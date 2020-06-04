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Украина не боится наступления России из-за нехватки воды в Крыму – вице-премьер
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников настаивает на том, что аннексированный Россией Крым не получит днепровскую воду до полной деоккупации полуострова. При этом он заверил, что Украина «готова дать отпор» России в случае ее наступления из-за дефицита воды в Крыму. Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».
«Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу», – сказал Резинков.
Он отметил, что возобновление поставки воды в Крым после его деоккупации является принципиальным.
«Да, это принципиальная позиция: будет полная деоккупация Крыма, восстановим водоснабжение. Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся», – добавил Резников.
Российское издание «Проект» 3 июня сообщило, что российские власти аннексированного Крыма не способны решить проблемы с водоснабжением полуострова.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
За последний месяц наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.
В Постоянном представительстве президента Украины в АРК сообщили, что поставка воды в аннексированные Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.
Другие новости дня
Разлившееся под Норильском топливо не удалось остановить перед озером
Попадание дизельного топлива в озеро Пясино под Норильском после разлива на ТЭЦ "Норникеля" предотвратить не удалось, пишет "Коммерсант". У озера были организованы несколько линий боновых заграждений, в том числе в районе истока реки Пясины. Но это заграждение в ночь на 3 июня было прорвано ледоходом, и пока он не завершится, восстановить заграждение невозможно. Глава пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков заявил газете, что, согласно мониторингу представителей ведомства на месте, основная масса дизтоплива ушла дном под заградительными бонами на реке Амбарной и сейчас уже находится в озере Пясино.
- "Норникель" сообщает об откачке 340 тонн дизтоплива и сборе 800 кубометров грязного грунта к 3 июня. Это очень мало по сравнению с объемом утечки в 21 тыс. тонн.
- Авария произошла еще 29 мая на ТЭЦ-3 Норильска. Предприятие принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании", а та "Норникелю". В результате проседания опор разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, оно попало в почву, а главное во впадающие в Пясино реки — Дальдыкан и Амбарную.
3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина в России объявлено ЧС федерального характера. Этому предшествовал выговор в адрес красноярского губернатора Александра Усса и гендиректора НТЭК Сергея Липина. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что МЧС узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова накануне оценила ущерб в "не один десяток, возможно, сотни миллиардов рублей", бывший замруководителя ведомства Олег Митволь — в 100 млрд рублей. Оценка Greenpeace только по водным объектам минимум 6-7 млрд рублей.
"Норникель" может потратить на ликвидацию около 1 млрд руб. и заплатить штраф в несколько десятков миллионов рублей, сказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития агентства АКРА Максим Худалов.
По масштабам авария формально сравнима с вошедшей в учебники катастрофой танкера Exxon Valdez на Аляске в 1989 году, когда в море вытекло около 37 тысяч тонн нефти. Exxon потратил на ликвидацию не меньше $2 млрд и десятилетиями судился за штрафы. Промежуточные решения судов грозили компании выплатой $5 млрд, но в конце концов наказание свелось к $500 млн.
В средней полосе России ликвидация последствий подобной аварии занимает 3-4 года с учетом нейтрализации основных загрязнений и естественной очистки, сказал "Коммерсанту" директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов. С учетом того, что в Арктике природа восстанавливается намного дольше, речь может идти о десятилетиях.
Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает БЕЛТА.
Первым вице-премьером стал Николай Снопков. Дмитрий Крутой, который работал в должности первого вице-премьера, назначен заместителем главы Администрации Президента.
По словам Лукашенко, бывший премьер Сергей Румас решил уйти в бизнес. «Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом», - пояснил Президент.
- Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. Оппозиция не выдвинула единого кандидата, но в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей. Лукашенко в связи с этим предупредил, что в период избирательной кампании «майданов» в стране не будет.
В Тетри-Цкаро отменят строгий карантин, введённый из-за коронавируса
В муниципалитете Тетри-Цкаро (регион Квемо Картли) снимут ограничения, введённые из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
По словам главы правительства, последний случай коронавируса был выявлен в Тетри-Цкаро 22 мая.
