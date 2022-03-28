Российская «Новая газета» не будет выходить «до конца спецоперации»

Редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях - как говорится в сообщении, "до окончания специальной операции на территории Украины".

В понедельник издание получило второе по счёту предупреждение Роскомнадзора. После него ведомство имеет право обратиться в суд с ходатайством об отзывы у "Новой газеты" лицензии СМИ. Оба предупреждения связаны, как утверждается, с нарушением законодательства об "иноагентах".

После российского вторжения в Украину "Новая газета" оставалась одним из немногих неподконтрольных Кремлю СМИ, которые продолжали работу в России и избежали блокировки. Издание приняло решение соблюдать цензурные ограничения, в частности не употреблять слово "война", а заменять его на "спецоперация" в скобках. Однако газета не перестала писать о событиях в Украине, широко разошлись, например, репортажи Елены Костюченко из Одессы, Николаева и Херсона.

Главным редактором "Новой газеты" является лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. На днях он заявил, что выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль с целью выручить средства на помощь украинским беженцам.

Письмо Муратова подписчикам в связи с приостановкой выпуска газеты опубликовал бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "Мы с вами продержались 34 дня в условиях «специальной операции», в условиях военной цензуры. И мы работали. В местах проведения боевых действий, в приграничных районах. Мы оценивали потери и разрушения. Пытались понять – как наш народ допустил сразу две войны: в Украине захватническую, а в России, у нас дома, почти гражданскую... Мы вместе пережили самые трагичные дни в нашей истории. Бесследно это пройти не могло" - пишет Муратов.

После российского вторжения в Украину 24 февраля российские власти заблокировали сайты множества независимых российских и зарубежных изданий, в том числе Радио Свобода и его проектов, DW, Би-би-си, "Медузы" и так далее. Телеканал "Дождь" после блокировки объявил о приостановке работы, радио "Эхо Москвы" закрылось. Против нескольких журналистов также были возбуждены уголовные дела по новому закону о так называемых фейках о действиях российской армии.