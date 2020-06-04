Украина не боится наступления России из-за нехватки воды в Крыму – вице-премьер

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников настаивает на том, что аннексированный Россией Крым не получит днепровскую воду до полной деоккупации полуострова. При этом он заверил, что Украина «готова дать отпор» России в случае ее наступления из-за дефицита воды в Крыму. Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».

«Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу», – сказал Резинков.

Он отметил, что возобновление поставки воды в Крым после его деоккупации является принципиальным.

«Да, это принципиальная позиция: будет полная деоккупация Крыма, восстановим водоснабжение. Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся», – добавил Резников.

Российское издание «Проект» 3 июня сообщило, что российские власти аннексированного Крыма не способны решить проблемы с водоснабжением полуострова.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

За последний месяц наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.

В Постоянном представительстве президента Украины в АРК сообщили, что поставка воды в аннексированные Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.