«С тех пор прошёл один период инкубации. В течение последних 14 дней в районе проводилось активное тестирование, но новых случаев выявлено не было», - заявил Гахария на заседании правительства и призвал местных жителей к осторожности.
Строгий карантин был объявлен в муниципалитете Тетри-Цкаро 26 апреля.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 801. За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения.
Пашинян сообщил о 697 новых случаях коронавируса в Армении
Число граждан, инфицированных коронавирусом в Армении, за прошедшие сутки увеличилось на 697. Об этом сегодня утром во время прямого эфира на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация ухудшается. У нас 697 новых случаев. Это означает, что мы уже находимся в ситуации, когда есть нуждающиеся в госпитализации пациенты, которых мы не может вовремя госпитализировать», - отметил Пашинян.
Премьер-министр вновь отметил, что по оценкам властей в стране около 20 тысяч человек, которые не знают, что инфицированы коронавирусом. По его словам, чтобы инфекция не распространялась, нужно относиться ко всем как к потенциально инфицированным и применять профилактические меры.
Никол Пашинян также сообщил, что за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще шесть человек, а 9 человек, инфицированных коронавирусом, скончались по другим причинам.
Таким образом, число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 176, а число инфицированных коронавирусом, которые скончались по другим причинам, возросло до 68.
Напомним, что по решению властей с сегодняшнего дня ношение масок стало обязательным во всех общественных местах. До этого ношение масок было обязательным только в закрытых общественных местах, в транспорте, а также на остановках, в то время как просто на улице и в открытых общественным местах для того, чтобы избежать штрафа в размере около 10 тыс. драмов (20 долларов), достаточно было иметь при себе маску.
Сам Пашинян продолжает исполнять обязанности премьер-министра, несмотря на заражение коронавирусной инфекцией.
Глава Пентагона против использования армии для подавления протестов
Министр обороны США Марк Эспер высказался против привлечения армии для подавления продолжающих уже больше недели массовых протестов в стране. Их причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. На использовании армии для разгона демонстрантов и наведению порядка настаивал президент США Дональд Трамп.
По словам Эспера, закон, принятый в 1807 году, и предоставляющий президенту право использовать войска, может применяться только как крайняя мера, в самых опасных и критических ситуациях. Сейчас ни одной из таких ситуаций нет, отметил глава Пентагона. Эспер убеждён, что для оказания поддержки гражданским властям в таких случаях лучше всего подходит Национальная гвардия – специальный вид вооруженных сил, который власти применяют в чрезвычайных ситуациях.
О несогласии с требованием Трампа использовать армию для подавления протестов заявили и несколько действующих и бывших руководителей Пентагона.
Массовые протесты в США, которые нередко сопровождаются беспорядками и погромами, вызвала гибель 46-летнего Джорджа Флойда после задержания полицией 25 мая в Миннеаполисе.
В ходе протестов погибли не менее 11 человек, пострадали - десятки. Власти 40 американских городов ввели комендантский час. В Вашингтон на случай обострения ситуации дополнительно направлено более полутора тысяч военнослужащих.
В Миннеаполисе сегодня начнётся церемония прощания с Джорджем Флойдом. Она будет длиться шесть дней.
В Грузии отмечают «Гареджоба» – в Баку предупредили о провокации
В Грузии сегодня отмечают праздник «Гареджоба». Посетить монастырский комплекс на границе Грузии и Азербайджана планируют верующие и гражданские активисты.
В Государственной пограничной службе Азербайджана заявили, что группа граждан Грузии намеревается «нарушить азербайджано-грузинскую границу на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) и совершить действия провокационного характера».
«В связи с этим, Государственная пограничная служба официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена, а организаторы провокации будут нести ответственность за возможные последствия», – отмечается в сообщении Госпогранслужбы.
Накануне лидера антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давида Кацарава допросили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. Он сообщил, что речь шла о комплексе Давид Гареджи. Однако с Кацарава взяли расписку о неразглашении, поэтому подробностей он не сообщил.
30 мая СГБ Грузии начала расследование по факту расовой дискриминации. В ведомстве сообщили, что в стране действуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо Картли и Кахети.
