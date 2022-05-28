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Немецкая косметическая компания Wella уходит из России
Немецкая косметическая компания Wella прекращает поставки в Россию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо, которое компания отправила своим партнерам.
В письме сказано, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров. После публикации «Коммерсанта» Минпромторг сообщил, что продукция Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта.
Wella проработала в России 28 лет, на компанию приходилось 40 процентов рынка окрашивания волос. Почти вся продукция компании импортировалась в Россию, кроме бренда Londa, который был локализован в России в прошлом году. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты назвали уход компании критичным для индустрии. Источник газеты в отрасли полагает, что долю рынка Wella может занять российская компания Estel.
Другие новости дня
Лаша Талахадзе удостоен награды «Лучший спортсмен года Европы»
Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом 2021 года по результатам опроса болельщиков, проведенного Европейской федерацией тяжелой атлетики, сообщает Общественный вещатель Грузии. Представители Европейской федерации тяжелой атлетики вручили награду Лаше Талахадзе в Тиране.
Лаша Талахадзе - первый спортсмен, победивший в опросе, проведенном в таком формате. Первый опрос болельщиков Европейской федерации тяжелой атлетики был посвящен столетнему юбилею федерации.
29 мая в Тиране стартует чемпионат Европы. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе выйдет на помост 5 июня.
В Херсонской области закрыли границу с подконтрольной Киеву территорией
Границу Херсонской области с территориями, подконтрольными Украине, закрыли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на назначенного российскими военными замглавы региона Кирилла Стремоусова.
«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом», - сказал Стремоусов.
Выехать из региона можно в аннексированный Крым или в ту часть Запорожской области, которую контролируют российские войска.
- Херсонская и Запорожская области после российского вторжения в Украину 24 февраля частично перешли под контроль войск России. Речь идет о большей части территории Херсонской области с областным центром и примерно половине Запорожской. Сам город Запорожье – под контролем Украины.
- После начала вторжения в Украину Путин и другие российские представители заявляли, что его целью не является оккупация украинской территории. Однако в занятых российскими войсками районах юга страны были сформированы подконтрольные России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав России.
- Ранее на этой неделе президент России подписал указ, который дает право упрощенного получения российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Они смогут получить российский паспорт по той же процедуре, что и жители Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми республиками.
Встреча Финляндии и Швеции с Турцией о НАТО результатов не дала
Встреча Турции с Финляндией и Швецией об их вступлении в НАТО 25 мая не помогла продвинуться в решении вопроса. Переговоры будут продолжаться, но об их дате неизвестно, сообщает Reuters.
Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО из-за опасений за свою безопасность после нападения России на Украину. Анкара считает, что скандинавские страны поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической, и блокирует присоединение Хельсинки и Стокгольма к Североатлантическому союзу.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии и прекращения поддержки террористов. В таком случае Турция сняла бы свои возражения о членстве этих стран в НАТО. Обе страны заявили, что они приветствуют возможность координации действий с Анкарой.
Для принятия в НАТО требуется единогласная поддержка стран-членов.
В сухумском округе №8 проходят повторные выборы депутата парламента
Сегодня, 28 мая, в сухумском избирательном округе №8 (Маякский округ) проходят повторные выборы депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия.
В этом округе баллотируются пять кандидатов в депутаты:
- Леон Губаз Ревазович,
- Ираклий Чачхалия,
- Тимур Квеквескири,
- Наур Нармания,
- Джансух Адлейба.
В 08:00 открылись все четыре избирательные участка. Голосование продлится до 20:00, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В округе №8 12 марта баллотировалось 7 кандидатов в депутаты парламента. Во второй тур голосования вышли два кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта при повторном голосовании по этому округу оба кандидата получили равное количество голосов – по 989, поэтому выборы были признаны не состоявшимися.
Скандал в Тбилиси из-за публикации Le Figaro: власти заявили, что Грузию «заказали»
Посвященную Грузии статью во французском издании Le Figaro в правительстве Грузии назвали «грязной антигосударственной провокацией», пишет агентство «Новости-Грузия».
