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Американский журнал Time назвал Зеленского человеком года
Американский журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком 2022 года. Об этом говорится в посвященном украинскому лидеру материале, вышедшем в среду, 7 декабря.
«Независимо от того, наполняет ли битва за Украину надеждой или страхом, Владимир Зеленский гальванизировал мир так, как мы не видели десятилетиями», – написал главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.
Вместе с Зеленским журнал Time отметил «дух Украины» за сопротивление, которое страна оказала России.
Зеленский на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards заявил 7 декабря, что президент РФ Владимир Путин делает все, чтобы Россия и дальше продолжала войну, лишь бы не признать сделанную историческую ошибку – вторжение в Украину.
Другие новости дня
Путин: Военная операция в Украине может стать длительным процессом
Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине, которую он называет «специальной военной операцией», может стать «длительным процессом». При этом он назвал «значимым результатом» операции аннексию Россией ряда территорий Украины.
Путин 7 декабря выступил на встрече с членами Совета по правам человека при президенте. Большинство его членов сейчас составляют полностью поддерживающие политику Кремля лица.
«Чего уж там греха таить» - сказал, в частности, Путин - «и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации». Он напомнил о царе Петре I, который боролся за выход к Азовскому морю.
Аннексия территорий при этом не называлась самим Путиным в числе целей так называемой спецоперации. Подавляющее большинство стран мира не признало аннексию 4-х украинских областей, Украина продолжает бороться за их освобождение.
Говоря о войне в Украине, Путин употребил, кроме слова «спецоперация», и слово «война» - она, по его утверждению, была начата в 2014 году властями Украины.
Отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны в связи с противостоянием России и Запада, Путин сказал, что такая угроза возрастает. Российский президент отказался дать гарантии, что Москва ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие: «если не применит первой, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения, в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, сильно ограничены». При этом он отметил, что власти России «не сошли с ума» и не собираются «размахивать ядерным оружием как бритвой». Также, по словам Путина, Россия намерена защищать «национальные интересы» - сначала «мирными средствами», а если это не поможет, то «всеми имеющимися».
Путин заявил, что разговоры о второй волне мобилизации «не имеют смысла», поскольку необходимости в ней «на сегодняшний день» нет. По его словам, сейчас примерно половина - 150 тысяч из 300 тысяч призванных - находятся в зоне «спецоперации», но только половина от этой половины - непосредственно на фронте.
Российский президент подверг критике страны Запада и международные организации, в том числе Совет Европы и ООН. По его мнению, после начала войны в Украине они демонстрируют по отношению к России «циничную ангажированность». Как заявил Путин, страны Запада используют «доктрину прав человека» для вмешательства в дела других государств.
- Так называемая спецоперация, то есть широкомасштабное российское вторжение в Украину, началась 24 февраля - 9,5 месяцев назад. За это время Россия взяла под контроль часть территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и объявила об их аннексии. Украине удалось отбить часть ранее оккупированных российскими войсками территорий.
- Незадолго до встречи из состава совета по правам человека вывели ряд деятелей, публично выступивших против войны, в том числе Александра Асмолова, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Александра Верховского. Сообщалось, что они могли готовить для Путина неудобные вопросы, в частности о предполагаемом убийстве кувалдой бывшего бойца «ЧВК Вагнера». Вместо них назначили таких деятелей, как военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и представительница так называемой «ДНР» Елена Шишкина.
При обстреле Курахова в Украине погибли 8 человек
Восемь человек погибли, пятеро ранены в результате российского обстрела города Курахово в Донецкой области Украины 7 декабря. Об этом написал в телеграме заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, под огнем оказались рынок и автостанция. По его данным, погибших шестеро.
Как утверждается, огонь велся из реактивной артиллерии кассетными боеприсами. Атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: «Террористы - нелюди. И они будут отвечать за это». Он также сообщил о 6 погибших, а не 8.
- Использование кассетных боеприпасов в зоне жилой застройки может расцениваться с точки зрения международного права как военное преступление. Москва не комментировала удар 7 декабря, но традиционно отрицает атаки по гражданской инфраструктуре и жилым объектам.