За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай коронавируса
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 801. За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на четыре и сейчас составляет 644. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 2424 человека, под наблюдением медиков в стационарах – 304.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая. С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
По делу о гибели Флойда обвинения выдвинуты против 4 полицейских
В США обвинения против полицейского Дерека Шовина, который при задержании афроамериканца Джорджа Флойда давил ему коленом на шею, переквалифицированы на более серьёзные. Об этом в среду сообщили американские СМИ со ссылкой на офис генпрокурора штата Миннесота.
Шовину, ранее взятому под стражу, теперь вменяют убийство второй степени - в дополнение к обвинениям в убийстве третьей степени и неумышленном лишении жизни, отмечает Голос Америки. Ему грозят до 40 лет тюрьмы.
По информации Fox News, также выданы ордера на арест трёх других полицейских, которые вместе с Шовином участвовали в жестком задержании Флойда, скончавшегося впоследствии в больнице. Джею-Александру Куенгу, Томасу Лейну и Ту Тао предъявляются обвинения в пособничестве и подстрекательству к преступлению.
Все четверо полицейских были уволены из полиции.
Гибель 46-летнего Джорджа Флойда после задержания 25 мая в Миннеаполисе вызвала массовые протесты по всей стране. Выступления нередко сопровождаются беспорядками и погромами. К обеспечению порядка власти привлекли Национальную гвардию. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введён комендантский час.
Мамука Хазарадзе: Наши двери открыты как для людей «Мечты», так и оппозиции
«Мы должны забыть объединение против кого-либо, мы должны объединиться ради создания чего-то, и это автоматически предполагает отстранение кого-то от политики», - заявил лидер политического движения «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе в передаче «360» на телеканале «Палитраньюс». Вместе с тем, как отметил Хазарадзе, двери «Лело для Грузии» открыты как для членов « Грузинской мечты», так и «Национального движения» и «Европейской Грузии».
«Я хочу, чтобы мы изменили и эту парадигму. 30 лет политика Грузии существует по одному принципу: все против одного. Так это было против коммунистов, когда к власти пришло правительство национально-освободительного движения. Затем это был Союз граждан, когда все объединились против президента Гамсахурдия. Потом «Национальное движение», объединившееся против Союза граждан, и потом «Грузинская мечта», которая объединилась против Михаила Саакашвили и «Национального движения». По результатам же разве это пошло на пользу стране? Все время речь шла о двух полюсах.
Мы должны забыть объединение против кого-либо, мы должны объединяться ради создания чего-то, и это автоматически предполагает отстранение кого-то от политики. Когда ты мобилизован, чтобы одержать над кем-то победу, а потом оборачиваешься и смотришь, с кем вместе нанес поражение, и видишь, что у тебя с ними нет ничего общего. Затем следует опять хаос, а потом оказывается какая-то т.н. «проблема» политики. «Лело» создано для весьма долгосрочного странствования, и для этого нужна долгосрочная стратегия», - заявил Хазарадзе.
По его же словам, «Лело» пойдет на выборы самостоятельно. «Если кто-либо желает присоединиться, наши двери открыты. Наши двери открыты как для людей «Мечты», которые вложили все силы и сменили предыдущую власть, так и оппозиции – будь то «Национальное движение», «Европейская Грузия» или другие. Мы должны объединиться ради того, чтобы раз и навсегда произошла консолидация вокруг программы и идеи, а не ради того, чтобы кого-то одолеть, поскольку потом при прохождении в парламент оказывается, что у нас нет ни программы, ни видения и быть вместе мы не хотим», - заявил Хазарадзе.
В Лондоне в ходе протестов произошли стычки у офиса премьера
В Лондоне сегодня, 3 июня, в ходе протестных акций, организованных из-за смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда, произошли стычки с полицией недалеко от резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.
Колонна демонстрантов подошла со стороны Гайд-парка. Проходя резиденцию премьера, некоторые из числа протестующих с лозунгами «Жизни черных имеют значение» и поднятыми вверх руками, сжатыми в кулак, встали на колени. На фото агентства Reuters с места событий, на колени перед протестующими встал и один из сотрудников охраны.