Le Figaro опубликовала статью под названием «Грузия уходит из ЕС, чтобы вернуться на орбиту Москвы». В ней, в частности, говорится, что «бывший враг Путина номер один», экс-президент Михаил Саакашвили «медленно умирает в тюрьме в возрасте 54 лет».
Статья написана по заказу Рафаэля Глюксманна - бывшего советника Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Наша оппозиция с гордостью повторяет и цитирует эту статью и называет ее катастрофой. Хочу сказать нашим гражданам и нашим уважаемым депутатам, что на самом деле это очередная грязная антигосударственная статья», - сказал Гарибашвили.
«Кто заказал эту статью? Это заказано господином Глюксманном. Вы прекрасно знаете, кто такой Рафаэль Глюксманн - он был советником Саакашвили, который убивал, насиловал и пытал людей… Этот человек сегодня депутат Европарламента. А автором статьи является Изабель Лазер, подруга Глюксманна… Вот это и есть очередное ваше откровение, господа оппозиционеры и очередное разоблачение ваших антигосударственных действий», - сказал Гарибашвили.
Министр обороны Грузии приглашен на встречу министров обороны стран НАТО
Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет 15-16 июня в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, пишет Общественный вещатель Грузии.
Как сообщает официальный сайт Альянса, на встречу министров обороны стран НАТО вместе с Евросоюзом также приглашены представители Грузии, Украины, Финляндии и Швеции.
По сообщению НАТО, встреча откроется рабочим ужином 15 июня и будет закрыта для представителей СМИ.
Кроме того, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Альянса, 16 июня состоятся две встречи с министрами союзников. Также состоится независимая встреча с Контактной группой Украины, принимающей стороной которой станут США.
Министр финансов России назвал доллар и евро «токсичными фантиками»
Министр финансов России Антон Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета, назвал доллар и евро «токсичными фантиками».
«Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние - газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?» - заявил министр.
На той же лекции он сказал студентам, что «спецоперация» требует «огромных ресурсов», но точных цифр не назвал. На поддержку экономики в этом году, по его словам, вложено 8 триллионов рублей (для сравнения, на выплату пенсий в 2022 году Россия потратит 600 миллиардов рублей).
О чем еще говорил Силуанов:
- Заявления о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности.
- Россия всеми способами будет сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения по выплатам госдолга.
- Запрет на вывод средств нерезидентов из РФ сохранится, пока не будут разморожены международные резервы России.
- Россия в первую очередь будет поддерживать экспортеров, пока закрыт импорт.
- Еда в новых российских «Макдоналдсах» будет вкуснее, чем раньше.
В конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа европейскими странами в рубли - для этого они должны были открыть счета в российских банках. В итоге оплата все равно будет производиться в евро, после чего банк будет приобретать рубли на внутреннем рынке и зачислять их на рублевый счет покупателя газа.
Польша и Болгария отказались платить по этой схеме, назвав ее нарушением контракта. В ответ «Газпром» прекратил поставки в эти страны.
После введения этой схемы рубль начал укрепляться по отношению к валюте, однако по итогам последней недели доллар и евро выросли на 11%, а рубль начал падать.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
Канцлер Австрии обсудил с Путиным обмен пленными
Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе австрийской стороны и продолжался 45 минут.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин в ходе разговора сказал, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов в акваториях Азовского и Черного морей. Также он заявил, что Киев саботировал переговорный процесс России и Украины.
Лидеры двух стран обсудили продовольственную проблему, возникшую в результате российского вторжения в Украину. «Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», - говорится в сообщении Кремля.
Нехаммер заявил журналистам, что разговор с Путиным был «очень напряженным и серьезным». По его словам, в ходе разговора обсуждалась возможность обмена пленными с Украиной. Как пишет газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова канцлера, Путин согласился предоставить Красному Кресту доступ к пленным. Пресс-служба Кремля об обсуждении возможного обмена военнопленных не сообщает.
Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила о независимости
Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила «о полной самостоятельности и независимости». Решение опубликовано на сайте церкви 27 мая. Ранее иерархи собрались на срочное совещание, объявленное в процессе церковным собором.
Собор заявил о возобновлении церковью мироварения ( подготовки елея для богослужения), что, фактически, означает ее церковную независимость от Москвы и Константинополя. Церковь предложила ранее объявившей о независимости Православной церкви Украины возобновить диалог для преодоления раскола.
Собор выразил несогласие с позицией московского патриарха по поводу войны в Украине. Он обратился к украинским и российским властям с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».
В обращении предстоятеля РПЦ митрополита Онуфрия (Березовского) к участникам собрания епископов, священников и мирян напоминается, что УПЦ с первого дня осудила военное вторжение России в Украину. «Голос нашей Церкви, к сожалению, остался неуслышанным», - констатируется в тексте.
- На территории Украины действуют две православные церкви, частично признаваемые мировым православием. Православная церковь Украины получила признание независимости в 2018 Константинопольским патриархатом, а потом еще 3 из 14 общепризнанных в рамках церковной жизни православных церквей. УПЦ признается канонической остальными 10 церквями, но в составе Русской православной церкви московского патриархата.
- В документе, опубликованном на сайте УПЦ, говорится о намерении создавать общины в западных странах, разместивших у себя беженцев. Обычно православные церкви спрашивают на это разрешения у Константинопольского патриархата - из текста не следует, что УПЦ собирается это делать.
- В случае, если независимость УПЦ признают все ее епархии, украинская православная церковь станет, по всей видимости, крупнейшей православной церковью в мире, обойдя по числу приходов РПЦ.
Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение
В Беларуси может быть создано народное ополчение. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. По его словам, задачу перед военными поставил Александр Лукашенко.
«Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружение», - подчеркнул Хренин.
Численность белорусских войск в 2020 году составляла 45 тысяч. Помимо регулярной армии, в Беларуси существует специальное формирование резервистов - войска территориальной обороны, которые созываются только на время войны или в период напряженной военно-политической обстановки. Данный род войск может насчитывать до 120 тысяч человек и формируется из военнообязанных граждан, находящихся в запасе.
На вчерашнем заседании Александр Лукашенко на совещании в Минобороны заявил, что в вооруженных силах Беларуси из-за напряженной обстановки на территории соседней Украины будет создано южное оперативное командование.
Советник президента Украины Алексей Арестович назвал заявление Лукашенко вбросом. «Пока признаков формирования ударных группировок или каких-то действий со стороны Беларуси в отношении Киева или севера Украины мы не видим», - сказал Арестович.
- Формально Беларусь не участвует в войне в Украине, но Россия использует ее территорию и железнодорожные пути, чтобы формировать эшелоны и переправлять вооружение.
- В интервью Associated Press, обнародованном 5 мая, Лукашенко сказал, что не ожидал «затягивания» войны в Украине.
- 26 мая в Верховную раду Украины был внесен законопроект об изъятии белорусской собственности за предоставление России территории для населения авиационных и ракетных ударов.
Credit Suisse продолжает задерживать банковские операции Иванишвили
Банковские операции миллиардера и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили до сих пор задерживаются швейцарским банком Credit Suisse. Об этом говорится в заявлении PR-компании Cision, представляющей интересы Иванишвили, пишет SOVA.
Согласно заявлению, с момента получения инструкций о проведении операций прошло 45 дней, но «[банковский] уполномоченный продолжает игнорировать обязательства перед бенефициарами».
«11 апреля бенефициар потребовал выдать сумму, 13 апреля уполномоченный поставил под сомнение цель выдачи. 14 апреля он получил всю информацию, но 20 апреля затребовал дополнительную информацию, в том числе документацию и информацию о подписантах. 5 мая 2022 года уполномоченный подтвердил, что предоставленной информации было достаточно и отметил, что были подготовлены проекты документов на подпись, но 19 мая вновь отложил процесс и затребовал информацию, которая уже была предоставлена 13 апреля», - говорится в заявлении.