- В Курахове расположена тепловая электростанция, в октябре по ней был нанесен удар ракетный удар. Тогда о пострадавших не сообщалось.
- В последние дни назначенные Россией представители властей так называемой «ДНР» сообщали об обстрелах Донецка со стороны, как они утверждают, украинской армии. В городе есть разрушения и погибшие. Накануне в результате обстрела, как сообщается, погибла депутат парламента самопровозглашенной «ДНР» Мария Пирогова. Владимир Путин посмертно наградил ее орденом Мужества. Украинские военные обстрел Донецка не комментировали.
Талибы провели первую после прихода к власти публичную казнь
В Афганистане состоялась первая с момента прихода к власти "Талибана" публичная казнь. Был казнён мужчина, осуждённый за разбой и убийство пятилетней давности. Казнь состоялась в провинции Герат в присутствии заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, нескольких министров и сотен зрителей. Палачом выступил отец жертвы, лично расстрелявший убийцу.
В ноябре верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при проведении судов и вынесении приговоров. Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления.
По заявлению Верховного суда Афганистана, в ноябре были публично высечены 19 человек, признанных виновными в различных преступлениях, в их числе девять женщин. Управление ООН по правам человека резко осудило такой вид наказания и призвало немедленно прекратить публичные порки.
Несмотря на то, что после возвращения к власти в августе прошлого года "Талибан" обещал более мягкое правление, чем в 1990-х, он возвращается к режиму теократической диктатуры. С момента прихода "Талибана" к власти в Афганистане в прошлом году в СМИ и социальных сетях появлялись кадры публичных наказаний правонарушителей – их избивали палками. Полиция "Талибана" также выставляет на публичное обозрение тела преступников, которые, как заявляется, погибли при задержании.
Правительство талибов подвергает репрессиям афганцев, ранее работавших на дислоцированные в стране военные части НАТО и международные организации или сотрудничавших с ними, например, в качестве водителей или внештатных переводчиков. Также в Афганистане резко ограничены права женщин на образование, работу, общественную деятельность и свободное перемещение.
В российско-украинской войне Гарибашвили «на стороне Грузии»
Журналисты спросили у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, на чьей он стороне в российско-украинской войне. Гарибашвили ответил:
«Я на стороне Грузии. Я – защитник интересов моей страны и так будет до моей смерти. Это должно быть обязанностью наших граждан и их желанием».
Гарибашвили вновь заявил, что Грузия не будет оказывать военную помощь Украине.
«О военной помощи Украине мы ясно и четко сказали, что мы этого делать не будем. Мы, как государство, никогда не будем ввязываться в эту войну, конфликт. Это наша четкая позиция. Мы несем ответственность перед нашим народом», – сказал премьер, добавив, что Грузия оказывает Украине гуманитарную помощь.
Накануне временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что украинская сторона обратилась к правительству Грузии с просьбой о поставках генераторов и трансформаторов, однако пока не получила положительного ответа. Дипломат сообщил и о «многочисленных запросах» относительно поставок оружия, боеприпасов и техники двойного назначения.
Илия II выразил соболезнования в связи с гибелью грузинских бойцов в Украине
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине пятерых грузинских добровольцев. Слова скорби адресованы членам семьи и родственникам Автандила Руруа, Ромео Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераба Аладашвили и Бадри Маркелия.
«Велико ваше и наше горе в связи с гибелью в ходе ожесточенного боя под Бахмутом 3 декабря с. г. пятерых грузин – Автандила, Ромео, Ромео, Мераба и Бадри, отдавших свои жизни за поддержку ближнего.
Мы возносим молитвы, чтобы Господь упокоил бессмертные души праведников, а вам даровал силу молитвы и непоколебимую веру в то, что жизнь не кончается смертью, но есть начало вечной, истинной жизни, к которой мы все должны готовиться», – сказано в письме.
