«Не смогли остановить экспансию России»: кавказцы и Наполеон

Что связывает Кавказ с Наполеоном? Были ли у него планы на Кавказ? И какие кавказцы имели доступ ко двору императора? Эти и другие вопросы обсуждают профессор университета штата Луизиана Александр Микаберидзе и чеченский историк, автор подкаста "Хроника Кавказа" Майрбек Вачагаев.

Александр Микаберидзе – один из основателей Наполеоновского общества Грузии; автор, редактор и переводчик более двух десятков книг и учебников. За вклад в исследование Наполеона Микаберидзе был избран членом Королевского исторического общества Великобритании и награжден Международным наполеоновским обществом.

– Почему вы заинтересовались Наполеоном?

– В семье мы иногда шутим, что из-за того, что у бабушки была фамилия Прангишвили, которую можно перевести как "дети французов", и что это она мне генетически передала любовь к Франции и французской истории.

Мне было лет 10, когда в книжном магазине я натолкнулся на книгу "Наполеон Бонапарт" Альберта Манфреда, одного из выдающихся советских историков, – это была его биография императора. Прочитав книгу, ты понимаешь, что просто влюбляешься в историю того периода. Не в конкретного человека, а в интересную, хотя и сложную историю Франции.

После этого уже почти 30 лет я работаю по французской истории. В большей степени мои интересы в исследованиях проходят под углом отношений Франции с европейскими странами — это, например, или отношения Франции с Россией, или роль Наполеоновских войн в глобальном масштабе.

– Почему армия Наполеона вторглась в Россию именно в 1812 году?

– Это очень интересный вопрос. Война 1812 года занимает важное место в истории наполеоновской эпохи. Это одно из самых важных столкновений между европейскими странами. Есть ряд комплексных, очень сложных причин для этой войны.

В первую очередь нужно понимать, что у Франции и России были свои интересы – как в Европе, так и вне ее (на Балтике, на Кавказе, на Балканах). Хотя в 1807 году российский император Александр I был вынужден подписать Тильзитский мир с Наполеоном из-за военных неудач, которые претерпела Россия, было ясно, что этот мир будет недолгим.

В 1812 году отношения между странами очень быстро развивались в сторону войны – в первую очередь из-за экономических противоречий. Наполеон хотел развивать так называемую континентальную систему, то есть единую экономическую, политическую и правовую модель для всей Европы. Для России такая система не была приемлема.

Было столкновение интересов России и Франции в Германии, где у правящей династии Романовых были отношения со многими немецкими государствами. Было столкновение интересов в Польше: в 1807–1808 годах Наполеон решает воссоздавать польское государство – Речь Посполитая, которое было уничтожено Россией в 1795 году. Кроме того, столкновение интересов проходило и на Ближнем Востоке, и на Кавказе.

Поэтому было понятно: стремление Наполеона к французской гегемонии в Европе столкнется с российским реваншизмом из-за поражения в войнах 1805–1807 годов. В 1812 году это все сходится.

Я думаю, это была одна из основных ошибок Наполеона. Потому что можно было обсудить ряд этих вопросов дипломатически с русским императором Александром I. Тем более что Франция вела войну в Испании, и больше 250 тысяч солдат уже были задействованы в этом конфликте.

– Знал ли Наполеон о кавказцах?

– О да! Для Наполеона история была одним из важных интересов, в его библиотеке были сотни томов по разным странам. Перед вторжением в Египет он изучал историю этой страны, особенно историю мамлюков, и он знал, что многие из них были кавказского происхождения. Наполеон говорил, что мамлюки – это кавказцы, мол, чужеземцы, которые пришли в Египет, и их надо оттуда изгнать.

При этом в его свите тоже были кавказцы – известные мамлюки из числа армян, грузин, черкесов и разных народов Кавказа.

– Мамлюки в составе армии Наполеона – кто они?

– Одна из книг, над которой я работаю, – биография одного из мамлюков. Все знают про телохранителя Наполеона мамлюка Рустам Раза. Но более интересны с военной и исторической точек зрения другие мамлюки, которые служили в эскадроне императорской армии.

Когда Наполеон воевал в Египте, он был восхищен персональной храбростью мамлюков и тем, как они владеют оружием. Это и стало причиной создания отряда из числа мамлюков в помощь французской армии.

Когда французы в 1801 году были изгнаны из Египта британцами, во Францию вместе с ними переехало более 1200 мамлюков. Там были греки, армяне, грузины, копты, арабы. Из них он выбрал в 1802 году около 150 человек и создал эскадрон гвардии мамлюков в императорской армии.

Для меня самым интересным оказался тбилисец по имени Жан Шахин. Стоит отметить, что из Тбилиси было несколько мамлюков, они проявили себя очень убедительно почти что во всех военных кампаниях Наполеона. Например, группа Шахина во время битвы под Аустерлицем смогла захватить российскую артиллерию. Они были награждены, воевали при Эйлау в 1807 году в Польше, потом были отправлены в Испанию, где потеряли много людей, особенно во время битвы при Беневенте.

Они также воевали в Австрии, были участниками вторжения в Россию, где зимой многие мамлюки погибли.

К сожалению, многие из мамлюков – особенно те, что жили в Марселе, – были убиты во время так называемого "белого террора" после свержения Наполеона. Некоторые выжившие, как герой моей книги Шахин, жили в маленьком городке Мелуне возле Парижа. Там были бараки мамлюков, часть из них существует до сих пор. И в 1830 году, когда король Карл Х решил вторгнуться в Алжир, многие из мамлюков вновь вернулись в армию и служили консультантами, инструкторами.

– Вы упомянули Рустама Раза, расскажите о нем подробнее.