Бидзина Иванишвили считает, что Credit Suisse пытается помешать усилиям бенефициаров по выявлению правды по первому судебному спору (ранее Иванишвили и банк судились в юрисдикции Бермуды, разбирательство все еще продолжается в Сингапуре) и вернуть присвоенные средства.
«Это процедура нарушает все установленные стандарты банковской деятельности и является обеспокоивающей эскалацией перехода в политику. Намек на войну в Украине беспрецедентен, политическое давление ничем не оправдано», - заявили в PR-компании олигарха.
Стрельба в центре Тбилиси: огонь открыл стрелок на мопеде
Эксперты-криминалисты работают в тбилисском районе Ваке, где сегодня стрелок на мопеде стрелял в двух молодых мужчин, сообщает агентство «Новости-Грузия». Инцидент произошел на улице Аракишвили.
По версии Интерпрессньюс, стрельба велась по людям, сидевшим в машине, когда она остановилась на светофоре. По данным Рустави-2, было произведено около десяти выстрелов.
Двое пострадавших с огнестрельными ранениями находятся в больнице. МВД пока не делало заявлений.
Экс-главу Конституционного суда Украины объявили в международный розыск
Подольский районный суд Киева объявил в международный розыск бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщает офис генерального прокурора.
Прокуратура утверждает, что 17 марта Тупицкий, не имея законных оснований для выезда из страны в условиях военного положения, без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек границу Украины в районе пункта пропуска «Косино» в Закарпатской области и находится в Австрии. Как пишет «Украинская правда», прокуратура будет ходатайствовать о заочном аресте Тупицкого. После этого украинские власти направят запрос в Австрию о его экстрадиции.
По версии следствия, в октябре 2018 года Александр Тупицкий, занимая должность судьи Конституционного суда, подкупил свидетеля по уголовному делу о захвате ЗАО «Зуевский энергомеханический завод». Утверждается, что он действовал в сговоре с бывшим председателем Высшего хозяйственного суда, который тоже объявлен в розыск. Кроме того, в течение 2018–2019 годов Тупицкий неоднократно давал следователю Генпрокуратуры в этом производстве заведомо ложные показания.
Срок полномочий Тупицкого как судьи Конституционного суда истек 15 мая.
В Цхинвали прошло судебное заседание по делу смерти Инала Джабиева
В Цхинвальском городском суде сегодня состоялось очередное слушание в рамках уголовного дела по факту смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева и избиения Николая Цховребова в стенах правоохранительных органов. Председательствовал на заседании судья Инал Тибилов, пишет агентство «Рес».
В ходе заседания были допрошены свидетели по уголовному делу, сотрудники криминальной милиции — Алексей Малдзигов, Джумбер Бибилов, Ирбег Арсоев, Артур Лохов и Вадим Тедеев. Еще один свидетель, Давид Джиоев не явился на слушание.
Обвиняемыми по делу Джабиева проходят семь человек, двое из которых — Ацамаз Наниев и Алан Багаев находятся под заключением, остальные пять были отпущены ранее под подписку о невыезде.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Правозащитники заподозрили во Вьетнаме рост числа смертных казней
За десять месяцев во Вьетнаме выросло число смертных приговоров. Сколько из них были приведены в исполнение — неизвестно: данные о количестве казнённых власти Вьетнама скрывают, вероятно, опасаясь за международную репутацию страны. При этом правозащитники считают, что страна является одним из лидеров по смертным казням. Об этом рассказывает телеканал CNN.
Правозащитники основываются на ранее рассекреченной информации о количестве казнённых во Вьетнаме и свежих цифрах о количестве вынесенных там смертных приговоров. В 2017 году вьетнамские государственные СМИ сообщили, что за предыдущие три года в стране было казнено 429 человек. По количеству казнённых за год эта цифра уступает только Китаю (предположительно более тысячи казней за 2021 год) и Ирану (минимум 314 казнённых в 2021 году).
