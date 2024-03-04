Никки Хейли выиграла праймериз в столице США

Никки Хейли выиграла праймериз Республиканской партии в столице США – Вашингтоне. Это первая победа женщин на республиканских праймериз в истории США, сообщила её команда.

Хейли получила 62,9% голосов, её единственный конкурент Дональд Трамп – 33,2%. Благодаря этой победе Хейли получит 19 делегатов из 1215, необходимых для номинации на пост президента США.

Всё население Вашингтона составляют горожане, включая федеральных чиновников США. Электоральную основу Трампа составляют сельские жители, а чиновников союзники Трампа обещают уволить, если тот станет президентом.

Это первая победа Хейли на предварительных выборах. Восемь предыдущих – в том числе в её родной Южной Каролине – со значительным отрывом выиграл Трамп. Судя по опросам республиканцев, на которые ссылается Reuters, Трамп выиграет и большинство следующих конкурсов по выдвижению, что позволит ему стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Завтра, 5 марта, в США пройдёт так называемый Супервторник: праймериз и Демократической, и Республиканской партий состоятся в 15 штатах и на Американском Самоа. Праймериз демократов в Вашингтоне запланированы на июнь.