Несовершеннолетний сын Кадырова возглавит все молодежные объединения Чечни

Москва надеется, что власти Грузии «продолжат придерживаться прагматичного подхода» в вопросе присоединения к антироссийским санкциям. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

Журналист РИА Новости спросил у российского чиновника, является ли отсутствие поддержки со стороны Тбилиси санкционных мер против России одной из причин, почему Грузии не предоставили статус кандидата в Евросоюз.

«Этот вопрос было бы правильнее адресовать Брюсселю, а также представителям государств-членов Евросоюза, принимавшим соответствующее решение в июне. Что касается введенных ЕС нелегитимных антироссийских рестрикций, то наше отношение на этот счет хорошо известно. Надеемся, что грузинские власти продолжат придерживаться прагматичного подхода, руководствуясь коренными интересами своего народа и национального бизнеса, а не навязываемыми извне конфронтационными схемами», – сказал он.

Гончар также рассказал о российско-грузинском диалоге, который, по его словам, не прерывался «несмотря на все политические перипетии в отношениях» двух стран.

Важным каналом двустороннего общения с Тбилиси, по его словам, остается неформальный механизм встреч Григория Карасина и Зураба Абашидзе.

«С учетом известных карантинных ограничений с 2020 года встречи Карасина и Абашидзе проходили в дистанционном режиме. Последняя (с участием представителей министерств иностранных дел и транспорта двух стран) – в ноябре 2021 года по видеоконференцсвязи. С тех пор контакт поддерживался по телефону. С учетом нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в практическую плоскость встанет вопрос и о проведении очередной очной встречи», – сказал он.

По словам Гончара, среди реализованных договоренностей – «проведение нескольких очных российско-грузинских межведомственных консультаций на границе по вопросам обеспечения бесперебойной работы пунктов пропуска на Военно-грузинской дороге».

Рассказал он и о визите в Грузию жителей Северной Осетии.

«После длительного перерыва в 2021-2022 годах совместными усилиями были организованы поездки группы паломников из Северной Осетии на расположенные в Трусовском ущелье Казбегского района Грузии родовые захоронения. Это подтверждает способность Москвы и Тбилиси в духе доброй воли находить взаимопонимание даже по столь чувствительным вопросам», – добавил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России.

Комментируя проведенные в Грузии учения «Достойный партнер-2022», Гончар сказал, что «курс на втягивание Грузии в НАТО», «накачка страны современными видами вооружений и проведение регулярных военных учений с участием США и стран альянса» – «не только вызов интересам России и её союзников в регионе», но и «серьезная угроза стабильности и безопасности на Южном Кавказе».

Российского чиновника также спросили об инициативе бывшего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Гончар говорит, что вопрос о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав РФ «на данный момент на повестке дня не стоит».

В июне новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что работа над референдумом будет начата «с чистого листа».