Американский журнал Time назвал Зеленского человеком года

Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине, которую он называет «специальной военной операцией», может стать «длительным процессом». При этом он назвал «значимым результатом» операции аннексию Россией ряда территорий Украины.

Путин 7 декабря выступил на встрече с членами Совета по правам человека при президенте. Большинство его членов сейчас составляют полностью поддерживающие политику Кремля лица.

«Чего уж там греха таить» - сказал, в частности, Путин - «и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации». Он напомнил о царе Петре I, который боролся за выход к Азовскому морю.

Аннексия территорий при этом не называлась самим Путиным в числе целей так называемой спецоперации. Подавляющее большинство стран мира не признало аннексию 4-х украинских областей, Украина продолжает бороться за их освобождение.

Говоря о войне в Украине, Путин употребил, кроме слова «спецоперация», и слово «война» - она, по его утверждению, была начата в 2014 году властями Украины.

Отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны в связи с противостоянием России и Запада, Путин сказал, что такая угроза возрастает. Российский президент отказался дать гарантии, что Москва ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие: «если не применит первой, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения, в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, сильно ограничены». При этом он отметил, что власти России «не сошли с ума» и не собираются «размахивать ядерным оружием как бритвой». Также, по словам Путина, Россия намерена защищать «национальные интересы» - сначала «мирными средствами», а если это не поможет, то «всеми имеющимися».

Путин заявил, что разговоры о второй волне мобилизации «не имеют смысла», поскольку необходимости в ней «на сегодняшний день» нет. По его словам, сейчас примерно половина - 150 тысяч из 300 тысяч призванных - находятся в зоне «спецоперации», но только половина от этой половины - непосредственно на фронте.

Российский президент подверг критике страны Запада и международные организации, в том числе Совет Европы и ООН. По его мнению, после начала войны в Украине они демонстрируют по отношению к России «циничную ангажированность». Как заявил Путин, страны Запада используют «доктрину прав человека» для вмешательства в дела других государств.