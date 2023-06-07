Плодородные земли на юге Украины могут превратиться в пустыню – таковы прогнозы специалистов в связи с последствием разрушения Каховской ГЭС. Уже сейчас большая часть оросительных систем в Херсонской и Запорожской областях остались без водоснабжения. И пока в ООН спорят о том, кто виноват в одной из крупнейших за последние десятилетия экологических катастроф, Украина не намерена отказываться от наступления. И многие, в том числе в России, уже сомневаются в том, что Москва сумеет его отразить.

Юг Украины превратился в зону бедствия. На кадрах и спутниковых снимках населенные пункты, ушедшие под воду. У многих домов над поверхностью воды возвышаются только крыши, водой залиты парки, сельскохозяйственные земли и объекты инфраструктуры.

В результате разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра затоплено ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. На левом берегу, находящемся под российской оккупацией, объем затопления в несколько раз больше. Без источника воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях. По словам специалистов, это может привести к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

Отрицательные последствия разрушения Каховской ГЭС будут и для рыбного хозяйства. Украинские профильные ведомства сообщают о том, что уже начался мор рыбы из-за разрушенных канализаций и смытых кладбищ, и призывают не употреблять ее в пищу.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН ясности в вопрос о том, кто виновен в масштабной экологической катастрофе, не внесло. Представитель России Василий Небензя заявил, что плотину взорвал «киевский режим» и сделал это, в частности, для перегруппировки сил:

«Преднамеренная диверсия, предпринятая Киевом против объекта критической инфраструктуры, чрезвычайно опасна и, по сути, может быть квалифицирована как военное преступление или террористический акт. Проведенная Киевом диверсия преследует две очевидные цели: первая – привлечь максимальное внимание, чтобы создать благоприятные возможности для перегруппировки своих подразделений с целью продолжения широко разрекламированного контрнаступления, которое явно забуксовало и не достигло поставленной цели. Вторая цель – нанесение максимального гуманитарного ущерба населению огромных территорий, что неизбежно является следствием разрушения крупного объекта водно-энергетической инфраструктуры».

Представитель Украины Сергей Кислица в ответ заявил, что Россия «барахтается в грязи своей лжи»:

«Это террористический акт против украинской критической инфраструктуры, цель которого – причинить как можно больше жертв среди мирного населения и как можно больше разрушений. Прибегая к тактике выжженной земли или, в данном случае, к тактике затопления, русские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит и они не в состоянии удержать эти земли. Россия более года контролирует плотину и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне обстрелом физически невозможно. Она была заминирована российскими оккупантами, и они ее взорвали».

Большинство западных союзников Киева пока воздерживаются от прямых обвинений в адрес Москвы, но заявляют: если будет доказано, что разрушение плотины водохранилища Каховской ГЭС было совершено намеренно, это явит собой «новое дно» в российской агрессии против Украины.

«Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за взрыв на плотине, которую, напомню, российские войска незаконно захватили в прошлом году и с тех пор оккупируют. Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения, и мы работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Но мы не можем однозначно сказать, что произошло в этот момент. Мы обязательно поделимся дополнительной информацией, когда сможем. Что ясно и что мы абсолютно точно можем сказать, так это то, что ущерб украинскому народу и региону будет значительным», – заявил представитель американского Совбеза Джон Кирби.

При этом в том, что касается военной составляющей в связи со сложившейся ситуацией, аналитики считают, что у Украины, как стороны, владеющей инициативой, открываются возможности, которые до сих пор всерьез не рассматривались. Прежде всего, появляется шанс высадиться и взять под контроль Кинбурнскую косу – полуостров между Черным морем и Днепровским заливом, а также острова в дельте Днепра. Из-за уничтожения Каховской ГЭС и затопления левого берега российской армии будет крайне тяжело оборонять эти территории. По словам главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, уничтожение Каховской ГЭС и затопление дельты Днепра не поможет Москве удержать позиции:

«Они хотели создать препятствие для нашего контрнаступления. Они думали, что мы будем атаковать в этом направлении, поэтому они предприняли эту военную акцию. Но их действия не приведут к тому, к чему они стремились. Что касается обвинений в том, что за этим стояли мы, то это физически невозможно. В то время там не было обстрелов, равно как и наших военных. Эта территория, к нашему большому сожалению, оккупирована с мая прошлого года российскими террористами. Это российские террористы были там, они контролировали эту часть нашей территории. Так что говорить, что мы сделали это, – полный абсурд».

Между тем опасность для российских войск, оккупирующих часть Причерноморской низменности, представляет и обмеление Каховского водохранилища, которое, по прогнозам специалистов, к концу недели фактически исчезнет. Протяженность участка реки от Новой Каховки до Васильевки, который российской армии теперь придется держать под неусыпным контролем, составляет по оси примерно 200 км. А на этом участке находится Энергодар с Запорожской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии и украинские власти выражают уверенность, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не отразится на безопасности Запорожской АЭС. Однако директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил крайнюю обеспокоенность. Несмотря на то, что на сегодняшний день положение некритическое, ситуация может измениться в любой момент:

«Наша текущая оценка заключается в том, что непосредственного риска для безопасности станции нет. Существует ряд альтернативных источников воды. Основной из них – большой пруд-охладитель рядом с участком, который находится выше уровня резервуара. Поскольку реакторы были остановлены в течение многих месяцев, по оценкам, этого пруда будет достаточно для обеспечения водой для охлаждения в течение нескольких месяцев. Поэтому жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым. Нельзя делать ничего, что потенциально могло бы подорвать его целостность».

По мнению некоторых наблюдателей, разрушение Каховской ГЭС – сигнал Москвы, что она готова на любые шаги, чтобы если не победить, то хотя бы закрепить статус-кво. Рапорты российского Минобороны о полном контроле линии фронта и уничтожении за последние дни тысяч украинских военных и сотен единиц военной техники не вызывают доверия даже у своих. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высмеял действия российских военных, в частности, опубликованные Минобороны кадры уничтожения якобы танков «Леопард»:

«Министерство обороны Российской Федерации выложило впечатляющую работу ПТУРистов (операторов противотанковых управляемых ракетных комплексов). На этих кадрах отчетливо видно, как танки «Леопард» передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало нашим ПТУРистам разглядеть в них вражескую технику. Особо возмущает поведение «укропов». Эти подонки научились маскировать танки под комбайны, а танкистов под комбайнеров. Спасибо, ребята, за вашу работу! Мы будем уничтожать все, что имеет загнутое дуло».

Тем временем Москва обвинила Киев в диверсии на аммиакопроводе Тольятти – Одесса, возобновление запуска которого было одним из ключевых условий России для продолжения «зерновой сделки». Впрочем, пока в Москве не назвали это поводом для прекращения действия соглашения.

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