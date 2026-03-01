NYT и WSJ: ЦРУ месяцами отслеживало Хаменеи, для удара использовали ИИ

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в течение нескольких месяцев вело наблюдение за верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и установило, что утром 28 февраля в его резиденции пройдет встреча высокопоставленных иранских чиновников с его участием. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, Соединённые Штаты и Израиль в итоге скорректировали время атаки. Первоначально удар планировали нанести ночью, но перенесли на утро, чтобы дождаться собрания высших должностных лиц.

Собеседники, знакомые с разведданными, утверждают, что ЦРУ передало Израилю информацию «высокой степени достоверности» о местонахождении Хаменеи. Используя эти сведения и собственные данные, Израиль провёл операцию, которую планировал в течение нескольких месяцев, с целью ликвидации высокопоставленных иранских лидеров. Иран подтвердил гибель начальника Генштаба и министра обороны.

The Wall Street Journal пишет, что в преддверии кампании высшее военное руководство Израиля, включая командующего ВВС, главу военной разведки и директора внешней разведки «Моссад», регулярно приезжало в Вашингтон для планирования.

В декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде, где стороны согласились, что операция будет оправдана, если Иран продолжит работу над ядерной программой. В феврале Трамп и Нетаньяху вновь встретились в Белом доме. На этом фоне израильская разведка, в свою очередь, собирала информацию о целях в Иране и передавала ее США, сообщают источники WSJ.

В другой публикации WSJ сообщает, что при нанесении крупного авиаудара по Ирану США использовали инструменты искусственного интеллекта, разработанные компанией Anthropic. По данным источников издания, командования по всему миру, включая Центральное командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM), применяли Claude AI. CENTCOM от комментариев это отказался.

Claude стал первой нейросетью, использованной в рамках секретного военного мероприятия. Ранее Пентагон задействовал ее в операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

При этом ранее Трамп запретил всем правительственным ведомствам использовать технологии Anthropic, заявив, что эта «радикально левая компания» диктовала Пентагону условия и пыталась «давить» на военных.

Конфликт обострился из-за разногласий по применению ИИ в военных целях – Anthropic настаивает на жестких этических ограничениях, включая отказ от массовой слежки и автономного летального оружия, тогда как Пентагон требует права использовать любые инструменты.

Замминистра обороны Эмиль Майкл обвинил руководство Anthropic в стремлении контролировать армию и ставить под угрозу национальную безопасность.

Трамп заявлял, что цель операции в Иране — «уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима». Операция направлена против ядерной и ракетной программы Ирана и призвана не допустить получения Тегераном ядерного оружия, утверждает президент США.