По подсчётам правозащитной организации Amnesty International, в настоящее время к введению смертельной инъекции во Вьетнаме приговорены более тысячи человек. Среди них не только вьетнамцы, но и граждане Лаоса, Камбоджи, Сингапура и Малайзии, а также 73-летняя австралийка, осуждённая за незаконный оборот наркотиков.
Представитель вьетнамской правозащитной организации "Проект 88" Бен Суонтон считает, что количество смертных казней в стране стремительно увеличивается. При этом, по его словам, Коммунистическая партия Вьетнама осознаёт, что применение смертной казни противоречит образу "мирной и гармоничной" страны и может навредить её международной репутации. На ежегодные запросы Amnesty International о числе смертных казней власти Вьетнама не отвечают.
Согласно свежему отчёту Amnesty International, за прошедший год количество казней в мире увеличилось на 20% — на эту долю не повлияли данные Китая и Вьетнама, где сведения о казнях считаются государственной тайной. Согласно цифрам, частично обнародованным властями Вьетнама, в стране с октября 2020 года по июль 2021 года вынесли как минимум 119 смертных приговоров. Это на 30% больше, чем в предыдущий период исследования, утверждает Amnesty International. Более 78% приговоров связаны с наркотиками, остальные вынесены за коррупцию и убийства.
- По данным Amnesty International, на конец 2021 года смертная казнь за общеуголовные преступления применялась в 55 государствах, ещё в 8 странах могут казнить за "исключительные преступления" — например, в области военного права.
- Единственной европейской страной, в которой применяется смертная казнь, остаётся Беларусь. Однако о перспективах возвращения это меры наказания всё чаще говорят высокопоставленные российские чиновники.
Китай запретил полёты в страну для Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков
Китай запретил перелёты в страну для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных сразу в двух юрисдикциях. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.
Пекин запросил от перевозчиков подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом.
Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолётов, принадлежащих западным лизингодателям и зарегистрированных до марта в иностранных юрисдикциях. После начала войны России с Украиной самолёты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию, а их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных авиавластей. Однако снять их с учёта в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.
С конца февраля западные страны ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли из-за нападения России на Украину. Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним.
Би-би-си рассказала об обходе санкций концерном «Калашников»
Концерн "Калашников" пытался обойти санкции для покупки в Европе линии по производству высококачественных патронов. Об этом говорится в расследовании Русской службы Би-би-си.
Расследователи изучили внутреннюю переписку "Липецкого механического завода". Она стала доступна после утечки – после войны России с Украиной хакеры стали атаковать сайты российских госструктур и компаний.
Ключевая продукция завода в Липецке – самоходные тягачи для зенитно-ракетных комплексов С-300.
Как утверждает Би-би-си, в конце декабря прошлого года коммерческий директор "Липецкого механического завода" Дмитрий Белых получил электронное письмо из Италии с новогодними поздравлениями. Отправителем значился Микеле Инверницци, собственник итальянского завода по производству прессов.
Расследователи пишут, что незадолго до Нового года Инверницци получил от завода необычный запрос на оборудование для автоматической линии для производства патронов. Так, вероятно, Белых оказался в списке адресатов для рождественского поздравления.
Из попавшей в открытый доступ после хакерской атаки переписки стало известно, что за запросом на приобретение линии для патронов мог стоять концерн "Калашников". Он находится под санкциями с 2014 года из-за аннексии Крыма.
Утечка содержит переписку более десятка топ-менеджеров завода с начала 2021 года по конец марта 2022 года. Подделать переписку такого большого объема сложно – к письмам приложены детальные финансовые отчеты предприятия, договоры с контрагентами, представления прокуратуры, материалы по исполнению гособоронзаказа, отмечает Би-би-си.
