Новая российская диаспора в Армении моложе и активнее, чем в Грузии

Уехавшие в Армению россияне моложе, либеральнее и политически активнее тех, кто уехал в Грузию после российского вторжения в Украину и начала мобилизации. Об этом говорится в анализе опросов Центра восточноевропейских и международных исследований, который пересказала Re:Russia.

Средний возраст уехавших в Армению – 30 лет, в Грузию – почти 33 года. Около 45% эмигрировавших в Армению состоят в браке и 15% имеют детей. Для Грузии эти цифры 58% и 33% соответственно.

Две трети опрошенных в Армении участвовали в общественных и политических мероприятиях до отъезда из России, в том числе 26% ходили на антивоенные протесты. В Грузии политически активных оказалось почти в два раза меньше, в митингах против войны участвовали лишь 11%.

Почти 75% опрошенных в Армении и почти 65% в Грузии считают, что за конфликт в Украине главную ответственность несут российские власти. О том, что в нём виноваты страны Запада и НАТО, заявили около 3% в Армении и 11% в Грузии. Деятельность президента России Владимира Путина оценивают негативно 96% уехавших в Армению и 82% – в Грузию.

Пятая часть опрошенных россиян в Армении уехала из России после начала войны, для Грузии этот показатель лишь 4%. Большинство же эмигрировали после объявления о мобилизации: 46% осевших в Армении и 56% – в Грузии.

Также из общего у опрошенных – проблемы, с которыми они сталкиваются после эмиграции. Сложности в поиске жилья есть у 45% опрошенных в Армении и у 34% – в Грузии, в поиске работы – у 23% и 24% соответственно. О психологических трудностях заявили 39% эмигрировавших в Армению и 17% – в Грузию, о дискриминации россиян – 2% и 4% соответственно.

Сложившуюся ситуацию эксперты Re:Russia связывают с отказами во въезде в Грузию нескольким оппозиционным активистам и независимым журналистам и общим налаживанием отношений Москвы и Тбилиси – хотя Армения имеет более тесные контакты с Россией.