NYT сообщила о начале основной фазы украинского наступления

Украинская армия начала основную фазу наступления, сосредоточив основные силы в Запорожской области. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два источника в Пентагоне.

Собеседники издания утверждают, что в наступлении в регионе на юго-востоке Украины задействованы военнослужащие, которые обучались на Западе и лучшие образцы полученной западной техники. До сих пор они, преимущественно, находились в резерве.

Украинские официальные лица, по данным The New York Times, проинформировали США, что ВСУ пытаются наступать на юг через российские минные поля и линии обороны в сторону города Токмак. В случае успеха украинским военнослужащим откроется путь на Мелитополь.

Источники в Пентагоне утверждают, что цель наступления в регионе – отрезать сухопутный коридор, который соединяет занятые Россией региона на юге Украины с аннексированным Крымом. Новая операция ВСУ может занять от одной до трёх недель, пишет издание.

В свою очередь Financial Times со ссылкой на военных пишет, что неудачи на первом этапе наступления заставили Украину сменить тактику, в том числе, меньше использовать танки и бронетранспортёры, чем предполагалось. Теперь ВСУ сосредоточили своё внимание на обстреле российских оборонительных позиций артиллерийским огнем. Это позволяет расчищать пути для небольших групп саперов и пехотных подразделений.

Источники газеты рассказали, что в начале операции среди части украинских военнослужащих наблюдался «хаос». Продвигающиеся части останавливались перед минными полями и сталкивались с атаками российских вертолётов, что привело к потерям до 20 процентов поставленной техники.

По данным Financial Times, к новой тактике ВСУ у союзников также есть вопросы. Они интересуются, сможет ли Украина действовать так долгое время или же добиться таких результатов, которые заставят Кремль пойти на переговоры.