нет права вето на решение, принимать ли Украину в НАТО или нет».
В Абхазии выявлено 108 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 470 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 83 пациента. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 673 человека. Зарегистрировано 567 летальных случаев. Выздоровели 32 289 человек.
Сенат США подготовил санкции против российского президента Путина
Демократы в Сенате США представили проект закона о санкциях в отношении высокопоставленных российских официальных лиц, включая президента Владимира Путина, а также против ключевых банковских структур России на случай, если Москва начнет военные действия против Украины.
О законопроекте, который поддержал Белый дом, ранее сообщила газета The Washington Post. Документ внесла группа сенаторов во главе с Робертом Менендесом, который возглавляет комитет по международным делам. «Этот законопроект абсолютно ясно дает понять, что Сенат США не будет сидеть сложа руки, пока Кремль угрожает повторным вторжением в Украину», – заявляет Менендес.
В случае российской агрессии в отношении Украины сенаторы предлагают запретить Путину въезд в США и заморозить его американские активы. Такие же ограничения будут применены к премьер-министру, главе МИД и министру обороны России, а также всем, кого Вашингтон сочтет причастными к военному вторжению. Санкции также предлагается ввести в отношении родственников российского президента и близких к нему бизнесменов.
В документе прописано, что в течение 30 дней после предполагаемого нападения России на Украину президент США должен будет ввести санкции против не менее чем трех крупных российских банков. Под ограничения также может попасть российский внешний долг и газопровод «Северный поток-2».
В проекте закона говорится, что в случае российской агрессии США должны будут увеличить военную помощь Украине.
«Законопроект вызовет серьезные издержки для российской экономики, если Москва не откажется от планов по вторжению», - отметили в Совете национальной безопасности США. Там считают, что другие законодательные инициативы, в том числе тот, который продвигает сенатор-республиканец Тед Круз, не будут способствовать противостоянию российской агрессии и защите Украины, пишет Reuters.
Законопроект Круза планируется вынести на голосование на этой неделе. Этот документ предусматривает введение санкций в отношении трубопровода «Северный поток - 2» в течение 15 дней после принятия, независимо от того, вторгнется ли Россия в Украину. Он также позволяет Конгрессу проголосовать за восстановление санкций, если президент их снимет. Тед Круз настаивает, что санкции необходимы немедленно, чтобы остановить проект.
Как отмечается в публикации «Голоса Америки», инициатива Менендеса предоставляет альтернативу для демократов, поддерживающих санкции в отношении «Северного потока – 2». Высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена в среду заявил, что угроза остановки проекта является рычагом давления на Россию для ФРГ, а в случае немедленного введения санкций будет утрачен «сдерживающий потенциал».
Ранее администрация Байдена не стала накладывать санкции на ключевого оператора газопровода, компанию Nord Stream2 AG , сославшись на интересы национальной безопасности и нежелание испортить отношения с союзниками в Европе, прежде всего с Германией. Санкции также не стали включать в недавно принятый оборонный бюджет США.
- По данным американской разведки на 7 января, сейчас около границы России с Украиной находятся около 100 тысяч российских военных. Также там заметили дополнительные боевые самолеты.
- Западные СМИ сообщают о готовящемся вторжении с осени 2021 года. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны – это «суверенное право» России. Сообщения о вторжении Москва называет «безосновательным нагнетанием напряженности».
- На фоне возможности вторжения власти России начали переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширение на восток. В частности, Россия выставила требование не принимать в НАТО Украину.
Александр Грушко: История НАТО связана с войнами и интервенциями, когда Россия останавливает войны
«История НАТО связана с войнами и интервенциями, а Россия останавливала войны», - заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко после заседания Совета НАТО-Россия.
Встреча прошла впервые с 2019 года. Участники встречи обсудили предложения России, в том числе требование прекратить расширение НАТО, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Наши партнеры по НАТО изо дня в день показывают, что якобы очень расстроены тем, что Российская Федерация сомневается в мирных целях НАТО. Они утверждают, что НАТО миролюбив, а история России связана с эскалацией конфликтов на территории бывшего СССР. Мы не можем серьезно относиться к этим разговорам. На самом деле, если мы посмотрим на историю НАТО, статья 5 была использована только один раз, после терактов 11 сентября, когда НАТО направило несколько самолетов-разведчиков для патрулирования воздушного пространства США. Также напомним, что в это время страны, не члены НАТО, оказали больше помощи и сочувствия США, так как тогда стало ясно, что борьба с терроризмом требует объединения всего международного сообщества.