– Одной из важных причин, почему Наполеон создал отряд из мамлюков, была пропаганда Французской империи. В конце 90-х годов XVIII века это была имперская республика. Мамлюки были символом власти, символом французского империализма. В 1801–1803 годах их использовали в военных парадах, они выходили в своих колоритных красочных костюмах, они были другими.

Рустам Раза как раз вписывается в этот контекст. Он телохранитель и оруженосец Наполеона, он спит перед его дверью, прислуживает во время трапезы и туалета.

Во время коронации Наполеон заказал для Рустама костюмы, которые стоили более шести тысяч франков, – огромная сумма, почти годовой бюджет генерала французской армии! Это делалось с целью предать экзотического колорита двору Наполеона. Рустам не воевал – он прислуживал.

После отречения Наполеона в 1814 году Рустам отказался следовать за ним, ушел со службы домой к жене. Через год, когда Наполеон вернулся к власти, Раза хотел предложить ему свои услуги, но тот отказался даже его видеть.

– Были ли у Наполеона планы на Кавказ?

– Кавказ довольно часто упоминается во французской дипломатической корреспонденции в отношениях с другими странами – с Россией, Ираном.

Когда Наполеон в 1807 году еще воевал в Польше, к нему приезжала делегация из Ирана, они заключили Финкенштейнский договор, по которому французский император признавал влияние персов на Южном Кавказе, особенно в Грузии. Это было сделано, чтобы использовать Иран в борьбе против России. Делегация еще не вернулась домой, а Наполеон уже подписывает в июле Тильзитский мир. В нем он признает влияние России на том же Южном Кавказе – чтобы использовать Санкт-Петербург в своей борьбе против Британии.

Наполеоновские войны – глобальный конфликт. Один из фронтов был и на Кавказе. Интересная ситуация сложилась в 1810–1812 годах: британские офицеры подготавливают иранскую армию, она воюет против России на Кавказе. А в это же время в Европе британцы стараются создать альянс с русскими против французов. Все это подходит к концу, когда Наполеон вторгается в Россию. В 1813 году Россия и Британия создают альянс. Иран и кавказский вопрос становятся второстепенным для Британии. В 1813 году Россия побеждает Иран, подписывает договор Гулистана, по которому Южный Кавказ отходит к ней.

Это важный исторический момент, когда становится актуальным вопрос Северного Кавказа.

– Давайте поговорим о кавказцах, которые воевали против Наполеона: кого бы вы отметили?

– В этот период в российской армии служило много офицеров кавказского происхождения. Это грузины Петр Багратион, его брат Роман; Шаликовы (Шаликашвили), Гангебловы (Гангеблишвили). В своих исследованиях я смог найти более 50 таких офицеров – многие из них генералы грузинского происхождения. Были и генералы армянского происхождения, например, Валерий Мандатов.

Другой офицер – Александр Чеченский – родился в Чечне и был пленен во время набегов на родовое село Шейха Мансура, Алды. Чеченский вырос в российском плену, его взял на воспитание известный генерал наполеоновских войн Николай Раевский. Александр окончил Московский университет, начал служить в кавалерийском полку, в составе которого воевал против Наполеона в 1805–1807 годах, был отмечен за мужество. Он окончил войну в 1815 году в звании полковника, был при падении Парижа и получил за это медаль.

Во время наполеоновского вторжения в Россию Северный Кавказ помогал и деньгами, из Моздокского и Кизлярского уездов были сделаны ощутимые пожертвования. Например, только из Кизляра было пожертвовано почти четыре тысячм рублей ассигнациями. Здесь были и грузинское, и армянское общества, и они активно помогали.

Кавказ был местом, куда многие французские военнопленные были впоследствии переселены, – одна из первых гостиниц в Тифлисе была основана именно ними.

— Правда ли, что кто-то из потомков Наполеона тоже осел в Грузии?

– Да. Интересно, что эта история коснулась лично меня.

Когда я познакомился со своей будущей женой, рассказывал ей о своих исследованиях, о Наполеоне. А она мне говорит: ты знаешь, мой дед был крестником внука [Иоахима] Мюрата! Сестра Наполеона, Каролина, вышла замуж за маршала Мюрата. У них были дети, и один из внуков – Ашиль – женился на грузинской княгине Дадиани. Они переселились в Западную Грузию, в Зугдиди. Там есть очень интересный музей Дадиани, где сохранены многие вещи Мюратов и Наполеона. И до сих пор эта линия Мюрата живет в грузинском Зугдиди!

– Ка наполеоновские войны повлияли на Кавказ?

– В одной из моих книг я как раз аргументирую, что это был не просто европейский конфликт. Он разворачивался в мировом масштабе. Мы видим театр военных действий и на американском континенте, где был конфликт между США и Великобританией, наблюдаем конец Испанской империи, заметны отголоски войны в Аргентине, в Чили, в Колумбии. В этот же период идет война за Северную и Южную Африку, это же можно сказать и про Индию. В своей книге я обсуждаю отголоски конфликта на Гавайях, в Японии, Китае... Для меня наполеоновские войны – конфликты мирового масштаба, и Кавказ здесь лишь один из фронтов.

Для Кавказа реальность такова: ни Франция, ни Британия не смогли остановить экспансию России, в конце наполеоновских войн регион частично входит в состав империи, начинается долгая Кавказская война, которая изменит историю.

***

Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя: "Наполеоновские войны: Глобальная история". Париж, издательство Фламмарион, 2020 год.

Подписывайтесь на подкаст "Хроника Кавказа с Вачагаевым" и слушайте новые выпуски на всех аудиоплатформах и в Youtube.

Кавказ.Реалии