Далее активисты направились к посольству США. Они призвали всех, кто хочет высказаться против расизма, вечером выйти на улицу рядом со своим домом и встать на колени с плакатами «Справедливость для Джорджа Флойда!».
Сам Борис Джонсон ранее назвал обстоятельства смерти Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими, ужасающими и не имеющими оправдания. Он также поддержал право людей на протесты, но только если при этом не нарушается закон. Выступления в британской столице проходят в условиях строгих карантинных мер из-за коронавируса. Полиция в связи с этим предупредила, что демонстранты должны соблюдать требования социальной дистанции, которые запрещают собираться группами больше шести человек и приближаться друг к другу ближе, чем на два метра. В протестных акциях в Лондоне в среду участвовали тысячи людей.
- Это уже не первые выступления в британской столице в знак солидарности с демонстрантами в США. Акции против социального неравенства и насилия со стороны полиции прошли и в других странах, к примеру, во Франции, в Германии.
- 46-летней Джордж Флойд умер в больнице, после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе 25 мая. Сообщалось, что афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить Флойда, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям. Начались протесты, которые охватили десятки американских городов. Массовые акции нередко сопровождаются погромами и столкновениями с сотрудниками сил безопасности.
Президент Белоруссии Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили сегодня, 3 июня, в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».
Сегодня Лукашенко провел совещание, на котором рассматривались предложения по новому составу кабинета. Он пообещал, что революционных перестановок не будет.
О планах сформировать новый состав правительства Александр Лукашенко объявил еще 25 мая. Отмечалось, что решение будет принято до намеченных на август президентских выборов. »Мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов», – пояснял Лукашенко, отмечая, что такой прием используется для повышения доверия избирателей. «А то что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь», – говорил белорусский президент.
Нынешний состав правительства страны действует с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса. До этого Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова, сославшись на «бесхозяйственность» в отношении планов по развитию Оршанского района.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Оппозиция не выдвинула единого кандидата, но в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей. Лукашенко в связи с этим предупредил, что в период избирательной кампании «майданов» в стране не будет.
В администрации правительства Грузии отрицают слухи об отставке Георгия Гахария
По информации оппозиционной телекомпании «Мтавари», в ближайшее время ожидается отставка премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Между тем в администрации правительства эту информацию не подтверждают.
По данным «Мтавари», отставки Гахария потребовал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Это произошло на встрече, которая состоялась 1 июня. При этом, отмечает телекомпания, Гахария уходить в отставку отказался. «По данным нашего источника, окончательно принято решение, что Георгий Гахария не будет премьером 20 июня, к годовщине «ночи Гаврилова», – отмечает телекомпания «Мтавари».
Между тем в администрации правительства заявляют, что премьер работает в обычном режиме. «Премьер-министр находится на работе и у него рабочий день, он проводит рабочие встречи, как и в другие дни», - отмечают в администрации и называют «ложью» сообщения о том, что Гахария собирается объявить об отставке.
Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что его отставки с должности главы МВД Грузии в течение более трех месяцев требовали на многотысячных митингах в центре Тбилиси.
Уход Гахария был основным требованием гражданских активистов, которые обвиняли его в том, что в должности министра внутренних дел он допустил превышение силы во время разгона акции протеста 21 июня против визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который выступил в грузинском парламенте, сев в кресло председателя.
При разгоне полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, в больницах оказались более 200 человек из них около 30 журналистов, двум митингующим резиновые пули выбили глаз.
В Абхазии за сутки выявлены 7 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Абхазии были выявлены 7 новых случаев коронавируса. По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса, сегодня, 3 июня, биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 57 граждан.
Все зараженные являются абхазскими курсантами, прибывшими накануне из Москвы. Все семеро будут помещены в Гудаутскую ЦРБ. Из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня были выписаны 13 человек - все они абхазские курсанты по линии МЧС.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 человек. Из них семеро прибудут в ближайшие часы в Гудаутский госпиталь, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Участники батумской акции, требующие экстрадиции из Турции «вора в законе», зашили себе рты
В Батуми проходит акция протеста родственников и близких Миндии Горадзе, более известного как Лавасоглы. Они требуют, чтобы «вора в законе» экстрадировали из Турции в Грузию.
