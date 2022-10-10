По городам Украины нанесены массированные ракетные удары

В Киеве утром 10 октября произошло несколько взрывов. Сообщается о работе ПВО в Киевской области. Мэр города Виталий Кличко заявил, что атаке подвергся Шевченковский район в центре украинской столицы. Сообщается о не менее пяти взрывах, есть раненные и погибшие. В результате попадания одной из ракет загорелось несколько автомобилей.

Также был нанесён удар по Днепру. В городе и области объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетных ударах по Житомиру, Тернополю, Львову и Хмельницкому.

Последний раз ракетный удар по Киеву был нанесён в конце июня. Тогда в результате попадания ракеты был частично разрушен девятиэтажный дом в Шевченковском районе. Несколько человек было ранено, один погиб.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на взрыв на Крымском мосту "может быть только прямое уничтожение террористов", добавив, что "так принято в мире", и что "именно этого ждут граждане России". Украину он назвал "несостоявшимся государством", а власти страны - "криминальным режимом". Президент России Владимир Путин обвинил во взрыве моста спецслужбы Украины.