Лидером ЛДПР вместо умершего Жириновского избран депутат Слуцкий
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий избран новым лидером парламентской партии ЛДПР. Пост оказался вакантным после смерти основателя партии Владимира Жириновского. Выборы состоялись на съезде партии 27 мая в Москве.
54-летний Слуцкий избирается в Госдуму с 1999 года, он возглавляет там фракцию ЛДПР и комитет по международным делам. Широко известен он стал в 2018 году, когда журналистки Би-би-си Фарида Рустамова, телеканала "Дождь" Дарья Жук и RTVI Екатерина Котрикадзе публично обвинили его в сексуальных домогательствах. Тогда несколько российских СМИ временно бойкотировали парламент из-за фактического отказа рассматривать жалобы на депутаты. Сам он обвинения отрицал.
Тогда же отставки депутата потребовал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Он опубликовал расследование, в котором утверждалось, что депутат арендовал крупный участок земли в престижном районе Подмосковья и не указал его в декларации. В тексте утверждалось, что политик владеет тремя элитными автомобилями марок Bentley и Mercedes, которые нельзя было бы купить на его зарплату.
В сентябре 2021 расследование о Слуцком опубликовала Русская служба Радио Свобода. Журналистам удалось обнаружить у депутата расходы, не соответствующие его официальным доходам. Дочь депутата, выяснили журналисты, поступила в школу в Швейцарии, обучение в которой стоит 87 550 долларов в год. Во время вступительных экзаменов она жила в отеле с ценой номера по 1200–1400 долларов за сутки.
Семья Слуцкого, следовало из расследования, около двух лет жила на вилле в Бодруме. Стоимость такой виллы оценивается приблизительно в 3 миллиона евро. Аренда аналогичной, но в два раза меньше, стоила бы 2600 долларов за сутки. При этом официальный доход депутата за 2021 год составил 3 миллиона рублей.
Форум народного единства Абхазии: «Попытки создания видимости угрозы русскому языку выглядят нелепыми»
В политсовете партии «Форум народного единства Абхазии» прокомментировали заявление депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова, усмотревшего в абхазском законопроекте о выборах депутатов риск дискриминации русского языка. Слова российского депутата в абхазской партии назвали «непродуманными и скоропалительными».
В партии утверждают, что в Абхазии уважительно относятся к русскому языку и русской культуре, и русский язык имеет широчайшее распространение среди всех слоев населения Абхазии.
«При этом сфера применения абхазского языка, несмотря на его государственный статус, реально сужается», – сказано в заявлении.
В Форуме народного единства говорят, что абхазскому языку «отведена второстепенная роль в деятельности всех ветвей власти».
«Равноценное знание абхазского и русского языков и депутатами абхазского парламента, и чиновниками всех уровней – это вопрос престижа языка, культуры, сохранения тех атрибутов государственности, без которых Абхазия утратила бы свою выстраданную веками историческую самобытность. И никакой дискриминации русского языка, никаких скрытых злых умыслов здесь не может быть по определению», – сказано в заявлении.
В партии считают, что «попытки создания видимости угрозы русскому языку в Абхазии выглядят крайне нелепыми».
«А вот угроза утраты абхазского языка действительно существует. Но исходит она в нынешних реалиях от самих нас, от абхазов, от абхазской интеллигенции, от абхазского руководства, фактически самоотстранившегося от данной проблемы. Но мы уверены, что наш народ добьется создания необходимых условий для возрождения абхазского языка, на котором созданы шедевры культуры, в его гармоничном сочетании с развитием русского языка, пользующегося огромным уважением в нашем обществе», – говорится в заявлении.
- Власти Грузии считают, что «в условиях незаконной политики оккупации абхазского региона и текущей русификации абхазский язык находится под серьезной угрозой исчезновения».
Гарибашвили: в Грузии не зарегистрировано ни одного случая обхода санкций против РФ
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании парламента, что в стране не зафиксировано ни одного случая ухода от международных санкций против России.
