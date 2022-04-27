Нидерланды прекратили выдавать россиянам туристические визы

В Ереване накануне прошло шествие оппозиции под лозунгом «Устранение, сопротивление и воссоединение».

Как пишет Радио Азатутюн, оппозиция обвиняет власть в неуместных уступках в нагорно-карабахском вопросе и утверждает, что сейчас Армения столкнулась не только с опасностью новых уступок, но и с угрозой потери государственности. Чтобы предотвратить такое развитие событий, оппозиция намерена добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Оппозиционный вице-спикер парламента, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что их борьбу остановить невозможно.

«Консолидация, сопротивление, устранение», – призвал Сагателян, добавив, что их шествие информирования – это призыв присоединиться к этой борьбе.

Оппозиционеры перешли от площади Сасунци Давид к зданию Генпрокуратуры, где собрались родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих, требуя объективного судебного разбирательства. Их привело сюда заявление премьер-министра Никола Пашиняна, в котором он признал, что войну можно было предотвратить, в результате была бы та же ситуация, но без жертв. Именно это заявление было расценено группой родителей погибших на войне военнослужащих как признательные показания, они подали в генпрокуратуру сообщение о преступлении, совершенном, по их мнению, премьер-министром.

Демонстранты выразили свою поддержку родителям погибших военнослужащих.

Уже на площади Франции, завершая шествие, депутат Ишхан Сагателян сообщил, что в ближайшие дни шествия информирования продолжатся и продлятся до 1 мая, после чего состоится митинг. 28 апреля шествие стартует с площади Гарегина Нжде.

Накануне в разных районах Еревана прошли и другие акции протеста. Депутат Гегам Манукян сообщил Радио Азатутюн, что во время этих акций были подвергнуты приводу четыре активиста, двое из них задержаны, им предъявлено обвинение в хулиганстве.