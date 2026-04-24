NYT: Моджтаба Хаменеи получил сильные ожоги лица при ударе Израиля

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который был ранен в результате израильского удара 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Ему потребуется пластическая операция, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
В результате удара по резиденции в Тегеране погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. 9 марта на пост верховного лидера страны был назначен его сын Моджтаба Хаменеи – он до сих пор не появлялся на публике.
По данным NYT, Хаменеи не записывал видеообращения, поскольку не хочет выглядеть уязвимым или слабым в своем первом публичном выступлении. Однако он сделал несколько письменных заявлений, которые были опубликованы в интернете и зачитаны по государственному телевидению.
Собеседники газеты рассказали, что Хаменеи перенес три операции на ноге, и ему потребуется протез. Кроме того, верховному лидеру также сделали операцию на руке – он постепенно восстанавливает ее функции. Четыре высокопоставленных иранских чиновника утверждают, что, несмотря на травмы, Хаменеи «сохраняет ясность ума и активен».
Как пишет NYT, Хаменеи окружают в основном врачи и медицинский персонал – высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и правительственные чиновники не навещают его, опасаясь, что Израиль может узнать его местоположение.
- 56-летний Моджтаба Хаменеи второй из шестерых детей Али Хаменеи. Среднее образование он получил в религиозной школе Алави в Тегеране. По данным иранских СМИ, в юности он недолго служил в армии во время ирано-иракской войны, а в 1999 году отправился в Кум, священный город, считающийся важным центром шиитской теологии, чтобы продолжить свои религиозные исследования.
- Моджтаба Хаменеи никогда не занимал никаких государственных должностей, при этом он провёл два десятилетия в аппарате отца, координируя отношения между духовенством и КСИР.
- Жена Моджтабы Хаменеи, Захра Хаддад Адель, была убита в результате того же удара, что и его отец. У Моджтабы и Захры трое детей – один из них также стал жертвой той атаки.
- 28 февраля США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана.