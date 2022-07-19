ВСУ нанесли удар по базе российских войск в Херсоне

Украинские военные нанесли удар по базе российских войск вблизи Антоновского моста в Херсоне, сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Сегодня передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, вблизи кафе «Наири» есть автостанция. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение... которое было мощным блокпостом на территории между мостами. Пока там мощный взрыв... Это было точечное уничтожение военного расположения орков у Антоновского моста», – сказал он в эфире украинского обшенационального телемарафона.

По его словам, над этой территорией сейчас возвышается облако черного дыма.

Хлань добавил, что ВСУ действуют «совершенно точечно» по расположению боеприпасов войск РФ.

«За последнюю неделю мы увидели последовательное уничтожение врага и в Чернобаевке, и Новой Каховке, и в Бериславе, Чулаковке, Скадовском районе. Эти меткие попадания – это уже работа новейшего оружия», – рассказал он.

Украинские военные, в частности оперативное командование «Юг», пока об этом не сообщают.

Накануне в ОК «Юг» заявили об «определенных достижениях» украинских войск на юге Украины.