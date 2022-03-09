Недельная инфляция в России стала максимальной с 1998 года

Показатель недельной инфляции в России в период с 26 февраля по 4 марта достиг 2,22%, это максимальное значение с 1998 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Рост цен связывают, в частности, с беспрецедентными санкциями, под которые попала Россия в связи с военной агрессией в отношении Украины.

Отмечается, что годовая инфляция в России на 4 марта превысила 10% - впервые с января 2016 года.

Цены на новые легковые автомобили выросли на 17,1%, телевизоры - на 15,0%, пылесосы - на 14,6%, смартфоны - на 9,6%. Продовольственные товары подрожали более чем на 10%.