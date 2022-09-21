Немецкая федеральная полиция в среду обыскала несколько объектов недвижимости, предположительно связанных с российским миллиардером Алишером Усмановым, в том числе его виллу на озере Тегернзе в Баварии. Его подозревают в нарушении санкционного режима, сообщили представители следствия на пресс-конференции в Мюнхене.

Обыски прошли в четырёх федеральных землях на 24 объектах, в спецоперации участвовали 250 человек, сообщил представитель прокуратуры. Как считает следствие, Усманов мог нарушить санкции, оплачивая охрану своего имущества охранной компании уже после попадания в санкционный список.

Подозреваемыми, кроме миллиардера, проходят ещё четыре человека, которые предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им, их подозревают в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона. Журнал Der Spiegel утверждает, что миллиардер может подозреваться и в налоговых преступлениях.

69-летний Усманов — один из богатейших людей России, журнал Forbes оценивает его состояние в 11,5 миллиарда долларов. В феврале, после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, он попал в международные санкционные списки, в том числе в Евросоюзе. Его обвинили в близости к Кремлю и поддержке режима. В мае он обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить их от блока требовала Венгрия, сообщалось в сентябре.