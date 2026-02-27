Никол Пашинян и Анна Акопян объявили о завершении гражданского брака

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Анна Акопян сообщили в социальных сетях о завершении своего гражданского брака. Акопян также заявила, что покидает правительственную резиденцию.

«Сообщаю всем своим друзьям, знакомым и незнакомцам, родным и даже самым близким людям, что эта тема не является предметом обсуждения со мной. Я запрещаю это. И вас, дорогой народ, призываю не тратить слишком много времени на обсуждение этого вопроса. Это будет праздным занятием, бесполезным и бесплодным. Выслушали, зафиксировали и пошли дальше», — заявила Анна Акопян.

«Она была рядом со мной во все мои трудные дни за последние 30 лет, была моей опорой и поддержкой. Не уверен, был ли я таким же для неё. Пожалуй, я причинил ей гораздо больше горечи, за что прошу прощения», — добавил Пашинян.

Несколько дней назад Акопян уже сообщала о завершении их гражданского брака, однако многие восприняли ту запись как намёк на намерение после долгих лет совместной жизни зарегистрировать отношения официально. У Акопян и Пашиняна четверо общих детей.

О своём решении Пашинян и Акопян объявили за три месяца до предстоящих парламентских выборов в Армении, на которых Пашинян намерен вновь баллотироваться на пост премьер-министра.

Акопян отметила, что намерена продолжить руководить связанным с правящей силой благотворительным фондом «Мой шаг». Одновременно она признала, что может подвергнуться уголовному преследованию, учитывая последние заявления главы Комитета по предотвращению коррупции о нарушениях запрета на благотворительность перед выборами.

Председатель Антикоррупционного комитета, однако, лишь отметил, что изучается решение фонда «Мой шаг» о проведении бесплатных курсов английского языка, передает армянская служба Радио Свобода.