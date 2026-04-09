Нетаньяху поручил начать мирные переговоры с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился на заседании кабинета министров начать прямые мирные переговоры с Ливаном «в кратчайшие сроки», говорится в заявлении его канцелярии.

Согласно сообщению, переговоры будут сосредоточены на разоружении шиитской проиранской группировки «Хезболла» и урегулировании мирных отношений между Израилем и Ливаном.

Как отмечает агентство Reuters, ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что «единственным решением ситуации в Ливане является достижение прекращения огня между Израилем и Ливаном, за которым последуют прямые переговоры между ними». Он добавил, что работает над дипломатическим решением этого вопроса.

Издание Axios сообщает со ссылкой на источник, что прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в Вашингтоне. При этом режим прекращения огня пока не введен.

Ранее на этой неделе США и Иран объявили о согласии на двухнедельное перемирие. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приостановить удары по Ирану при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. Израиль поддержал решение, но уточнил, что перемирие не распространится на Ливан. Тегеран после этого заявил Соединенным Штатам, что он может отказаться от прекращения огня, если Израиль продолжит операцию против «Хезболлы».