Часть участников акции объявила голодовку, из них трое сегодня зашили себе рты. Они считают, что власти Грузии не хотят, чтобы Горадзе отбывал срок в грузинской тюрьме.
По информации адвоката, Лавасоглы сейчас находится в тюрьме Стамбула вместе с особо опасными преступниками.
Горадзе был осуждён в Грузии дважды. Его приговорили к 12 и 10 годам лишения свободы за связь с воровским миром и организованную преступность.
За неделю грузинский лари укрепился к доллару на 5%
Грузинский лари укрепляется по отношению к доллару США. Стоимость американской валюты за неделю снизилась на пять процентов.
Официальный курс доллар-лари еще неделю назад был на отметке в 3.19, сегодня составил 3.0416.
В коммерческих банках за доллар уже дают меньше трёх лари. Курс в системе Bloomberg - 3.0150.
Лари установил антирекорд по отношению к доллару в марте текущего года на фоне ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Абхазское МВД ищет причастных к стрельбе у дома Владислава Ардзинба
В Сухуми сообщили подробности об инциденте, произошедшем у дома первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.
«Вечером 29 мая 2020 г. в с. Нижняя Эшера примерно в 20.00 часов к дому по ул. Бр. Папба прибыла группа лиц, один из которых произвел беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в направление дома первого Президента РА. С места происшествия изъяты стрелянные гильзы. Приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.
Доследственную проверку по данному факту проводит следственная группа ОВД по Сухумскому району», - сказано в сообщении абхазского МВД.
По неподтверждённой информации, один из подозреваемых сбежал из республиканской больницы в Сухуми. Cообщается, что мужчина просто «вышел через дверь» медицинского учреждения.
Инцидент со стрельбой в селе Нижняя Эшера произошёл 29 мая после ареста Эрика Чкадуа – подозреваемого в соучастии в убийстве двух криминальных авторитетов 22 ноября 2019 года на сухумской набережной около отеля «Сан-Ремо». О взятии под стражу стрелявшего (без указания имени и мотивов) сообщил глава абхазского МВД Дмитрий Дбар. Он отметил, что очевидцы не сотрудничают с правоохранительной системой, тем самым не содействуют процессу дознания.
Ранее в МВД подтвердили информацию о другом сбежавшем из сухумской больницы. Обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов житель села Яштуха (Тависуплеба) Г. К. освободился от наручников, после чего, используя постельное белье, спустился с третьего этажа через оконную раму палаты и покинул пределы больницы. По факту побега возбуждено уголовное дело.
Мераб Кишмария назначен военным советником нового главы абхазского Минобороны
Экс-министр обороны самопровозглашенной республики Абхазия Мераб Кишмария назначен главным военным советником нового главы ведомства – Владимира Ануа. Абхазский лидер Аслан Бжания также наградил Кишмария орденом Мужества – за отвагу и самоотверженность.
Обращаясь к Бжания, Кишмария заявил: «Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я знаю одно: справедливость восторжествует».
Бжания сегодня представил личному составу Минобороны нового руководителя и выразил уверенность в том, что Владимир Ануа продолжит и приумножит «все начинания по укреплению обороноспособности вооруженных сил, усилению воинской дисциплины и поднятию морального и боевого духа подразделений Вооруженных сил Абхазии».
По словам Бжания, именно война сделала Владимира Ануа профессиональным военным.
«Вы его хорошо знаете, на протяжении всех послевоенных лет он занимает высокие командные должности в министерстве обороны», – сказал он.
Новый глава оборонного ведомства поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и заверил, что приложит свои усилия в деле укрепления Вооруженных сил и обороноспособности Абхазии.
COVID-19: Швеция признала, что действовала слишком мягко
Швеция признала, что могла бы "действовать лучше" в борьбе с эпидемией COVID-19. Заявление сделал Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Швеции, сотрудник Агентства общественного здравоохранения.
"Если бы мы вновь столкнулись с этой болезнью, зная то, что мы знаем сейчас, мы бы выбрали промежуточный вариант действий между тем, какой был применен в Швеции и тем, как действовали в других странах", - сказал Тегнелл в интервью Шведском радио.