Мы также отметили, что история России радикально отличается. Россия исторически останавливала войны. В их числе остановила гражданские войны в Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Нагорном Карабахе. Каждая из этих войн пример тому, как российское вмешательство способствовало миру, превращая военный сценарий в политические решения. Если НАТО хочет сотрудничать с нами, то они должны признать эту очень важную роль России как страны, гарантирующей мир на обширном евроатлантическом пространстве и играющей решающую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе», - сказал Грушко.
CIT: Россия перебросила с востока на запад сотни единиц военной техники
За последнюю неделю Россия перебросила сотни единиц военной техники, включая реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», из Сибири и с Дальнего Востока в западные регионы страны, утверждают аналитики проекта Conflict Intelligence Team, которые изучили многочисленные видео, опубликованные в соцсетях.
По данным аналитиков, техника отправляется из Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, а также Приморского края, а относится она, с высокой долей вероятности, к соединениям четырех армий Восточного военного округа.
«Такое широкое задействование сил не позволяет объяснить переброску местными учениями. Наиболее вероятно, что техника присоединится к силам, сосредоточенным у границ с Украиной», - посчитали в CIT, добавив, что вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах перебрасываются и военнослужащие.
Переброска военной техники проходит на фоне переговоров по гарантиям безопасности между Россией и НАТО, а также наращивания группировки российских войск на границе с Украиной. 11 января Минобороны РФ объявило об учениях в этом районе с участием трех тысяч военных и трехсот единиц военной техники. Запад предполагает, что Россия готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну.
Токаев отменил чрезвычайное положение в трех регионах Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил чрезвычайное положение в трех регионах страны – Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
Согласно опубликованным в среду указам, режим ЧП отменяется с 7 часов утра 13 января.
4 января Токаев на фоне беспорядков и массовых протестов в стране против резкого скачка цен на сжиженный газ ввел чрезвычайное положение сначала в Мангистауской области и Алматы, а позднее и на всей территории Казахстана на срок до 19 января.
12 января Токаев приехал в крупнейший город страны Алматы – впервые с тех пор, как он обратился за военной помощью к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности, объяснив это необходимостью остановить сопровождавшиеся человеческими жертвами беспорядки и столкновения.
По информации президентской пресс-службы, в среду Токаев участвовал в рабочем заседании экстренных служб Алматы, а также встречался с родственниками и коллегами сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате последних событий в городе. Точное число жертв остается неизвестным.
Протесты, начавшиеся 2 января с Жанаозена, в Мангистауской области на западе Казахстана, изначально носили мирный характер. Их участники высказывали недовольство ценами на газ, но впоследствии экономические требования расширились, к ним также добавились политические лозунги, прежде всего, уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, отставка его преемника Токаева и политические реформы, включающие проведение демократических выборов.
Вечером 4 января вспыхнули беспорядки. В Алматы группы людей (до сих пор не ясно, идет ли речь об участниках мирных выступлений) громили и поджигали общественные и правительственные учреждения, магазины.
12 января казахстанские СМИ передали, что задержаны еще 1700 подозреваемых в участии в погромах и столкновениях. Тем самым общее число задержанных в связи со вспышкой насилия возросло примерно до 10 тысяч человек.
Правозащитники в ООН 11 января призвали руководство Казахстана остановить «безудержное применение силы, в том числе летального оружия, в отношении протестующих».
Касым-Жомарт Токаев утром 5 января, в самый острый период событий, объявил об отставке правительства и сместил 81-летнего Назарбаева с его пожизненного поста главы Совета национальной безопасности. Токаев также уволил главу Комитета нацбезопасности Карима Масимова – давнего союзника Назарбаева. К тому же Масимов был арестован по обвинению в госизмене. Под стражу были взяты еще несколько высокопоставленных сотрудников служб безопасности.