Он был приглашен в парламент по требованию депутатов от оппозиции в рамках механизма «интерпелляции» – депутатского права задать вопрос любому члену правительства.
Формулировка вопроса: «Какие правовые и административные меры принимает правительство для предотвращения нарушения Российской Федерацией и ее представителями режима санкций с использованием территории Грузии, физических и юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, или других лиц?».
Ответ Гарибашвили: «Ни одного такого факта на сегодняшний день не зафиксировано. Мы не допустим незаконной деятельности ни одной компании или индивида под санкциями на территории Грузии, не дадим использовать Грузию для обхода санкций».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», он еще раз повторил, что Грузия соблюдает международные санкции, но правительство не будет вводить двусторонние санкции в отношении России, так как это не в интересах страны.
Заявка Грузии на вступление в ЕС: пять сценариев развития событий
Грузия, Украина и Молдова ждут получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Свое заключение по данному вопросу Еврокомиссия представит в июне. Затем, основываясь на мнении Еврокомиссии, решение примет Европейский совет.
Грузинское издание Netgazeti публикует пять сценариев развития событий.
1) Получение статуса без дополнительных условий и обязательств
В этом случае Еврокомиссия поддержит присвоение Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Netgazeti пишет, что подобное случалось только в 2005 года в случае с Северной Македонией
2) Получение статуса с дополнительными условиями и обязательствами
В данном случае Еврокомиссия поддержит присвоение Грузии статуса кандидата в члены ЕС, но с дополнительными условиями, которые Грузия должна будет выполнить.
Так, например, было в случае с Черногорией в 2010 году. Еврокомиссия назвала семь важных условий, выполнение которых было необходимо для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Черногория должна была улучшить положение в сферах избирательного законодательства, государственной службы, правосудия, борьбы против коррупции и организованной преступности, укрепить свободу СМИ, усилить сотрудничество с гражданским обществом, а также принять и выполнять антидискриминационные законы.
Переговоры о принятии Черногории в ЕС начались в июне 2012 года и продолжаются по сей день.
3) Статус потенциального кандидата
В данном случае Грузию обязуют выполнить дополнительные условия к конкретной дате. Если условия будут выполнены, Европейский совет будет готов обсудить вопрос присвоения стране статуса кандидата.
Несколько информированных источников сообщили Netgazeti, что на данный момент это самый ожидаемый для Грузии сценарий.
Так было в 2009 году – в случае с заявкой Албании, которой было поручено удовлетворить 12 условий, в числе которых продуктивная работа парламента при участии всех политических групп, своевременное назначение судей и Народного защитника, улучшение избирательного законодательства, проведение выборов по европейским стандартам и т.д.
В 2014 году Албания получила статус кандидата. В 2020 году было решено начать переговоры о вступлении страны в ЕС.
4) Заявление, что Грузия обязательно станет членом Евросоюза
В этом случае Еврокомиссия выразит мнение, что Грузия обязательно станет членом ЕС, но не обозначит временные рамки. Так произошло в случае с Грузией и Украиной на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.
Такое же заявление было сделано в 2003 году на саммите ЕС в Салониках. В ЕС отметили, что сделают все для того, чтобы такие страны, как Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Северная Македония, Албания и Черногория стали членами союза, но подчеркнули, что членство нужно заслужить.
5) Отсрочка принятия решения
В этом случае Еврокомиссия решит отложить принятие решения по вопросу присвоения статуса кандидата на вступление как для Грузии, так и Молдовы (и Украины – прим. ЭК), или только для Грузии.
Полный отказ считается маловероятным. Ранее в Еврокомиссии отказывали только одной стране – Марокко. Было заявлено, что африканская страна не может стать членом Европейского союза.
- Государственный секретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.
Медоев ответил Зурабишвили: «В Южной Осетии нет граждан Грузии»
В самопровозглашенной республике Южная Осетия прокомментировали заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, сделанные в День независимости Грузии.