Отметим, что накануне вечером в Тбилиси прошла акция в память о погибших добровольцах. Организатором выступила партия «Лело для Грузии». Лидеры политического движения и члены молодежного крыла партии собрались у здания правительственной канцелярии. Они пришли с портретами погибших бойцов и почтили их память минутой молчания, пишет СОВА.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину там погибли 33 грузинских добровольца. Последний трагический случай произошел 3 декабря. Тогда стало известно о гибели под Бахмутом сразу пяти бойцов. Еще несколько человек получили ранения.
Баку освободил 19 военных, обвинённых в шпионаже на Армению
В Азербайджане 19 военнослужащих, осуждённых по «Тертерскому делу» по обвинению в шпионаже в пользу Армении, вышли на свободу. 10 человек из низ оправданы, остальные дела прекращены без оправдательного приговора.
В заявлении азербайджанской прокуратуры говорится, что в середине 2017 года военных в Тертерском районе жестоко пытали другие военнослужащие в целях получить признательные показания.
В тюрьмах по «Тертерскому делу» до сих пор находятся не менее 12 человек. По словам правозащитников, они оговорили себя под пытками. Всего жертв пыток может быть несколько сотен.
Тертерский район в 2017 году находился на территории самопровозглашённого Нагорного Карабаха, но районный центр Тертер контролировали азербайджанские военные. Город находился на линии соприкосновения воюющих сторон. После войны 2020 года между Азербайджаном и Арменией территории региона перешли под контроль Баку.
По свидетельствам очевидцев, в мае-июне 2017 года азербайджанских солдат и офицеров свозили в старое административное здание, там пытали и заставляли признаться в шпионаже в пользу Армении. Умерли не менее 11 задержанных.
Некоторые непосредственные исполнители пыток уже получили тюремные сроки, но решения судов не удовлетворили ни потерпевших, ни правозащитников. Они настаивают на выявлении тех, кто отдавать приказ пытать военных и требуют освобождения тех, кто признал себя виновными под пытками, и их реабилитации.
Азербайджан долго игнорировал «Тертерское дело», но в конце прошлого года прокуратура начала новое расследование. В сентябре 2022 года Генпрокуратура инициировала пересмотр приговоров для 19 человек, которых освободили 6 декабря.
В Цхинвали завершили снос Старого моста
В Цхинвали полностью снесли Старый мост. Жители города считали его историческим символом города и требовали отремонтировать.
Ранее активисты и сторонники сохранения моста встретились с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Встреча оказалась безрезультатной.
На месте старого моста власти планируют построить новый. Финансирование выделено в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020–2022 годы.
Старый мост, соединивший два берега реки Большая Лиахви, был построен в 1893 году и был единственным мостом в Цхинвали. Реконструкция моста была произведена в 1903 году, а в 1910 году деревянный настил сменил бетон, пишет агентство «Рес».
Председатель абхазского Госкомитета молодежи и спорта освобожден от должности
Джемал Губаз освобожден от должности председателя Государственного комитета самопровозглашенной республики Абхазия по делам молодежи и спорта. Соответствующий указ подписал абхазский лидер Аслан Бжания.
В пресс-службе не сообщили причину увольнения Джемала Губаза.
Временно исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель председателя Госкомитета Мадина Воуба.
- В июле текущего года Джемал Губаз посетил аннексированную Россией территорию Донецкой области Украины и заявил, что поддерживает идею о создании «Чемпионата Содружества», в котором могут принять участие команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, «ДНР», «ЛНР», Херсона, Запорожья и «других регионов, пожелавших в нём участвовать».
Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на $848 млрд
Комитеты обеих палат конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год . Бюджет составит более 847 миллиардов долларов, в том числе 800 миллионов будут выделены на военную помощь Украине.
Этот проект оборонного бюджета может стать самым большим в истории США. Его сумма более чем на 110 млрд долларов превышает прошлогодний показатель.
Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент США Джо Байден.
Проект оборонного бюджета США также предусматривает выделение шести миллиардов долларов на "сдерживание" России в Европе, продлевает запрет на военное сотрудничество с Москвой на пять лет, а также предписывает добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.
Кроме этого, документ предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые "сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией", в том числе с золотом из резервов российского Центрального банка, которое находится за пределами страны. Также проект предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.
Запланированный военный бюджет был объектом критики со стороны республиканцев и так называемого прогрессивного, крайне левого крыла Демократической партии, к которой принадлежит президент. Республиканцы называли оборонные расходы слишком низкими на фоне ситуации вокруг Украины. Прогрессивные демократы — слишком высокими.
В 2021 году оборонный бюджет США составил 740 с половиной миллиардов долларов или около трёх с половиной процентов от ВВП страны.
На войне в Украине погиб уроженец Абхазии, воевавший на стороне России
Уроженец Абхазии Беслан Тапагуа, воевавший на стороне России, погиб на войне в Украине. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
Тело 24-летнего Беслана Тапагуа доставили в Абхазию из Краснодара сотрудники медицинского управления абхазского МЧС. Его похоронят в городе Гали.
Ранее сообщалось о смерти на войне в Украине трех добровольцев из Абхазии, воевавших на стороне России – Ахры Киркинадзе, Артура Киркинадзе и Лорана Смыр.
Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
Идентифицированы останки 11 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии
При участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) идентифицированы останки еще 11 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии. Среди них – восемь военных и трое гражданских лиц. Их останки уже перевезены с территории самопровозглашенной республики Абхазия.
Как сообщили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, гражданская панихида по погибшим будет проходить в соборе Святой Троицы 7 и 8 декабря.
Троих военных похоронят 8 декабря на братском кладбище в Дигоми, а остальных – на родовых кладбищах.
Пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008-го годов все еще считаются около 2,5 тысячи человек.
В ФРГ проведена масштабная операция против «рейхсбюргеров»
В Германии проведена масштабная операция против так называемых «рейхсбюргеров» – готовых к насилию участников праворадикального движения, которые не признают существование ФРГ. Как пишет DW, в ходе спецоперации не менее 25 человек задержаны по подозрению в принадлежности к правоэкстремистской среде. Среди задержанных есть гражданка России.
По данным Федеральной прокуратуры Германии, «рейхсбюргеры» планировали свержение конституционных органов власти в стране.
«С сегодняшнего утра проводится масштабная антитеррористическая операция. Федеральная прокуратура проводит следственные действия в отношении террористической сети из среды «рейхсбюргеров». Есть подозрение, что на конституционные органы власти планировалось вооруженное нападение», – написал министр юстиции ФРГ Марко Бушман в микроблоге Twitter.
Как сообщили в Федеральной прокуратуре, задержания «рейхсбюргеров» производились на основании ордеров, выданных следственными судьями Федеральной судебной палаты. Все задержанные – граждане ФРГ. По сообщениям СМИ, в целом ряде городов, включая Берлин, были произведены обыски.
«Рейхсбюргеры» не признают ФРГ и считают себя гражданами «германского рейха». Они изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы. В 2017 году в Германии насчитывалось более 16 тысяч сторонников.
Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к 6 годам тюрьмы
Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Киршнер вину не признала. Её сторонники вышли на улицы Буэнос-Айреса, пригрозив общенациональной забастовкой.
Согласно решению суда, Киршнер за восемь лет своего президентства отдала полсотни бюджетных проектов на сумму в миллиард долларов строительному магнату Ласаро Баэсу, тесно связанного с её семьёй. Прокуроры утверждали, что фирма Баэса была создана специально для освоения бюджетных денег. Киршнер, Баэса и ещё более десяти фигурантов дела обвинили в сговоре и приговорили к различным тюремным срокам.
Ранее прокуратура настаивала, что Киршнер руководила сговором и требовали для неё 12 лет тюрьмы. Судьи отклонили это обвинение, назначили Киршнер вдвое меньший срок и пожизненно запретили ей занимать государственные должности. Киршнер отвергла все обвинения и назвала себя жертвой "судебной мафии". Однако позже она заявила, что баллотироваться больше никуда не будет. Срок её полномочий истекает 10 декабря 2023 года. До этого или до отставки её не могут отправить в тюрьму.