По словам Токаева, вывод контингента ОДКБ, основу которого составили российские военные, начнется 13 января. Президент Казахстана подчеркивает, что численность контингента составила чуть более двух тысяч военнослужащих, и что они «сыграли значительную роль в стабилизации ситуации в стране».
Как заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, члены миссии ОДКБ покинут Казахстан в течение десяти дней, начиная с четверга.
Волнения и беспорядки в Казахстане Токаев назвал попыткой госпереворота. Он утверждает, что за насилием стоят «иностранные террористы», но о каких странах речь, не сказал. Ряд экспертов, как отмечается в публикации RFE/RL, усмотрели в событиях в Казахстане схожесть с внутренней борьбой за власть - между Токаевым и людьми из окружения Назарбаева, который до последнего момента считался самой влиятельной политической фигурой в стране.
Джонсон извинился за вечеринку в своем офисе в период первого локдауна
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон впервые признал свое участие в вечеринке на Даунинг-стрит 10, в саду резиденции премьера, 20 мая 2020 года - в период первого локдауна и жестких коронавирусных ограничений.
Выступая в среду перед членами парламента, Джонсон сказал, что приносит «искренние извинения» и сознает общественный гнев. Но, как сказал британский премьер, он полагал, что это была рабочая встреча, технически организованная в рамках всех правил. По словам Джонсона, он присутствовал на этом мероприятии около 25 минут, чтобы поблагодарить всех сотрудников своего офиса. «Хотя конечно, оглядываясь назад, я должен был найти иной способ сказать коллегам спасибо и мне стоило осознать, что даже если встреча была организована технически в рамках рекомендаций, миллионы и миллионы людей так считать не буду», - добавил Джонсон.
Лидер оппозиционных лейбористов Кир Стармер призвал Бориса Джонсона подать в отставку, подчеркнув, что премьер представляет «жалкое зрелище». Стармер и ряд других законодателей задаются вопросом, как Борис Джонсон мог полагать, что вечеринка – это рабочая встреча.
Как ранее написали британские СМИ, на пикнике в саду по формуле «приносите выпивку с собой» присутствовали около 30-40 человек, включая Джонсона и его супругу Кэрри (на тот момент невесту). Из просочившегося в прессу электронного письма-приглашения на пикник, которое разослал личный секретарь премьера Мартин Рейнолдс, следует, что на вечеринку «с социальным дистанцирование» позвали около ста сотрудников резиденции. На тот момент в Великобритании из-за пандемии COVID-19 официально на публике, вне дома, могли встретиться лишь два человека, если они не являются членами одной семьи.
Британская полиция сейчас проводит расследование пикника на Даунинг-стрит 10, состоявшегося 20 мая 2020 года.
Как отмечала «Би-би-си», это далеко не первый пример нарушений коронавирусных правил, в которых обвиняют Джонсона и его подчиненных.
В Тбилиси назовут улицу в честь легендарного спортсмена Виктора Санеева
Одна из улиц в Тбилиси будет названа в честь легендарного спортсмена, уроженца Грузии, легкоатлета Виктора Санеева. Об этом сегодня сообщил председатель столичного сакребуло (городского собрания) Георгий Ткемаладзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Виктор Санеев является единственным в истории трехкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке.
Санеев умер 3 января в возрасте 76 лет в Австралии и будет завтра похоронен в пригороде Сиднея. В Австралию он вместе с женой и сыном переехал после распада СССР.
В октябре 2005 года Виктор Санеев отметил в Тбилиси свое 60-летие. Национальный Олимпийский комитет организовал праздничный вечер в Тбилисском театре оперы и балета с участием гостей из 14 стран. Санеев стал почетным жителем Тбилиси.
Легкоатлет Виктор Санеев и шахматистка Нона Гаприндашвили были названы лучшими спортсменами Грузии XX века.
«Заслуга Виктора Санеева перед нашей страной огромная. Он не раз представлял Грузию на международной арене. Именно поэтому мы хотим увековечить его имя и присвоить одной из улиц в столице имя Виктора Санеева», - заявил Ткемаладзе.
