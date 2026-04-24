NYT: Моджтаба Хаменеи получил сильные ожоги лица при ударе Израиля

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который был ранен в результате израильского удара 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Ему потребуется пластическая операция, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

В результате удара по резиденции в Тегеране погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. 9 марта на пост верховного лидера страны был назначен его сын Моджтаба Хаменеи – он до сих пор не появлялся на публике.

По данным NYT, Хаменеи не записывал видеообращения, поскольку не хочет выглядеть уязвимым или слабым в своем первом публичном выступлении. Однако он сделал несколько письменных заявлений, которые были опубликованы в интернете и зачитаны по государственному телевидению.

Собеседники газеты рассказали, что Хаменеи перенес три операции на ноге, и ему потребуется протез. Кроме того, верховному лидеру также сделали операцию на руке – он постепенно восстанавливает ее функции. Четыре высокопоставленных иранских чиновника утверждают, что, несмотря на травмы, Хаменеи «сохраняет ясность ума и активен».

Как пишет NYT, Хаменеи окружают в основном врачи и медицинский персонал – высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и правительственные чиновники не навещают его, опасаясь, что Израиль может узнать его местоположение.