Зурабишвили, в частности, назвала российской провокацией планы о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав РФ.
«Что касается адресованных в адрес России слов, то это есть ничто иное как дежурная отработка антироссийской темы перед заокеанскими спонсорами Грузии», – заявил и.о. главы югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев.
Он прокомментировал и слова Зурабишвили о том, что Грузия войной и силой ничего не планирует против Южной Осетии и Абхазии. При этом жителей самопровозглашенных республик она назвала «нашими гражданами».
«Похоже на правду. Проживающие в Грузии граждане осетинской национальности, возможно, и не подвергнутся бомбардировкам грузинскими Байрактарами. Однако если госпожа Зурабишвили имела в виду Южную Осетию или Абхазию, то здесь в текст выступления вкралась явная ошибка в выборе адресата данного послания. Тем более, что в Южной Осетии нет граждан Грузии и это общеизвестно», – сказал Медоев.
Как пишет агентство «Рес», югоосетинский министр вспомнил заявление грузинского чиновника, сказанное, по его словам, перед войной 2008 года: «Мамой клянусь – не собираемся воевать».
«Чего ожидать от такого же заявления госпожи Зурабишвили в этот раз?», – отметил Дмитрий Медоев.
- Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба также заявил, что «пацифистская риторика грузинских властей вызывает сомнения».
США и Тайвань объявят о переговорах по новому сотрудничеству
США и Тайвань планируют объявить о переговорах по укреплению сотрудничества. Они могут договориться об упрощении торговых процедур, логистических цепочек и торговли сельхозпродукцией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Условия возможного соглашения близки к рамочной договоренности по экономическому взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была анонсирована президентом США Джо Байденом ранее на этой неделе, пишет Bloomberg. По данным агентства, изначально Тайвань должен был войти в соглашение, но ряд стран выступили против из-за опасений реакции Китая.
Как отмечают источники Bloomberg, возможное соглашение будет за рамками существующего между США и Тайванем соглашения в сфере торговли и инвестиций.
Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен в речи, посвященной политике США в отношении Китая, заявил, что США продолжат придерживаться политики "одного Китая". При этом Блинкен добавил, что в случае "конкретных шагов" Пекина в сторону Тайваня Вашингтон будет готов ответить на них.
Блинкен подчеркнул, что США будут защищать свои интересы и конкурировать с Китаем, инвестируя в инновации и укрепляя связи с союзниками во всем мире.
После вторжения России на территорию Украины США опасаются, что Пекин использует сценарий нападения для урегулирования споров о территориальной принадлежности Тайваня. Пекин считает остров своей территорией. США не признают независимость острова, но имеют с ним соглашение, по которому могут поставлять оружие для самообороны.
В Приморье группа депутатов от КПРФ выступила против войны
Группа депутатов Законодательного собрания Приморского края составила обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить так называемую "специальную военную операцию" и вывести войска с территории Украины. Обращение четырёх депутатов от КПРФ на заседании регионального парламента зачитал депутат Леонид Васюкевич, сообщает Newsbox.24.
По словам Васюкевича, на фоне значительных потерь российские войска не смогут добиться успеха военным путем. "Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране будет больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране", - сказал депутат.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который выступал с отчетом о деятельности за прошлый год, потребовал вывести из зала Васюкевича и Геннадия Шульгу, который поддержал коллегу по фракции. "Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник", - цитирует Кожемяко "Коммерсантъ".
Депутаты Законодательного собрания лишили Васюкевича и Шульгу права голоса на текущем заседании. Глава фракции КПРФ Анатолий Долгачев назвал действия однопартийцев "демаршем", а также заявил, что "они порочат честь КПРФ такими заявлениями". Он пообещал дать оценку их действиям и принять "самые жесткие меры".
Депутаты Приморского законодательного собрания Леонид Васюкевич, Геннадий Шульга и Наталья Кочугова на момент публикации не ответили на запрос Сибирь.Реалии, депутат Александр Сустов отказался от комментариев.
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