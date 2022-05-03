По Львову нанесен массированный ракетный удар, в части города нет света

Во вторник по нескольким городам Украины, в числе которых Львов, Винница, Николаев, Киев, Одесса и Днепр, российские войска нанесли ракетные удары. Обстрелу подверглись также Закарпатская и Кировоградская области. Количество пострадавших пока не уточняется, но власти заявляют, что погибшие и раненые есть.

Наиболее массированный удар пришёлся по Львову и его окрестностям. По словам мэра города Андрея Садового, тяжёлые повреждения получили две электростанции, из-за чего в части Львова нет света и наблюдаются проблемы с водоснабжением. Без света остались также несколько населённых пунктов Закарпатья.

Глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита сообщил о прилёте ракеты в горном районе. За все время военных действий о ракетных ударах по Закарпатской области не сообщалось; это первый такой случай.

Руководитель украинских железных дорог Александр Камышин рассказал о шести ракетных ударах по железнодорожным станциям в центре и на западе страны. По его словам, остановлены как минимум 14 поездов. Предварительно среди персонала компании и пассажиров пострадавших нет, но инфраструктуре нанесены тяжелые повреждения.

Также были обстреляны город Долинская Кировоградской области и Винницкая область – там ракеты не достигли цели, их сбила противовоздушная оборона.

По данным украинских властей, с начала войны Россия нанесла около тысячи ракетных ударов по территории Украины.