О решении назвать в честь Санеева улицу глава сакребуло сообщил в Национальном олимпийском комитете Грузии, где открыта книга соболезнований - каждый желающий может оставить в книге запись и выразить соболезнование семье и близким спортсмена.
Виктор Санеев происходил из кубанских казаков. Он родился, жил и тренировался в Сухуми. Начинал как прыгун в высоту, но в 1963 году переквалифицировался на тройной прыжок.
Олимпийским чемпионом становился трижды – в 1968, 1972, 1976 годах. Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке.
Столтенберг: диалог с Россией не был простым, но разговор полезен
Переговоры с Россией, прошедшие в среду, не были простыми, но состоялся серьёзный и прямой обмен мнениями по Украине, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, у сторон остаются значительные разногласия, и найти общие подходы по ним - сложная задача. Однако, на переговорах были затронуты чувствительные вопросы. Столтенберг назвал позитивным сигналом то, что все союзники по НАТО и представители России оказались за одним столом.
Прошедшая 12 января в Брюсселе встреча стала первым заседанием в рамках Совета Россия-НАТО за два последних года. На переговорах планировалось обсудить недавно выдвинутые российские требования "гарантий безопасности". Москва настаивает, прежде всего, на том, чтобы не было дальнейшего расширения НАТО на восток, и чтобы в эту организацию не принимались страны из числа бывших советских республик, прежде всего, Украина и Грузия.
По итогам заседания в среду Йенс Столтенберг назвал абсолютно несоответствующим действительности утверждение, что расшрение Североатлантического Союза - это агрессивный шаг.
"Члены НАТО готовы на диалог с Россией, но не пойдут на копромисс в отношении своих ключевых принципов, в отношении суверенитета и территоиальной целостности каждой отдельной страны в Европе. Союзники по НАТО призвали сегодня Россию вывести все свои силы из Грузии, Молдовы и Украины. У России нет права вето на решение, принимать ли Украину в НАТО или нет", - заявил глава западного военно-политического союза.
Столтенберг в очередной раз сказал, что отвергает требование Москвы, касающееся лишения Киева шансов и перспектив вступить в НАТО. Отвечая на вопрос, собирается ли НАТО укреплять страны Восточной Европы в случае использования Россией силы, глава организации сказал, что западные союзники будут изучать этот вопрос.
"Если Россия вновь использует силу против Украины и ещё больше вторгнется на её территорию, то мы будем серьёзно изучать дальнейшее усиления нашего присутствия в восточной части", - заявил Столтенберг. Он предупредил, что существует реальный риск нового вооружённого конфликта в Европе, но "НАТО сделает все, что в её силах, чтобы избежать подобного сценария".
Также, по словам Йенса Столтенберга, НАТО готова к дальнейшим переговорам с Москвой по таким вопросам как контроль за вооружениями и развёртывание ракет. Россия запросила дополнительное время для ответа на эти предложения, добавил глава НАТО.
Консультации в среду продолжались 4 часа. Помимо Столтенберга в них участвовали постоянные представители 30 государств альянса и первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман. Российскую делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин.
Россия всегда категорически отвергала обвинения в агрессии в отношении Украины. На фоне нынешнего обострения отношений со странами Запада, связанного с информацией о концентрации у границ с Украиной до ста тысч российских военных, в Москве заявляют, что не Россия не планирует вторжения на украинскую территорию. В декабре прошлого года российские власти обнаррдовали свои требования к Североатлантическому Союзу. Помимо остановки расширения НАТО на восток в них упомянут вывод сил альянса из стран Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к НАТО после завершения периода "холодной войны".
Глава Россотрудничества назвал министра информации Казахстана «русофобской дрянью»
Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем телеграм-канале заявил, что ведомство не будет работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым из-за его "нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане".
"Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации", – написал он.
Примаков приводит несколько цитат, которые, как сообщил он, принадлежат Умарову. РБК пишет, что оригинал этой подборки высказываний был размещен на портале "Русские в Казахстане" в августе 2012 года. Автор публикации утверждает, что Аскар Умаров в фейсбуке писал под ником TurkMedia. Изданию не удалось найти оригинал этих публикаций.
