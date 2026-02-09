Ночные удары по Украине: есть убитые и раненые

В городе Богодухов Харьковской области минувшей ночью в результате налёта российских беспилотников погибли женщина и 10-летний ребенок. Пострадали три человека, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе при ночном обстреле погиб 35-летний местный житель, ранены два человека, сообщил глава городской администрации Сергей Лысак. Повреждены жилые дома.

В Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области в результате воздушных ударов и обстрелов ранения и травмы получили девять человек.

В Нововолынске Волынской области российские дроны нанесли удар по энергетическому объекту. Нарушено электроснабжение города, сообщил глава администрации Борис Карпус. Это уже второй за последние дни удар по Нововолынску. В результате предыдущей атаки 7 февраля город на сутки остался без электричества, воды и тепла.

В Киеве многие жители по-прежнему остаются без тепла и света. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что в Киеве за день в пункты обогрева обратились почти девять тысяч человек.

По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, с воскресенья Киев увеличил объемы импорта электроэнергии, что помогло сохранить систему электроснабжения после массированных российских атак и таким образом уменьшить дефицит электроэнергии.