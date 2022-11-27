NYT: 20 из 30 стран НАТО исчерпали запасы военной помощи Украине

20 из 30 преимущественно небольших стран НАТО значительно исчерпали свои военные ресурсы для поставки оружия Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя военно-политического союза.

Собеседник газеты уточнил, что остальные страны – в основном крупные союзники – Франция, Германия, Италия, Нидерланды по-прежнему в состоянии предоставлять военную помощь Киеву. По словам источника, в общей сложности НАТО передало Украине оружия на сумму в 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с оборонным бюджетом Франции.

Евросоюз утвердил более трех миллиардов евро компенсации государствам-членам за их помощь Украине из европейского фонда мира, но теперь он исчерпан почти на 90 процентов.

Эксперты The New York Times также отмечают, что в ходе боевых действий обе стороны конфликта расходуют оружие и боеприпасы невиданными со времен Второй мировой войны темпами. Страны Запада оказались не готовы к такому сценарию.

Газета приводит пример Афганистана, где войска НАТО выпускали по 300 артиллерийских выстрелов в день, не беспокоясь о противовоздушной обороне. Вооруженные силы Украины могут запускать тысячу ракет в день, и при этом они нуждаются в военной помощи и средствах защиты от российских снарядов.