В 2012 году Аскар Умаров занимал пост вице-президента НАО "Тюркская академия", после этого два года работал управляющим директором АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", затем возглавил общественный фонд. С 2017 по 2020 годы был гендиректором МИА "Казинформ", потом стал председателем правления "Казинформа". До назначения на пост министра информации и общественного развития Казахстана занимал должность заместителя главы ведомства.
Сам Умаров на своей странице в фейсбуке отреагировал на публикацию, как написал он, " относительно демонизации его образа". По его словам, он не является тем, кем его пытаются представить.
"На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами, – сказал он. – Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями.
Новый сайт премьера Грузии доступен на осетинском и абхазском языках
У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили появился официальный сайт www.garibashvili.ge Об этом сегодня сообщает департамент стратегических коммуникаций правительства.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», на сайте размещены официальные заявления и информация о работе премьер-министра — визиты, совещания, распоряжения.
Информация на сайте доступна пользователям на грузинском, английском, осетинском и абхазском языках.
На сайте есть возможность написать «письмо премьер-министру» — каждый пользователь может обратиться к главе правительства, задать вопрос или загрузить файл. C сайта можно перейти на страницы Гарибашвили в соцсетях в Youtube, Facebook и Twitter.
Уроженца Грузии подозревают в организации убийства российского киллера
Арестованного по подозрению в организации убийства российского киллера Александра Солоника, который был задушен в Греции почти 25 лет назад, зовут Иоаким Карслиадис, он выходец из Грузии, но имеет греческое гражданство. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах Греции.
«Это Иоаким Карслиадис, он родом из Грузии», – сказал источник. По его словам, арестованный будет доставлен в суд.
Входивший в Ореховскую банду киллер Солоник, известный по прозвищу Александр Македонский, во второй половине 1990-х годов скрывался в Греции. Солоник, на счету которого десятки убийств, в январе 1997 года был задушен членами Ореховской банды, во главе которой стоял Сергей Буторин. За убийство Солоника и фотомодели Светланы Котовой, уехавшей в Грецию вместе с киллером, Буторин был приговорен в 2012 году к пожизненному лишению свободы. Непосредственный убийца Солоника Александр Пустовалов был приговорен к 23 годам тюрьмы.
Во вторник появились сообщения об аресте подозреваемого в организации убийства. Полиция Греции сообщила, что в понедельник вечером в аэропорту «Македония» города Салоники арестован за организацию двух убийств и нарушение закона об обороте оружия «48-летний гражданин Греции». Арест был произведен после уведомления, полученного из Кипрского отделения Интерпола. Полиция Греции обычно не публикует фамилии задержанных.
Греческое издание «Прото тема» сообщило подробности задержания и опубликовало фото Карслиадиса. По информации издания, он прибыл в Салоники 10 января в 10:58 рейсом 547 в терминал 1 из Ларнаки, и как только подал документы на паспортном контроле, было обнаружено, что в отношении него в 2005 году издан ордер за убийство российского гангстера и его 19-летней подруги Светланы Котовой в Лагониси.
«Сразу после этого сотрудники полиции, не дав ему ни малейшей возможности отреагировать, надели на него наручники», – пишет издание.
От коронавируса в Абхазии скончались еще четыре пациента
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 543 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 121 из них.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 81 пациент, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутский ЦРБ скончались три пациента – двое мужчин 84 лет и 65 лет и женщина 72 лет.
В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 1951 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 565 человек. Зарегистрировано 566 летальных случаев. Выздоровели 31 932 человека.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
В «красную зону» цхинвальской инфекционной больницы за сутки госпитализированы три человека с коронавирусом, по данным на утро среды там проходят лечение 37 пациентов.
Количество инфицированных с начала пандемии достигло 10 344 человек, 10 180 выздоровели, 195 скончались.
В Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО
В Брюсселе впервые с 2019 года началось заседание Совета Россия — НАТО. На нём будут обсуждаться недавно выдвинутые российские требования "гарантий безопасности".
В переговорах участвуют генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе и первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман. Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин.
По словам Грушко, как таковой повестки встречи 12 января нет, это будет неформальное заседание, передает РИА Новости. Переговоры, как ожидается, продлятся около трёх часов. По их окончании Столтенберг собирается дать пресс-конференцию. Вечером с журналистами пообщается Грушко.