Президент Аргентины Альберто Фернандес после вынесения приговора написал, что "сегодня в стране был осуждён невиновный человек". Сторонники Киршнер в знак протеста против приговора вышли на улицы столицы и с криками и барабанами направились к зданию суда, угрожая парализовать страну общенациональной забастовкой. По опросам, вице-президента Киршнер поддерживают 38% аргентинцев, 62% хотят её отставки.
Ожидается, что приговор будет обжалован. Апелляция может занять годы. Между тем в отношении Киршнер рассматриваются и другие уголовные дела, включая обвинение в отмывании денег с участием её детей.
- Кристина Киршнер была президентом Аргентины в 2007–2015 годах. Она стала первой женщиной, избранной на этот пост в результате общенациональных выборов.
- В сентябре 2022 года на Кристину Киршнер было совершено покушение. Она приветствовала собравшихся у её дома, когда ей в голову попытался выстрелить мужчина. Пистолет дал осечку.
Суд в США признал компанию Трампа виновной в мошенничестве
Суд в Нью-Йорке признал компанию Trump Organization, принадлежащую бывшему президенту Дональду Трампу, виновной в мошенничестве с налогами. Во время процесса ни экс-президент, ни его родственники не были обвиняемыми.
Trump Organization управляет отелями, полями для гольфа и другой недвижимостью по всему миру. Суд постановил, что некоторые сотрудники компании, включая бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга, более 10 лет не декларировали некоторые доходы и в результате недоплатили значительные суммы налогов.
75-летний Вайссельберг ранее заключил сделку со следствием. Ему грозит до пяти месяцев тюрьмы.
Trump Organization предстоит выплатить штраф в размере до 1,6 миллионов долларов. Вынесение приговора назначено на 13 января.
Штраф не будет существенным для такой крупной компании, как Trump Organization, но приговор суда может осложнить ведение бизнеса в будущем, отмечает Голос Америки. Компании будет сложнее получать кредиты и обеспечивать другое финансирование.
Республиканец Трамп назвал процесс "охотой на ведьм" и заявил, что дело имеет политическую подоплёку, так как окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг и его предшественник принадлежат к Демократической партии.
Адвокаты Трампа намерены обжаловать решение суда.
Кроме того, генеральная прокуратура Нью-Йорка также расследует другое дело против Трампа и трёх его детей - по подозрению в мошенничестве. Сторона обвинения полагает, что с 2011 по 2021 год Trump Organization незаконно завышала стоимость принадлежащего ей имущества. Компания все обвинения в свой адрес отвергает.
Под Донецком в результате ДТП с участием военных погибли 16 человек
В аннексированной Россией Донецкой области Украины в результате столкновения грузовика с военными и микроавтобуса погибли 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Столкновение произошло на автодороге Шахтерск — Торез. Среди погибших - водитель грузовика. Трое военнослужащих находятся в тяжёлом состоянии, их доставили в реанимацию.
Что стало причиной аварии, пока не установлено. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.
В России назвали стоимость восстановления сухумского аэропорта
Заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач заявил, что предположительная стоимость восстановления сухумского аэропорта – 20,54 млрд рублей (около 326 млн долларов).
По его словам, уже разработан проект «дорожной карты» по возобновлению авиасообщения между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия.
«Планируемая пропускная способность аэропорта после первого этапа реконструкции составляет 400 пассажиров в час, или 3 млн пассажиров в год», – сказал он на форуме «Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста».
Абхазский премьер Александр Анкваб заявил, что реконструкцией аэропорта займется российский инвестор, он «почти определен».
В ноябре вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на встрече с абхазским лидером Асланом Бжания рассказала о разногласиях с инвестором.
