Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные», – говорится в сообщении.

Также сказано, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные, утверждают в Офисе президента.

«Где и когда именно могло произойти заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование», – добавили в пресс-службе.

На территории Украины без учета аннексированных Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий Донбасса, выявили 29 753 случая коронавирусной болезни. 13567 человек выздоровели, 870 – умерли. Утром 11 июня в Украине зафиксировали антирекорд – 689 новых больных COVID-19.