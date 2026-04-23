Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский по возвращению из Брюсселя в Тбилиси возможно будет вызван в грузинский МИД. Его слова о перспективах европейского будущего Грузии в правящей «Грузинской мечте» восприняли в штыки. Глава правительства Ираклий Кобахидзе счел целесообразным вызов дипломата в грузинский МИД. Критику дипломата о сворачивании страны с демократического пути грузинские власти расценили как прямую угрозу и подстрекательство к войне.

Один из первых, кто возмутился из-за слов посла ЕС Павла Герчинского, был генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Первое, что должно произойти, — это вызов посла и постановка конкретных вопросов», - заявил Каладзе.

В какой части речи посла Каладзе уловил прямую угрозу, он не сказал, но с явно напускным возмущением интерпретировал опасения Герчинского по поводу европейского будущего страны:

«Если раньше некоторые завуалировано призывали нас втянутся в войну, он вот так прямо вышел и стал говорить о гражданском противостоянии. Он напрямую угрожал грузинам и грузинскому государству. Это очень тяжело».

Далее Каладзе, не стараясь быть сдержанным, пояснил, что никому не удастся подчинить грузин своим капризам и нечего грозить пальцем грузинскому народу.

Вызов посла в МИД счел целесообразным и премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В какой-то момент он даже продемонстрировал «сострадание» к Герчинскому:

«Мне даже сложно оценить это заявление, когда посол ЕС угрожает грузинскому народу гражданской войной и нищетой. Это просто невообразимо, оценить это невозможно. Господин посол находится в трагичной ситуации, когда ему приходится делать такие угрозы в адрес грузинского народа, это многое говорит о его тяжелом положении».

Журналисты напомнили премьер-министру, что грузинские власти промолчали в ответ на заявление иранского посла Сейеда Али Моджани. Все помнят, как вслед за телефонным разговором между госсекретарём США Марко Рубио и премьером Ираклием Кобахидзе, он обнародовал предостерегающее заявление. А 2 апреля Сейед Али Моджани и вовсе сообщил, что провёл встречу в Министерстве иностранных дел Грузии. В заявление иранского посла было предупреждение о том, что те, кто поддержит Трампа, будут расплачиваться за это. «Кризис гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд», - писал тогда иранский дипломат.

На вопрос журналистов, почему тогда посол Ирана не был вызван в МИД Грузии, Ираклий Кобахидзе ответил:

«Нельзя сравнивать с другими заявлениями крайне тяжелое заявление (Герчинского), которое является прямой угрозой грузинскому народу — угрозой гражданской войной и нищетой».

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский выступил с речью в Европейской службе внешних действий в Брюсселе. Там открылась документальная фотовыставка «Грузия в фокусе». По словам Герчинского, Грузия стоит на перепутье, и «от решений, принятых в ближайшие недели и месяцы, будет зависеть, войдет ли Грузия в семью европейских стран или же вернется в свое темное прошлое».

В словах посла Герчинского обнаружил почерк Deep state лидер парламентского большинства «Грузинской мечты», депутат Ираклий Кирцхалия. В своем развернутом ответном письме Кирцхалия, обвиняя Герчинского, прибегнул к гомофобной пропаганде

«Вы называете темным прошлым тот факт, что мы признаем только два пола, и что однополые браки для нас неприемлемы, как и пропаганда ЛГБТК+, особенно среди детей. Похоже, вы видите светлое будущее для Грузии в том, чего европейская бюрократия уже требует от нового венгерского правительства: разрешить пропаганду ЛГБТК+, а также процедуры смены пола для несовершеннолетних», - обращается к послу Герчинскому депутат Кирцхалия, утверждая то, что не подкреплено фактами.

«Вместо того, чтобы вызывать послов ЕС и других европейских стран, пусть Кобахидзе наберется мужества и вызовет в МИД посла Ирана, - возразил властям представитель «Сильная Грузия - Лело» Григол Гегелия.

- Мы видим, что Кобахидзе ни разу не вызвал ни одного из тех послов, которым действительно следует задать конкретные вопросы от имени грузинского народа. Вместо этого он постоянно устраивает разборки и грозит пальцем послам всех дружественных и партнёрских стран, что ещё раз является проявлением того, что Ираклий Кобахидзе служит российским, а не грузинским национальным интересам.

Представитель «Гахария за Грузию» Анна Бучукури недоумевает:

«Посол является представителем Евросоюза. Он своеобразный рупор этой организации. И что могут ему сказать власти? Каким будет очередной посыл? Снова позорные нападки, заявления о том, что они не собираются прекращать нарушать права человека, не будут расследовать факты насилия в отношении активистов. Напротив, они намерены своими штрафами и ограничениями еще больше притеснять представителей гражданского сектора. «Мы намерены поощрять коррупцию, не заботится о гражданах, в том числе о детях», — вот их послание».

Сама глава грузинского МИД, а с недавних пор еще и вице-премьер Мака Бочоришвили пока никак не отреагировала на слова посла ЕС Герчинского. Бочоришвили 23–24 апреля направляется в Грецию, где примет участие в экономическом форуме «Делфи».

Днем ранее министр Бочоришвили не согласилась с другой оценкой, которая прозвучала из уст верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности из Брюсселя. Кая Каллас по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС заявила, что Грузия пока не демонстрирует готовность остановить откат от демократии.

«У министров был четкий посыл: Грузия должна изменить курс, и, разумеется, реальное участие в диалоге по правам человека стало бы признаком того, что они хотят изменить этот курс», — заявила Каллас, на что глава грузинского МИД Мака Бочоришвили ответила, что Грузии нечего менять. И что это Брюсселю следует сменить позицию.

«У Грузии нет ничего, что нужно менять. Власти Грузии избраны народом, они защищают интересы нашей страны и делают то, что соответствует интересам нашего государства. Кая Каллас продолжает использовать Евросоюз как инструмент в отношении Грузии, и если кому-то нужно что-то менять, это в первую очередь брюссельской бюрократии - ей следует изменить отношение к Грузии. Мы никогда не отказывались от диалога с Евросоюзом, и по тем важным вопросам, на которых они часто сами делают акцент», - заявила вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Одно из ожиданий со стороны руководства ЕС от грузинских властей - это смягчение риторики. Об этом сообщил на своей странице Х главный редактор отдела Европы Радио Свобода Рикард Йозвяк 21 апреля, в день, когда министры иностранных дел обсуждали ситуацию с Грузией.

«ЕС стремится к диалогу по правам человека с Грузией. В качестве первых шагов Грузия должна:

- прекратить агрессивную риторику в отношении Грузии;

- прекратить преследование оппозиции», - пишет Йозвяк.

Оппоненты грузинских властей ожидают, что после поражения на выборах бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, «Грузинская мечта» лишилась своего единственного союзника в Брюсселе, и что вопрос о введении индивидуальных санкции в отношение лидеров правящей силы вновь окажется в повестке дня ЕС.

Венгрия не была единственной, кто нас поддерживал в ЕС, парировал сегодня журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выражая надежду, что «у грузинского народа и дальше будут сторонники в Европейской комиссии и Европейском совете».

Что же касается вопроса журналистов об ожидаемых санкциях, Кобахидзе ответил: «Вы можете ожидать чего угодно, я ничего не ожидаю».

