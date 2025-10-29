Немецкий европарламентарий в Евронест: видим в Грузии лабораторию для авторитарных атак

Участники «Парламентской ассамблеи Восточного партнёрства» (Евронест) вновь подвергли критике «Грузинскую мечту». Представители правящей партии Грузии на ассамблее не присутствовали. Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский («Зелёные») кратко рассказал о конституционном иске «Грузинской мечты», подразумевающем запрет оппозиционных партий.

«Мы, депутаты Европарламента, совершенно чётко заявляем, что это решение недемократично и противоречит демократии и плюрализму в стране, стремящейся к членству в ЕС… Это страна, которая имела чёткие европейские устремления, но мы видим там лабораторию для авторитарных атак. Потому что там были изучены и использованы новые методы атак, которых раньше не существовало», — сказал Лагодинский.

Немецкий политик также высказался о негативной роли Европы в демократическом регрессе Грузии:

«Мы должны смотреть правде в глаза: правда в том, что мы также способствовали этому процессу, не защищая Украину в той мере, в какой это было необходимо с самого начала. Мы способствовали распространению вредоносного нарратива о том, что «если вы выберете Европу, Европа не придет к вам на помощь, не поможет вам в случае необходимости». Именно эти нарративы использовались и ими злоупотребляли в Грузии», — сказал Лагодинский.

На заседании Комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии, ситуацию в Грузии прокомментировала и депутат Европарламента Раса Юкнявичене:

«Мне очень больно читать в наших отчётах о том, что происходит на месте. Нам тяжело видеть подобные оценки в отношении страны, которая всего несколько лет назад была ведущей среди стран Восточного партнёрства. Как можно сблизить страну с оккупантом и при этом не сказать об этом открыто? Как можно сблизить культурную модель страны с моделью оккупанта и при этом не признать, что именно это ты и делаешь? С этой точки зрения, не только в экзистенциальном плане, но и как важный урок, мы видим, где находятся слабые места наших демократий. Не забудем – Грузия была демократией, пионером на пути европеизации и трансатлантической интеграции», – сказала она.

27 октября председатель Комитета по европейской интеграции грузинского парламента Леван Махашвили письменно обратился в Евронест: «Грузинская парламентская делегация воздержалась от участия в 12-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест в Ереване», - написал он.

Парламентская ассамблея Евронест — это парламентский компонент программы Восточного партнёрства Европейского союза, основанный в 2011 году. 12-я сессия ассамблеи12-я сессия ассамблеи проходит в столице Армении, Ереване с 28 по 30 октября.