«По словам Озган, были разногласия между инвестором и абхазской стороной по поводу собственности объектов и этапности строительства. Президент подчеркнул, что по праву собственности позиция абхазской стороны должна быть принципиальной и категоричной: взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура должна однозначно остаться за Республикой Абхазия», – говорилось в сообщении пресс-службы.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- В августе в Абхазии опубликовали фотографию, сделанную во время осмотра министром экономики России Максимом Решетниковым сухумского аэропорта. На ней обозначены «объекты РФ», среди них – искусственная взлетно-посадочная полоса, диспетчерский пункт и контрольно-пропускной пункт. К «объектам инвестора» относятся, в частности, здание аэровокзального комплекса, привокзальная площадь и заправочная станция, к «объектам Республики Абхазия» – лишь центральный распределительный пункт электричества и подъездная дорога.
- В министерстве экономики после этого заявили, что объекты инфраструктуры сухумского аэропорта останутся в государственной собственности и управлении.
- По итогам визита министра экономики России также стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала «Дождь»
В Литве с 8 декабря будет прекращено вещание телеканала «Дождь». Об этом пишет Delfi cо ссылкой на Литовскую комиссию по радио и телевидению (ЛКРТВ).
Причиной такого решения стало аннулирование властями Латвии лицензии телеканала «Дождь». Латвийское разрешение на вещание давало каналу право распространять созданный контент в странах ЕС, России, США и других странах.
«Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание «Дождя» он с 8 декабря не будет доступен и в Литве», — сообщила комиссия.
Как сообщалось ранее, Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание «Дождя». Решение отменить разрешение на трансляцию телеканала было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Кроме этого, будет закрыт доступ на территории Латвии к программам телекомпании на ютубе.
Это случилось после того, как телеканал был оштрафован за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия» по отношению к российской армии, а также после эфира, во время которого ведущий Алексей Коростелев, призывая зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации в России и военных преступлениях российских военных, сказал: «Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этого его уволили с телеканала.
Позже Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД включить Коростелева в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну. В свою очередь, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева призвала вернуться на работу Алексея Коростелева, а также ведущих Маргариту Лютову и Владимира Роменского, которые приняли решение уйти в знак протеста против увольнения Коростелева.
- «Дождь» работал в России с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключен из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 году в России он был объявлен «иноагентом», редакция с этим не согласилась. Первого марта 2022 года, через неделю после начала российского военного вторжения в Украину, Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Дождя» из-за «фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям». Третьего марта канал приостановил работу. Разрешение на вещание в Латвии телеканал получил 6 июня.
В России обсуждают три варианта ответа на потолок цен на нефть
Власти России обсуждают три варианта ответного механизма на установленный странами Евросоюза, G7 и Австралии потолок цен на российскую нефть. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на близкие к правительству источники.
Первый вариант предусматривает полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали потолок цен, в том числе если они покупают российскую нефть через страны-посредники. Например, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, уточнил один из собеседников.
Второй вариант, по словам источников, запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.
Третий вариант - предполагает введение так называемой индикативной цены, то есть будет установлен максимальный дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена. Этот вариант источники считают самым маловероятным.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству, власти России рассматривают возможность введения дна цен — минимального значения, падение ниже которого сделает невозможной продажу нефти российского происхождения. Источники издания утверждают, что Москва рассматривает два варианта: либо фиксированное "дно" цен, либо максимальный размер скидки по отношению к эталонным сортам нефти Brent и WTI.
При этом собеседник агентства утверждает, что Россия стремится предложить своим клиентам простой и понятный механизм ценообразования на основе рыночного и не навредить своими мерами нейтральным странам.
- 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован Евросоюзом, странами "Группы семи" и Австралией.
- Цель этого решения - снизить доходы России, помогающие её властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
- Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские власти разрабатывают меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на российскую нефть. "Даже если России придется несколько сократить добычу", отметил Новак.
Министр юстиции Грузии: Саакашвили не подчиняется курсу лечения
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что находящийся в заключении экс-президент страны Михаил Саакашвили, по сути, занимается членовредительством и не соблюдает курс лечения.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», он сделал это заявление после заключения независимой экспертизы центра «Эмпатия», в которой говорилось о том, что совокупность текущих диагнозов может привести к коме и летальному исходу, если не принять срочные меры. С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограммов – врачи говорят о кахексии, стремительной потере веса, на фоне еще около 20 диагнозов.