Россия требует от Запада юридически обязывающих "гарантий безопасности", в том числе никогда не принимать в НАТО Украину и какие-либо страны бывшего СССР и вывести военную инфраструктуру и силы Североатлантического союза из восточноевропейских стран, присоединившихся к нему после 1997 года.
При этом требования Москвы выдвигаются на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который подозревает российские власти в подготовке нового вторжения на территорию Украины в связи с концентрацией войск у украинских границ.
Москва отрицает обвинения и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.
10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по вопросу контроля над вооружениями. Американская делегация тогда заявила, что предложенные Россией гарантии безопасности на ней не обсуждались, многие требования Москвы заведомо невыполнимы, а обсуждать судьбу Украины и европейских союзников без них Вашингтон не будет.
Прорыва на переговорах не произошло, однако стороны согласились продолжить обсуждение.
Завтра состоится встреча представителей России и ОБСЕ, на которой будет присутствовать делегация Украины.
США не увидели шагов Москвы по деэскалации конфликта с Украиной
Вашингтон не видит шагов Москвы по деэскалации конфликта на границе с Украиной. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд по итогам российско-американских переговоров в Женеве 10 января.
По словам Нуланд, Россия стала зачинщиком кризиса, когда сконцентрировала недалеко от границы с Украиной 100 тысяч солдат. Кроме того, по словам дипломата, Москва распространяет дезинформацию о США и НАТО для оправдания своих агрессивных действий.
Чтобы продемонстрировать стремление к деэскалации обстановки, Москва должна отвести свои войска от границы, но объявленные 11 января российские новые военные учения говорят об обратном, сказала дипломат.
Нуланд призвала Кремль сосредоточиться на интересах россиян в условиях пандемии коронавируса и решать вопросы, связанные с вопросами восстановления экономики.
В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что Вашингтону необходимо отодвинуть военный потенциал от российских границ и задуматься о том, как будущие поколения будут жить вместе. Глава дипмиссии подчеркнул, что Москва не допустит доминирования НАТО не только на суше, но и на море, и в воздухе.
- В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширение на восток.
- Представители России и США продолжат встречи сегодня, 12 января, на заседании Совета Россия – НАТО в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
ВОЗ: число заражений COVID-19 в мире выросло на 55% за неделю
Более 15 миллионов человек заразилось COVID-19 по всему миру за прошедшую неделю. Это максимум за все время пандемии. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 55 процентов, при этом смертность почти не изменилась. Об этом сообщается на сайте Всемирно организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, об увеличении числа зараженных сообщили все регионы, за исключением Африки. В Юго-Восточной Азии рост новых случаев коронавирусной инфекции на прошлой неделе превысил 400 процентов.
При этом смертность из-за COVID-19 выросла в Африке (на 84 процента) и в Америке (на 26 процентов), но снизилась в Европе и в Юго-Восточной Азии — на 10 и 6 процентов -соответственно. За прошедшую неделю было зафиксировано более 43 тысяч новых смертей из-за COVID-19 во всем мире.
Резкий рост числа заражений COVID-19 связан с распространением штамма-"омикрон", который был обнаружен в ЮАР в конце ноября, и, по последним данным, более заразен, чем другие варианты коронавируса, вызывающего COVID-19.
По оценкам европейского бюро ВОЗ, в ближайшие 6–8 недель более половины населения Европы будут заражены новым штаммом коронавируса.
В России случаи заражения "омикрон"-штаммом обнаружены в 13 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Власти готовятся к взрывному росту заболеваемости. По её словам, Роспотребнадзор не исключает возможность выявлять «шестизначные цифры» заражений. Таким образом, речь может идти об уровне до одного миллиона заболевших в день. Накануне в США выявили один миллион 350 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это максимум за все время пандемии.
В Москве во вторник число заражений подскочило до максимума с начала ноября – 4635 инфицированных, что почти на 67 процентов больше, чем в понедельник. Мэр столицы Сергей Собянин связал рост новых случаев с распространением "омикрона". Власти Москвы ожидают значительного ухудшения обстановки в течение 7–10 дней. "Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем в предыдущие волны заболеваемости",— предупредил Собянин.
