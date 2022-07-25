Еврейские организации в России получили предупреждения от Минюста

Несколько еврейских организаций, работающих в России, получили от Министерства юстиции предупреждения о возможном признании их иностранными агентами, сообщает The Jerusalem Post.

Внесение организаций в реестр может привести к их закрытию. Кто именно получил письма от ведомства, газета не уточняет, объясняя, что в данной ситуации они хотели бы избежать публичности.

По новому, расширенному закону об «иностранных агентах», этот статус может быть присвоен не только организациям и лицам, получающим финансирование из-за рубежа, но и тем, кто «находится под иностранным влиянием». Большинство еврейских организаций в мире получают ту или иную поддержку от Израиля или имеют с ним деловые связи.

Три недели назад Министерство юстиции потребовало ликвидировать российское отделение международного агентства «Сохнут», которое организует репатриацию в Израиль. По мнению Минюста, «Сохнут» незаконно занимался сбором персональных данных граждан Российской Федерации – видимо, имеется в виду работа с личными данными клиентов, обращающихся за консультациями. Минюст подал иск против «Сохнута» в Басманный суд Москвы. Первое судебное заседание состоится 28 июля.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид 24 июля встретился с израильскими министрами иммиграции и абсорбции, строительства, чиновниками МИД и Совета безопасности Израиля, а также представителями «Сохнута». Он поручил сформировать межведомственную делегацию, которая «должна быть готова отправиться на переговоры в Москву, как только Россия даст на это согласие».

По итогам встречи Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, и он приложит все дипломатические усилия, чтобы избежать их ухудшения. Однако в случае закрытия в России «Сохнута» и давления на другие еврейские организации, Израиль может предпринять ответные шаги, которые неизбежно повлияют на российско-израильские отношения – и могут в том числе привести к расширению поддержки Украины.