Ограничительные меры, принятые в Швеции на фоне пандемии, были значительно мягче, чем в большинстве других стран. "Шведская модель" в большей степени опиралась на сознательность граждан, чем на запреты, в стране, например, не были закрыты школы. Этот подход вызвал горячие споры и по всему миру и в самой Швеции: можно ли без жесткого карантина удержать эпидемию в разумных рамках, облегчив при этом давление на экономику и формируя коллективный иммунитет?
Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет, одна из точек зрения, которую высказывали эпидемиологи такова: учитывая некоторые особенности Швеции подход мог быть разумен, но не полностью сработал, потому что не учел всех социальных факторов. Это вылилось в то, что в Швеции от коронавирусной инфекции умерло больше людей в пересчете на население, чем в соседних Дании, Норвегии и Финляндии, где были применены более жесткие ограничения.
Особенность шведской конституции такова, что именно Агентство публичного здравоохранения и лично Андерс Тенгелл принимали решения о мерах по борьбе с эпидемией. Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен ранее на этой неделе заявил, что в стране будет проведено расследование того, насколько выбранный подход был правильным. При этом Тегнелл пользуется достаточно высокой поддержкой в шведском обществе.
Жертвами протестов в США стали не менее 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли с начала протестов и массовых беспорядков в США. Смертельные случаи зафиксированы в нескольких штатах. Большинство погибших - афроамериканцы. Об этом сообщает Associated Press. Число пострадавших за время протестов идёт на десятки. Однако точное количество установить пока невозможно.
Причиной массовых акций в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жестокого задержания полицией в Миннеаполисе, штат Миннесота. Протестующие требуют расследовать это происшествие и прекратить полицейское насилие в стране.
После беспорядков власти 40 американских городов ввели комендантский час. В Вашингтон на случай обострения ситуации дополнительно направлено более полутора тысяч военнослужащих. Незадолго до этого протестующие собрались у Белого дома. Президенту США Дональду Трампу пришлось укрываться в бункере. Глава Белого дома поблагодарил Национальную гвардию за разгон демонстрантов и массовые задержания.
Ранее Сенат США заблокировал резолюцию, в которой осуждались действия Трампа во время протестов. Демократы критикуют президента за то, что он разрешил использовать против активистов слезоточивый газ и резиновые пули. Но республиканцы, у которых в Сенате большинство, выступили против.
- 46-летнего Джорджа Флойда задержали 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. в больнице Миннеаполиса после задержания 25 мая. Флойд умер в больнице Миннеаполиса. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
- Власти Миннесоты после проведения судебно-медицинской экспертизы признали смерть Флойда убийством.
- Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Флойда, отстранены от несения службы до окончания служебной проверки. Шовин арестован.
Аслан Бжания: «На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на встрече с депутатами абхазского парламента заявил о необходимости контроля за перемещением товаров. Видеозапись встречи, прошедшей 2 июня, опубликовало абхазское телевидение.
«Что касается продукции, которая поступает из Грузии, это – существенная часть нашего товарооборота. Это правда. С этим что-то надо делать. На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию. По данным нашего Таможенного комитета, по данным министерства сельского хозяйства, объемы заготовки ореха – 11-12 тысяч тонн в год. Количество, которое вывезено в Российскую Федерацию, максимум 10% от этого объема. Всё остальное уходит в Грузию. Все эти деньги оседают в карманах людей, которые занимаются, по большому счету, контрабандой. Почему мы этих людей должны делать контрабандистами, подводить под уголовную статью? Почему мимо государственной казны должны проходить такие суммы? Кому мы что хотим доказать таким подходом? Я считаю, что это надо пересматривать», - заявил Бжания.
Абхазский лидер также отметил, что на де-факто границе по реке Псоу необходимо убрать некоторые контрольные органы.
«У Российской Федерации есть свои аргументы, почему должно быть такое количество контрольных органов. Один из этих аргументов – они боятся, что из Абхазии может пойти неконтролируемый поток оружия в Российскую Федерацию. Значит, мы должны поставить наше оружие под контроль», - заявил он.