Глава Роспотребнадзора ранее отмечала, что инкубационный период у "омикрон"-штамма короче: человек может быть заразен уже через сутки-двое, а симптомы заболевания проявляются на третьи-пятые сутки.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что говорить о менее тяжелом течении заболевания при заражении "омикроном" нельзя. "К сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки заполнены", — сообщил он.
В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили 17 946 новых случаев заражения COVID-19. Умерли за сутки 745 пациентов.
В Грузии за сутки выявили почти 5600 новых случаев коронавируса
За сутки в Грузии выявили 5596 новых случаев коронавируса (днем ранее – 5486). По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 10 ноября прошлого года.
Накануне провели 58 109 тестов: PCR-тестов – 23 994, экспресс–тестов на антиген – 34 115. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,63%, за последние 14 дней составляет 8,51%, за неделю – 9,79%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 311. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 47 пациентов.
Выздоровели еще 2946 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 973 909, выздоровевших – 919 367.
За сутки вакцинированы от коронавируса 10 688 человек, всего использовано вакцин – 2 577 637.
Накануне глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что на пике волны распространения омикрон-штамма суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может достигнуть 60 тысяч, из которых около 20-30% случаев будут подтверждаться лабораторно.
Требование об импичменте Бибилова в его администрации назвали преступным
Требование депутатов парламента начать процедуру импичмента президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в администрации югоосетинского лидера назвали преступным.
«Под этим смехотворным заявлением подписалась меньшая часть депутатов парламента, цель которых дискредитировать руководство республики и создавать провокации весь предвыборный период. Очень жаль, что парламентарии избрали столь примитивные схемы», – заявил представитель президентской администрации агентству «Рес».
В ведомстве говорят, что оппозиционеры пытаются превратить законодательный орган «в корабль бунтарей».
«Зная, что до президентских выборов остается три месяца, определенная группа депутатов намеренно пытается сделать все для того, чтобы посеять хаос заранее. В Южной Осетии законно избранный президент и народ имеет полное право сам определиться со своим выбором. Депутаты же на свое усмотрение решили ускорить смену власти заявлениями об отрешении от должности президента», – добавил собеседник агентства.
В ведомстве напомнили, что Анатолий Бибилов награжден высшими наградами за заслуги перед Отечеством (кавалер Ордена Уацамонга), в том числе указом президента России удостоен Орденом Дружбы РФ.
«Обвиняя главу государства Анатолия Бибилова практически в госизмене, группа депутатов взяла на себя серьезную ответственность и совершила преступление», – заявили в администрации президента.
- В действиях Бибилова оппозиция усмотрела признаки нарушения базовых норм Конституции, «обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность» Южной Осетии. В документе, в частности, говорится о размещении грузинского поста полиции в селе Цнелиси.
- Ранее депутаты заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
- Спикер парламента Алан Тадтаев подтвердил, что ознакомился с заявлением депутатов, требующих начать процедуру импичмента Бибилова и направил его на рассмотрение в юридическое управление.
- Выборы югоосетинского президента должны пройти в апреле текущего года. Алан Тадтаев заявил, что дата предстоящих выборов будет утверждена в самое ближайшее время. Сам Бибилов говорит, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
В Алматы за сутки задержаны 1700 участников протестов
В Алматы за сутки задержали почти 1700 человек – участников протестов. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и почти полторы тысячи боеприпасов. Об этом сообщила комендатура города.
В городе после массовых акций до сих пор закрыт аэропорт. Информация о том, что регулярные рейсы с Алматы возобновятся 14 января, пока не подтвердилась. Во вторник, 13 января, было восстановлено международное авиасообщение со столицей Казахстана Нур-Султаном.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ, позже лозунги митингующих стали политическими. Через три дня власти объявили чрезвычайное положение. Токаев отправил правительство в отставку и сместил на посту главы Совета безопасности бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.
7 января в Казахстан были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военные. По данным властей, обстановка в стране стабилизировалась. Вывод контингента ОДКБ начнётся 13 января и займёт не более 10 дней.
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