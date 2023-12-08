Ночью и утром войска РФ нанесли серию ракетных ударов по Украине

В ночь на 8 декабря российские войска нанесли серию ракетных ударов по Харькову и Харьковской области. Ранены два человека. Об этом сообщают в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации Синегубова, зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах. Обстрел, предположительно, вёлся из зенитно-ракетных комплексов С-300. Повреждены гражданские объекты – жилые дома, учебное заведение, детская площадка и около 20 автомобилей , написал Синегубов.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, по городу было нанесено не мене не пяти ракетных ударов. Пока известно об одном пострадавшем. Повреждены несколько жилых домов.

В полиции Харьковской области сообщили, что в результате обстрелов получили ранения 36-летняя женщина и 25-летний мужчина. Женщине медицинскую помощь оказали на месте, мужчина госпитализирован со взрывными травмами.

Помимо обстрела Харькова, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Куриловка Купянского района Харьковской области.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате загорелись два этажа пятиэтажного жилого дома. О пострадавших сообщений не поступало.

Ночью российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Украинские силы ПВО сбили пять из семи ударных дронов.

Утром в пятницу в южных и восточных регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу. В результате ракетного обстрела Павлоградского района Днепропетровской области один человек погиб, четверо ранены, двое из них в тяжёлом состоянии, сообщает глава местной военной администрации Сергей Лысак.

В Киевской области обломки российских ракет повредили частные дома. Попаданий в объекты критической инфраструктуры и пострадавших нет, сообщили в областной администрации. Все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены силами ПВО, заявил глава военной администрации города Сергей Попко. Воздушная тревога в Киеве продолжалась около двух часов.