Президент Турции заверил Зеленского в поддержке «Крымской платформы»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что на саммите «Крымской платформы» Турцию будет представлять министр иностранных дел страны, а также заверил в дальнейшей поддержке данной площадки, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма», – цитирует Эрдогана пресс-служба ведомства.

Президент Украины также обратился к Эрдогану с просьбой оказать содействие в освобождении более 100 крымскотатарских политзаключенных, которых удерживают в России.

Напомним, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам своего визита в Украину объяснила, почему не сможет остаться на саммит «Крымской платформы».

Ранее посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен сообщила, что федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не сможет принять участие в саммите «Крымской платформы» из-за событий в Афганистане, а вместо него Германию будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах координации и взаимодействия «Крымской платформы» с другими международными форматами, в том числе с Организацией Объединенных Наций, чтобы дальше усилить ее эффективность.

Он также отметил, что на учредительном саммите «Крымской платформы» не имеет значения, должностное лицо какого уровня представляет определенную страну, так как все участники берут на себя одинаковые полные обязательства.

Международный саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа 2021 года – к 30-летию Независимости Украины.

Сейчас участие в саммите «Крымской платформы» подтвердили представители 45 стран и международных или межгосударственных организаций, кроме самой Украины.