Нобелевскую премию мира за Наргес Мохаммади получили ее дети

В Стокгольме и Осло в воскресенье 10 декабря прошли церемонии вручения Нобелевских премий за 2023 год.

Нобелевскую лекцию лауреата премии мира, иранской правозащитницы Наргес Мохаммади, на церемонии в Осло прочитали ее дети, 17-летние Али и Киана Рахмани. Они также получили диплом и медаль матери, которая находится в Иране в тюрьме.

Нобелевская премия мира была присуждена Мохаммади за ее «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех». Нобелевскую лекцию правозащитница написала в тюрьме Эвин в Иране. В ней говорится, что Мохаммади в день вручения Нобелевских премий хочет выступить в защиту всех иранцев, выступающих против несправедливости и преследований. Также Мохаммади утверждает, что иранский режим утратил легитимность и поддержку в народе.

Официальный Тегеран обвинил Нобелевский комитет во вмешательстве во внутренние дела и «политизации» темы прав человека.

Нобелевские премии традиционно вручаются 10 декабря, в годовщину смерти их основателя, Альфреда Нобеля. Этот же день является международным Днем прав человека. Ровно 75 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человека. В послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, приуроченному к этой дате, отмечается, помимо прочего, что в мире «усиливается авторитаризм, сужается пространство гражданской активности, а средства массовой информации подвергаются атакам со всех сторон». При этом, по мнению генерального секретаря ООН, именно Всеобщая декларация прав человека представляет собой «дорожную карту, которая помогает прекращать войны, преодолевать разногласия и обеспечивать мирное и достойное существование для всех».

Наргес Мохаммади защищает права женщин в Иране. Иранские власти 13 раз ее арестовывали, пять раз судили, приговорив в общей сложности к 154 ударам плетью и 31 году заключения.

Мохаммади прямо из тюрьмы поддержала протесты, начавшиеся осенью 2022 года после убийства полицейскими Махсы Амини, задержанной за распущенный хиджаб. Мохаммади способствовала тому, чтобы протесты под лозунгом «Женщина. Жизнь. Свобода» не утихали, отмечает Нобелевский комитет. Власти Ирана жестоко подавляли их.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили правозащитники из Украины, Беларуси и России. Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Среди других нобелевских лауреатов, премии которым также были вручены 10 декабря, есть российский гражданин Алексей Екимов. Он долгое время живет и работает в США. Екимов стал одним из трех лауреатов премии по химии.