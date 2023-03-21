Небензя заявил, что РФ вернёт детей в Украину, когда будет безопасно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, проведенной вместе со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве, исключил какое-либо сотрудничество с Западом по Южному Кавказу.

Как пишет издание Civil.ge, на фоне прошедших в Тбилиси акций протеста против законопроектов об «иноагентах» и их последующего отзыва властями Грузии, глава МИД России отметил, что Запад добивается своих целей на Южном Кавказе с помощью неправительственных организаций, в том числе с финансовой помощью, и готовит «цветные революции» в этой части мира, как и в любом другом регионе. По его словам, НПО продвигают интересы Запада и пытаются дискредитировать Россию и Иран. Таким образом, по его словам, он не видит возможности и необходимости вести какой-либо диалог с Западом по Южному Кавказу, как и по другим важным вопросам международной повестки дня. По словам Лаврова, Запад себя «полностью дискредитировал».

«Мы прекрасно видим, какие цели Запад преследует на Южном Кавказе», — добавил он.

Министр иностранных дел России также обвинил Запад в попытке отдалить Россию от ее соседей. Он обратил внимание на инициированный Россией формат «3+3», который предполагает участие трех стран Южного Кавказа, а также России, Ирана и Турции. По словам Сергея Лаврова, Грузия все еще думает о присоединении к формату и что «дверь для Грузии открыта».

Он также обвинил Запад в подрыве усилий России по развитию формата «3+3» и заявил, что Запад навязывает странам Южного Кавказа свои услуги. По его утверждению, Запад также пытается установить и укрепить свою «гегемонию» повсюду, в том числе и вдали от своих границ, нарушая тем самым «законные интересы» трех ближайших соседей стран Южного Кавказа. Он уточнил, что имеет в виду интересы России, Ирана и Турции.

Диалог Баку и Карабаха

Как пишет Радио Азатутюн, Москва накануне впервые выразила свою позицию относительно идеи прямого диалога между Баку и жителями Нагорного Карабаха. По словам Сергея Лаврова, он поддерживает заявление премьер-министра Армении о том, что вопросы прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха должны решаться между представителями Карабаха и Баку.

«О том же шла речь в «Минских соглашениях», о том, какие права должны быть у жителей восточной части Украины. Право на родной язык, право обучать детей на этом языке, жить, работать, используя этот язык, сохранять свою культуру, религию, иметь возможность для местного самоуправления и иметь какие-то особые связи со своими соотечественниками. В случае с Донбассом это была Россия. Примерно такие же права были предусмотрены и в подписанном между Белградом и Приштиной 10 лет назад соглашении о создании «сербских органов местного самоуправления Косово». Я думаю, что примерно такой же набор прав необходим и для карабахцев», – отметил Лавров.

Глава МИД России выразил мнение, что достижение подобных договоренностей не является сложной задачей, но, как он подчеркнул, все зависит от порядочности посредников.

Лачинский коридор

Сергей Лавров заявил, что проблему Лачинского коридора следует рассматривать исключительно в контексте трехсторонних заявлений, и особо подчеркнул, что у каждой стороны есть свои обязательства. Что должна делать армянская сторона для открытия единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабаха с Арменией, российский чиновник не уточнил.

«Мы выступаем за то, чтобы строго, в полном объеме, без каких-либо импровизаций выполнять все трехсторонние договоренности. Прежде всего, договоренности, которые были подписаны в ночь с 9-го на 10-е ноября 2020 года. Проблема Лачинского коридора должна рассматриваться исключительно в этом контексте», – подчеркнул глава МИД РФ.

«Запад пытается рассорить Россию и Армению»

Хотя официальный Ереван настаивает на том, что размещение миссии наблюдателей ЕС на границах Армении, вызвавшее недовольство Москвы на фоне бездействия союзников по ОДКБ, было вынужденным шагом с целью противодействия угрозам безопасности, Лавров продолжил утверждать, что Запад пытается рассорить Россию и Армению.

«Мы видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению, давайте называть вещи своими именами, расшатать региональную архитектуру безопасности», – заявил Лавров, выразив убежденность в том, что Запад заботят отнюдь не интересы стран региона, а свои геополитические интересы.

Арарат Мирзоян вновь подтвердил, что миссия ЕС носит исключительно гражданский характер, в то же время подчеркнув, что формулировка вопроса об отказе от миссии ОДКБ на границе Армении некорректна, поскольку, как он заявил, Армения не отказалась от миссии, проект существует, и работа над ним продолжается.