В Армении у 4-летнего ребенка с коронавирусом зарегистрирован синдром Кавасаки
В Армении у 4-летнего ребенка, который перенес асимптомный коронавирус, зафиксирован синдром Кавасаки, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.
«В последнее время в различных странах наблюдается рост случаев синдрома Кавасаки у детей, что некоторые исследователи связывают с пандемией коронавируса. Причинная обусловленность синдрома Кавасаки до конца не известна, однако его в основном связывают с аутоиммунным ответом, провоцируемым инфекционными заболеваниями. Он в основном поражает детей до 5 лет», - написал министр на своей странице в Facebook.
Торосян отметил, что с учетом международной статистики в Армении заранее были заготовлены дорогостоящие иммуноглобулиновые препараты, предусмотренные для лечения этого синдрома.
«Надеюсь, малыш скоро поправится, его состояние врачи оценивают как средней тяжести», - добавил он, при этом призвав всех, как взрослых, так и детей, строжайше соблюдать противоэпидемические нормы, «не поддаваться соблазну тесного общения друг с другом, всегда носить маску, часто мыть или дезинфицировать руки».
«Необходимо ограничить все небытовые контакты друг с другом для прерывания цепочек передачи инфекции», - подчеркнул Торосян, заключив свою запись хештегами #НосиМаску #СпасиЖизни.
- Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 515, в общем составив 10524.
В Париже тысячи людей протестовали против полицейского насилия
В Париже прошла многотысячная акция протеста против полицейского насилия в память о 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, погибшем после задержания в 2016 году. Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, в демонстрации, по разным оценкам, приняли участие от 15 до 20 тысяч человек.
Участники акции проводили прямые параллели с протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Они держали таблички с фразой "Я не могу дышать!", которую повторял Флойд, когда при задержании полицейский надавил ему коленом на шею.
Позже демонстрация переросла в столкновения с полицией. Демонстранты бросали в полицейских бутылки и камни, поджигали мусорные баки. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Массовые протесты прошли также в Лилле, в Марселе и в Лионе.
В США с 26 мая проходят массовые протесты против полицейского насилия. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после задержания. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во вторник в десятках городов США был введён комендантский час. Президент Дональд Трамп раскритиковал бездействие губернаторов ряда штатов и пригрозил использовать для борьбы с насилием вооруженные силы.
В Москве 2 июня возле здания городского управления МВД состоялась серия одиночных пикетов против полицейского произвола. Полиция задержала более 20 человек.
Акцию провели после того, как 31 мая в Екатеринбурге спецназ Росгвардии убил 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев.
В Южной Осетии выявили три новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили еще три новых случая заболевания коронавирусом – у двоих курсантов и санитарки медучреждения. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Проведенные за сутки 25 тестов показали 3 положительных результата – у двух курсантов и санитарки из медперсонала. Все они находились на карантине», – уточнила Гаглоева.
Таким образом, в инфекционной больнице Цхинвали на утро среды находятся 14 заболевших коронавирусом, среди них 7 курсантов, 5 граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и один человек из медперсонала.
Всего под наблюдением находятся 154 человека. «В целом, эпидемиологическая ситуация стабильная», – сказала Гаглоева.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 45, из них 31 пациент выздоровел.
- В самопровозглашенной республике Абхазия новых случаев коронавируса не выявлено.
В Абхазии мужчина, используя постельное бельё, сбежал из-под стражи
Ранее задержанный житель Абхазии Г. К., проходивший лечение в хирургическом отделении сухумской республиканской больницы, сбежал из-под стражи.
По информации МВД самопровозглашенной республики, он освободился от наручников, после чего, используя постельное белье, спустился с третьего этажа через оконную раму палаты и покинул пределы больницы. По факту побега возбуждено уголовное дело.
Ранее судимый, обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов житель села Яштуха (Тависуплеба) был объявлен в розыск в связи с неявкой в суд 5 марта и задержан 15 мая текущего года.
В отношении сотрудников, несших службу по охране задержанного, назначена служебная проверка. По информации ведомства, приняты оперативно-розыскные меры по установлению местонахождения и задержанию Г. К.
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