«Саакашвили принимает пищу, когда хочет, в то время, когда хочет, и можно с уверенностью сказать, что этот человек не подчиняется курсу лечения, который подбирается непосредственно врачами», — сказал Брегадзе в интервью ТВ «Имеди».
По его словам, «это оставляет много знаков вопроса», и «это в какой-то степени действие, направленное на членовредительство».
Брегадзе заявил, что в публикации в прессе, в которых говорится о критическом состоянии и возможном отравлении Саакашвили — заказные и для этого его семьей и сторонниками была нанята лоббистская компания.
Клинический директор «Вивамеди», где более полугода находится Саакашвили, заявил, что «он ест только то, что хочет, в те дни, когда хочет, и это не значит, что он не может есть, скорее, он не ест». Он утверждает, что состояние экс-президента стабильное и опроверг, что у него за последние дни были случаи потери сознания.
Отметим, что на следующей неделе, 9 декабря, Тбилисский городской суд должен рассмотреть ходатайство защиты об отсрочке приговора для Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.
Грузинский врач и кардиолог Нана Гегечкори, работающая в США, заявила, что заявление клиники о том, что «пациент просто сам не принимает пищу» – неэтично и не снимает ответственности с врачей.
По ее словам, один из предположительных диагнозов Саакашвили — анорексия, и необходима оценка его психического статуса и степени дееспособности при принятии решений.
Уволенного год назад замглавы абхазского МВД вернули на должность
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб назначил Раща Цвижба заместителем министра внутренних дел.
Цвижба уже занимал эту должность. 3 декабря 2021 года он был отправлен в отставку. Тогда же должности лишился глава МВД Дмитрий Дбар.
Против Цвижба было возбуждено уголовное дело из-за инцидента 30 сентября, когда на сухумской набережной избили ветеранов. В заявлении прокуратуры тогда говорилось, что он превысил свои должностные полномочия.
«Цвижба Р.С. нанес удар руками в область лица Маан В.В., в результате которого последний упал на землю и, продолжая превышать должностные полномочия, в отсутствие законных оснований, Цвижба Р.С. стал наносить ему удары ногами по различным частям тела», – говорилось в заявлении прокуратуры.
Отметим, что абхазские СМИ или официальные органы не сообщали о завершении расследования инцидента, произошедшего 30 сентября прошлого года.
Супруга Раща Цвижба – Саида Бутба. В марте текущего года она была избрана председателем абхазского Верховного суда.
Демократ одержал победу на выборах в Сенат США от штата Джорджия
Демократ Рафаэль Уорнок взял верх над республиканцем Хершелем Уолкером на выборах в Сенат США от штата Джорджия. Второй тур выборов в этом штате прошел 6 декабря.
Победа Уорнока означает, что у Демократической партии в Сенате нового созыва будет большинство в два голоса. В нынешнем составе Сената Конгресса США у обеих партий было по пятьдесят мест. Даже незначительное изменение баланса сил в Сенате позволит Демократической партии взять руководство сенатскими комитетами в свои руки и превратить их в противовес комитетам Палаты представителей, где большинство получили республиканцы, заявившие о намерении проводить расследования деятельности администрации демократа Джо Байдена. Большинство в Сенате предоставит демократам больше возможностей для законодательной деятельности, поскольку прежде отказ даже одного члена демократической фракции поддержать законопроект грозил его провалом.
Это были повторные выборы в Джорджии. Во время промежуточных выборов в Конгресс, прошедших 8 ноября, ни один из кандидатов в Сенат от Джорджии не набрал необходимых для победы 50-ти процентов голосов избирателей штата. Рафаэль Уорнок был впервые избран в Сенат два года назад. Тогда место в Сенате освободилось после досрочного ухода в отставку сенатора Джонни Айзаксона. Кандидатура Хершела Уолкера, в прошлом звезды американского футбола, активно поддерживалась Дональдом Трампом
Госсекретарь США отреагировал на воздушные удары по целям в России
Соединенные Штаты не поощряют украинцев и не способствуют им в организации ударов по целям внутри России, заявил во вторник Госсекретарь США Этони Блинкен на пресс-конференции.
