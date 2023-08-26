Хунта Нигера потребовала от французского посла покинуть страну

Военные, захватившие в конце июля власть в Нигере, потребовали от посла Франции выехать из страны в течение 48 часов, сообщило Министерство иностранных дел Франции.

Ведомство также заявило, что путчисты не имеют права предлагать французскому послу Сильвену Итте покинуть Ниамей. Канал France24 пишет, что глава дипломатического представительства может выполнить подобное требование, только если оно исходит от законно избранной власти Нигера.

Французские власти постоянно оценивают условия безопасности и возможности осуществлять дипломатическую деятельность посольства, подчеркивается в комментарии французского МИД.

Также сообщалось, что хунта Нигера предложила еще нескольким послам покинуть страну. Позднее военные это опровергли.