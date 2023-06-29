Военный с позывным «Грузин» был на Каховской ГЭС во время прорыва плотины

Журналисты проекта «Схемы» украинской службы Радио Свобода совместно с агентством «Следствие.Инфо» идентифицировали российских военных и их командиров, которые находились на территории Каховской ГЭС в ночь с пятого на шестое июня, когда произошло разрушение дамбы.



Речь идет о военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск России, личности которых удалось подтвердить с помощью видео, опубликованных в российских медиа.

В расследовании названы имена четырех военных: командира бригады Романа Титова, сержанта инженерно-саперного батальона Руслана Магомедова, майора Дениса Мищенко и Арсена Пицхелаури с позывным «Грузин». Последнего, как утверждают журналисты, после разрушения вызвали в Россию на награждение.

Журналисты также установили, что бойцы 205-й бригады до сих пор находятся в Новой Каховке. Это подтвердил в разговоре росгвардеец, знакомый с бойцами этой бригады.



Расследователи также ссылаются на перехват разговоров военных в ночь разрушения плотины. Из них следует, что российские военные готовились что-то выполнить «по команде», но в какой-то момент произошло «ЧП».

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Утром 6 июня Россия уничтожила дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, заявили украинские военные. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что разрушение плотины ГЭС может лишить Крым питьевой воды. Из-за затопления из Херсонской и Николаевской областей были эвакуированы более 4 тысяч человек.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что российские военные подорвали Каховскую ГЭС по указанию из Кремля. Для этого, по его мнению, использовали взрывчатку, заложенную в сентябре-октябре прошлого года.

The New York Times со ссылкой на американских чиновников отмечает, что спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Подтверждают взрыв и норвежские ученые.