Однако, как подчеркнул Госсекретарь США, необходимо понимать, что украинцы живут в условиях непрекращающейся российской агрессии против их страны. Это была реакция на сообщения о воздушных ударах по военным аэродромам в России, нанесенным в последние три дня самолетами-беспилотниками. Киев не признал своей причастности к этим ударам.
Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс прибег к идентичной формулировке, отвечая на вопрос об ударах по российской территории. Он отметил, что у него нет информации о том, что кто-либо взял на себя ответственность за эти акции.
Представитель Госдепартамента сделал акцент на том, что целью Соединённых Штатов является помощь Украине в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности: "Мы предоставляем Украине всё, что ей необходимо для использования на её территории, на её земле для защиты от российской агрессии".
Несмотря на настойчивые просьбы Киева и призывы американских законодателей, администрация Джо Байдена отказывается предоставлять Украине вооружения, в том числе, военные самолёты, которые позволят украинской армии наносить удары по целям на территории России, опасаясь, что это приведет к резкой эскалации войны.
Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что установки залпового огня HIMARS, переданные украинским ВС, были модифицированы, с тем, чтобы предотвратить их использование для запуска ракет повышенного радиуса действия.
Россия в пятёрке стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ
Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции по итогам 2021 года. На страну пришлось почти четыре процента из полутора миллионов новых случаев заражения в мире.
Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). При этом позади России остались африканские страны (Танзания, Уганда, Замбия, Кения), а также Бразилия, следует из данных Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пишет "Коммерсантъ".
Оценки ЮНЭЙДС соответствуют статистике Минздрава, который заявил о более 50 тысячах новых инфицированных в 2021 году. В ведомстве напоминают: о своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый больной ВИЧ-инфекцией россиянин, тогда как в Европе – каждый восьмой больной.
Член делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексей Лахов уточняет, что цифры по России – оценочные, так как страна с 2018 года не предоставляет ООН информацию официально.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь на данные из России, ежегодно вносит страну в списки антилидеров. Однако отмечает, что ситуация с каждым годом улучшается. Так, по итогам 2019 года Россия стала регионом с самыми высокими в Европе показателями заболеваемости ВИЧ на 100 тысяч населения с 55 случаями, а в 2017 году таких случаев было 71.
- По официальным данным за 2021 год, в России живут чуть более 850 тысяч больных ВИЧ-инфекцией (в Роспотребнадзоре говорят о 1,1 млн лабораторно подтвержденных случаев). Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ-инфекцию – в 2021 году этот показатель составил более 28%.
- Хотя число новых случаев в мире сократилось с 2,9 млн в 2000 году почти в два раза, число живущих с ВИЧ увеличилось в мире с 26 млн до более чем 38 млн человек за последние два десятилетия. По данным ЮНЭЙДС, это связано в том числе успехами в лечении ВИЧ с помощью антиретровирусной терапии – пациенты с таким диагнозом живут теперь значительно дольше.
- На 1 ноября 2022 года вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявлен у 1% населения России, заявил руководитель научно-исследовательского отдела СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, на 2022 год ВИЧ инфицировано до полутора миллионов россиян. С 2020 по 2030 год число новых случаев заражения вирусом составит 660 тысяч, считает Покровский.
Новые санкции ЕС могут затронуть горнодобывающий сектор России
Еврокомиссия рассматривает запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы из-за ее агрессии в отношении Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Запрет станет частью девятого пакета ограничений Евросоюза, который страны-члены планирую обсудить ближайшие дни.
Чиновники надеются, что санкции будут согласованы к концу следующей недели, отмечает Financial Times.
Новый пакет ограничений также может включать экспортный контроль над гражданскими технологиями, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов; запрет на операции с тремя российскими банками и адресные санкции в отношении 180 человек.
5 декабря в силу вступил восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путем. На трубопроводную нефть запрет не распространяется. Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.
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